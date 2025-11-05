To zjawisko znajduje potwierdzenie w badaniach. Kobiety znacznie częściej niż mężczyźni wskazują na zewnętrzne bariery rozwoju. Mowa o takich czynnikach jak przypisywanie tradycyjnych ról społecznych, pomijanie przy awansach czy brak elastyczności organizacyjnej. Panie częściej niż mężczyźni zmagają się też z takimi wyzwaniami jak brak odwagi w wyrażaniu potrzeb, nadmierna skromność, niski poziom asertywności oraz lęk przed obejmowaniem stanowisk kierowniczych. Mimo tych wszystkich wyzwań konsekwentnie walczą o wyższe stanowiska, co ma pozytywny wpływ na rozwój firm i całej gospodarki (różnorodność oraz inkluzywność tworzą wartość dodaną).

Jaki wpływ na rynek pracy ma sytuacja gospodarcza

Dodatkowym wyzwaniem jest fakt, że obecna sytuacja gospodarcza wpływa na kobiety w sektorze finansowym bardziej niż na mężczyzn. Panie częściej wskazują na ograniczone możliwości awansu, niepewność zatrudnienia i rosnące różnice w płacach. Większe poczucie ryzyka zawodowego wśród kobiet skutkuje ich mniejszą reprezentacją na stanowiskach kierowniczych.

– To tworzy efekt „podwójnego ograniczenia”. Kobiety mają mniej możliwości zdobywania doświadczenia i kompetencji potrzebnych do awansu, co utrwala ich niedoreprezentację w strukturach przywódczych – podkreśla Krzysztof Jajuga, prezes CFA Society Poland. W efekcie kobiety częściej odczuwają presję i konieczność ciągłego potwierdzania swoich kompetencji.

– Zjawisko to pokazuje, że działania na rzecz równości płci powinny obejmować nie tylko wspieranie awansów kobiet, lecz także zapewnienie im równych szans rozwoju i dostępu do kluczowych programów szkoleniowych – podsumowuje prezes CFA Society Poland.

Czy AI zabierze nam pracę

Szkolenia i podnoszenie kompetencji są szczególnie ważne teraz, w obliczu ofensywy AI. Kobiety są tego świadome. Aż 60 proc. wskazuje na konieczność przekwalifikowania się i zdobywania nowych kompetencji wobec 42 proc. mężczyzn. Również więcej kobiet niż mężczyzn dostrzega ryzyko redukcji zatrudnienia na skutek automatyzacji oraz rozwoju AI. Co trzecia kobieta niepokoi się, że algorytmy mogą pogłębiać nierówności płci, podczas gdy takie obawy wyraża jedynie 8 proc. mężczyzn.