Pożar w Ząbkach. Spekulacje i reakcja rządu

Pożar w Ząbkach skomentował również w mediach Krzysztof Bosak z Konfederacji, który zasugerował, że „to budzi podejrzenia, że trwa w Polsce akcja dywersyjna”. – My przed tym ostrzegaliśmy, dlatego m.in. w 2022 i 2023 roku domagaliśmy się zamknięcia polskiego rynku pracy na przyjazd Rosjan w uproszczonym trybie – mówił w piątek w RMF FM.

Pożar w Ząbkach Foto: PAP/Marcin Obara

– Poprzednie akcje dywersyjne – żałuję tylko, że dowiedzieliśmy się o tym od służb litewskich. Mówię o podpaleniu hali w Warszawie. Nie mam żadnej wiedzy i myślę, że pozostaniemy przez dłuższy czas w sferze podejrzeń – stwierdził Bosak w RMF FM. Dopytywany, dlaczego uważa, że w Ząbkach mogło dojść do takiej sytuacji, lider Konfederacji wskazał na „poprzednie akcje dywersyjne”. – Żałuję tylko, że dowiedzieliśmy się o tym od służb litewskich. Mówię o podpaleniu hali (na Marywilskiej – red.) w Warszawie – dodał. Zaznaczył, że ma tylko podejrzenia. – Nie mam żadnej wiedzy i myślę, że pozostaniemy przez dłuższy czas w sferze podejrzeń – ocenił.

Bosak wezwał Tomasza Siemoniaka, by ten stawił się na miejsce zdarzenia w Ząbkach, jeśli doszło tam do podpalenia. Jednocześnie zaznaczył, że jego zdaniem szef MSWiA powinien zostać odwołany.

Jacek Dobrzyński o pożarze w Ząbkach: Ostrzegam przed dezinformacją i fake newsami

Sprawę podczas konferencji prasowej skomentował też rzecznik prasowy ministra spraw wewnętrznych Jacek Dobrzyński. - Normalną rzeczą jest, że po ugaszeniu tych pożarów przystępują do pracy policyjni technicy i dochodzeniowcy. Biorąc pod uwagę do jakich pożarów ostatnio dochodzi, jest naturalne, że takimi rzeczami zajmują się też służby specjalne. Trzymają one rękę na pulsie, są czujne i bardzo wnikliwie weryfikują.ą wszelkie informacje – powiedział. - Natomiast wszelkie fake newsy niczemu nie służą, szczególnie podgrzewane przez niektóre osoby, które próbują narzucić swoją narrację, mataczyć w takiej sytuacji. Dziwię się, że przy takich pożarach ktoś – zamiast próbować gasić te emocje – próbuje dorzucać do pieca – dodał Dobrzyński.