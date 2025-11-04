Zamknięte lotniska w Belgii. Drony w pobliżu portów lotniczych w Brukseli i Liège

- Krótko przed godziną 20:00 zgłoszono obecność drona nad lotniskiem w Brukseli - poinformował rzecznik Skeyes, spółki publicznej odpowiedzialnej za belgijską cywilną przestrzeń powietrzną, Kurt Verwilligen.

Firma poinformowała, że w przypadku zauważenia drona standardową procedurą jest wstrzymanie lotów na co najmniej 30 minut, aby umożliwić przeprowadzenie niezbędnych kontroli i upewnić się, że nie dojdzie do dalszych niepożądanych przelotów. Tak właśnie stało się w tym przypadku.

Początkowo ogłoszono przekierowania na lotnisko w Liège, zanim ten port również zgłosił obecność dronów w pobliżu. Loty z obu lotnisk zostały następnie przekierowane do Maastricht i Kolonii. Spowodowało to przekierowanie lotów na kolejne lotniska, takie jak Ostenda-Brugia i Charleroi Bruksela Południe.

Porty lotnicze w Brukseli i Liègezostały ponownie otwarte około godz. 21.