Brytyjski dziennik pisze, że wzorowany na grach komputerowych system stał się bardzo popularny wśród ukraińskich jednostek wojskowych.

W publikacji czytamy, że we wrześniu 2025 r. zespoły rywalizujące ze sobą o punkty w ramach „Systemu Premii Armii Dronów” zabiły lub zraniły 18 tys. rosyjskich żołnierzy. Według strony ukraińskiej, w sierpniu w zawodach brało udział 95 pododdziałów dronowych, a teraz jest ich 400.

Wojna na Ukrainie. Grywalizacja w ukraińskim wojsku: punkty za zabijanie żołnierzy

System premii został uruchomiony ponad rok temu. Jak działa? Żołnierze, którzy przeprowadzają ataki, są nagradzani punktami, które mogą wymienić w sklepie Brave1 na broń. Do wyboru jest ponad 100 dronów różnego typu, pojazdy autonomiczne i inny sprzęt wojskowy, związany z bezzałogowcami. Jak w grach komputerowych, i tu istnieje ranking, na czele którego znajdują się drużyny o takich nazwach jak Achilles czy Feniks.

Cytowany przez „The Guardian” Mychajło Fedorow powiedział, że system, który jest przejawem rosnącej automatyzacji działań wojennych, stał się naprawdę popularny wśród jednostek. – Wszystkie siły obronne o nim wiedzą i toczy się rywalizacja o punkty, o drony, o środki walki elektronicznej i o inne rzeczy, które pomogą im w walce. Im więcej żołnierzy piechoty zabijesz, tym więcej dronów dostaniesz, żeby zabić więcej żołnierzy. To coś w rodzaju samonapędzającego się cyklu – dodał polityk, pierwszy wicepremier Ukrainy i minister tego kraju ds. transformacji cyfrowej.