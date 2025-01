Co na to wszystko Jacek Sutryk? Prezydent stawia sprawę bardzo jasno. Jak powiedział tuż po ogłoszeniu całej akcji i rozpoczęciu zbierania podpisów, nie będzie zajmował się „hucpą i pseudopolityką” radnego Uhlego i jego współpracowników, tylko sprawami miasta. Zwolennicy prezydenta wskazują zwykle w kontekście referendum, że jego organizatorzy są skonfliktowani od dawna z prezydentem, a Uhle i jego koledzy po głosowaniu w sprawie budżetu Wrocławia w ubiegłym roku (byli przeciw) założyli własny klub w Radzie Miasta.

Co dalej z Jackiem Sutrykiem? Trudne wyliczenia dla prezydenta

Już w październiku ubiegłego roku w rozmowie z „Rzeczpospolitą” Łukasz Pawłowski, szef pracowni Ogólnopolskiej Grupy Badawczej, postawił tezę, że rok 2025 i cała nowa kadencja samorządu mogą stać pod znakiem referendów odwoławczych prezydentów miast. I to potencjalnie udanych, bo aby referendum było ważne, musi wziąć w nim udział trzy piąte osób, które wcześniej wzięły udział w wyborze danego prezydenta. Niska frekwencja w wielu miastach w 2024 r. daje więc szanse przeciwnikom urzędujących prezydentów. – Los Sutryka zależy moim zdaniem od tego, czy uda się zebrać podpisy. Jeśli będą podpisy i referendum, to Sutryk ma dwie opcje. Albo wygrać referendum „pozytywnie”, czyli zachęcać jego zwolenników do uczestnictwa. Albo zrezygnować i kandydować ponownie. Wtedy referendum jest swoistym „konstruktywnym wotum nieufności”. Bo jeśli będzie referendum, a Sutryk będzie nawoływał do bojkotu, to przegra. Próg jest tak niski, że na pewno przegra, do jego odwołania wystarczy mobilizacja wyborców PiS i Konfederacji – konkluduje Pawłowski. – Co więcej, jeśli dochodzi do rezygnacji prezydenta, to władzę przejmuje tymczasowo pierwszy wiceprezydent. To dałoby Sutrykowi korzyści w trakcie potencjalnej kampanii. Porażka w referendum to coś zupełnie innego – wtedy komisarz w mieście jest wskazany przez premiera – dodaje Pawłowski.