Zamknięte lotniska w Belgii. Drony w pobliżu portów lotniczych w Brukseli i Liège

Ruch lotniczy na lotnisku w Brukseli został zawieszony we wtorek wieczorem ze względów bezpieczeństwa po zaobserwowaniu drona, poinformował Skeyes, belgijski urząd kontroli ruchu lotniczego. Drona zaobserwowane także w Liège.

Publikacja: 04.11.2025 21:16

Drony zauważono w pobliżu portów lotniczych w Brukseli i Liège

Drony zauważono w pobliżu portów lotniczych w Brukseli i Liège

Foto: Reuters, Yves Herman

Agnieszka Kazimierczuk

- Krótko przed godziną 20:00 zgłoszono obecność drona nad lotniskiem w Brukseli -  poinformował rzecznik Skeyes,  spółki publicznej  odpowiedzialnej za belgijską cywilną przestrzeń powietrzną, Kurt Verwilligen. 

Firma poinformowała, że w przypadku zauważenia drona standardową procedurą jest wstrzymanie lotów na co najmniej 30 minut, aby umożliwić przeprowadzenie niezbędnych kontroli i upewnić się, że nie dojdzie do dalszych niepożądanych przelotów. Tak właśnie stało się w tym przypadku. 

Początkowo ogłoszono przekierowania na lotnisko w Liège, zanim ten port również zgłosił obecność dronów w pobliżu. Loty z obu lotnisk zostały następnie przekierowane do Maastricht i Kolonii.  Spowodowało to przekierowanie lotów na kolejne lotniska, takie jak Ostenda-Brugia i Charleroi Bruksela Południe.

Porty lotnicze w  Brukseli i Liègezostały ponownie otwarte około godz. 21. 

Podwyższony poziom gotowości NATO i UE

W ostatnich tygodniach zarówno NATO, jak i Unia Europejska utrzymują podwyższony poziom gotowości, reagując na serię incydentów naruszeń przestrzeni powietrznej, które prawdopodobnie miały miejsce ze strony Rosji.

Pod koniec września Sojusz Północnoatlantycki wystosował ostrzeżenie do Moskwy, zobowiązując się do skutecznej obrony przed przyszłymi naruszeniami. Działania te nastąpiły po zestrzeleniu rosyjskich bezzałogowców nad Polską oraz raportach Estonii o wtargnięciu rosyjskich myśliwców w jej przestrzeń powietrzną.

Do pierwszego od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę w lutym 2022 roku bezpośredniego incydentu między NATO a Rosją doszło 10 września na terytorium Polski.

Następnie Estonia zgłosiła, że trzy rosyjskie samoloty MiG-31 nielegalnie przebywały w jej przestrzeni powietrznej przez około 12 minut, choć Kreml neguje te oskarżenia. Te zdarzenia wywołały duże zaniepokojenie wśród europejskich liderów i zwróciły uwagę na wyzwania stojące przed Sojuszem w związku z rosnącą agresją Rosji.

NATO ogłasza  Eastern Sentry

Po naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej Sekretarz Generalny NATO Mark Rutte ogłosił utworzenie programu Eastern Sentry, którego celem jest odstraszanie od dalszych rosyjskich inwazji i okazanie solidarności z Polską.

- Widzimy drony naruszające naszą przestrzeń powietrzną. Niezależnie od tego, czy było to celowe, czy nie, jest to niedopuszczalne. Sojusznicy wyrazili pełną solidarność z Polską. Kluczowe jest przeciwdziałanie agresji i obrona każdego członka Sojuszu – powiedział szef NATO.

Źródło: rp.pl

