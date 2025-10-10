Rzeczpospolita
Wydarzenia
Kraje bałtyckie planują masową ewakuację na wypadek ataku Rosji

Zaniepokojone ogromnymi wydatkami Rosji na cele wojskowe od czasu inwazji na Ukrainę, Litwa, Łotwa i Estonia opracowują plany kryzysowe na wypadek ucieczki setek tysięcy ludzi przed rosyjską mobilizacją wojskową lub atakiem.

Publikacja: 10.10.2025 10:04

Funkcjonariusz estońskiej straży granicznej obserwuje rosyjski brzeg rzeki Narwy

Funkcjonariusz estońskiej straży granicznej obserwuje rosyjski brzeg rzeki Narwy

Foto: PAP/DPA

Przemysław Malinowski

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie kroki podejmują kraje bałtyckie w odpowiedzi na potencjalne zagrożenia ze strony Rosji?
  • Jakie są scenariusze, które kraje bałtyckie biorą pod uwagę w przypadku rosyjskiej agresji?
  • Jakie znaczenie ma Przesmyk Suwalski w kontekście bezpieczeństwa regionu?
  • Jakie są plany dotyczące masowej ewakuacji ludności w Estonii, Łotwie i Litwie?
  • Jakie środki bezpieczeństwa są planowane w miastach w krajach bałtyckich?
  • Jakie wyzwania logistyczne stoją przed krajami bałtyckimi w obliczu ewentualnej ewakuacji obywateli?

Estonia, Łotwa i Litwa od dawna w rozmowach z sojusznikami z NATO wyrażają obawy dotyczące możliwej rosyjskiej agresji, przytaczając przykłady rosyjskich cyberataków, prowadzonej kampanii dezinformacyjnej oraz wtargnięcia rosyjskich myśliwców i dronów na terytorium sojuszu.

Rosyjskie zagrożenie rośnie – Estonia, Łotwa i Litwa wzmacniają obronę

Rosja twierdzi, że nie planuje ataku na NATO, jednak trzy kraje, które zostały zaanektowane przez Moskwę podczas II wojny światowej, podwoiły wydatki na obronność od czasu pełnoskalowego ataku na Ukrainę, który nastąpił po wielokrotnych zaprzeczeniach Rosji dotyczących takich planów.

– Zagrożenia mogą być różne – powiedział Renatas Pozela, który jako szef litewskiej straży pożarnej jest zaangażowany w planowanie awaryjne, które zostało zintensyfikowane od czasu, gdy trzy kraje zgodziły się współpracować w zakresie ochrony ludności. Szczegóły dotyczące liczby potencjalnych ewakuowanych, na które przygotowują się urzędnicy, są tutaj podawane po raz pierwszy.

Rosyjskie myśliwce Su-30SM podczas ćwiczeń Zapad
Konflikty zbrojne
„FT”: NATO dyskutuje m.in. o strzelaniu do rosyjskich samolotów
Co w przypadku ataku Rosji? Jakie są możliwe scenariusze?

– Możliwe że zobaczymy potężną armię wzdłuż granic krajów bałtyckich, której oczywistym celem będzie zajęcie wszystkich trzech krajów w ciągu trzech dni do tygodnia – powiedział Pozela.

Sabotowanie łączności lub połączeń transportowych, masowy napływ migrantów, niepokoje społeczne wśród mniejszości rosyjskojęzycznych lub fałszywe wiadomości wywołujące masową ucieczkę to inne scenariusze omawiane w lokalnych mediach i poza nimi. – Rozmawiamy o tym co miesiąc, co tydzień – w pracy, wszędzie – powiedział Arminas Raudys, 31-letni wolontariusz pełniący rolę ewakuowanego podczas ćwiczeń na Litwie w tym tygodniu.

Ćwiczenia obejmowały ewakuację zaledwie stu osób z Wilna, ale urzędnicy, z którymi rozmawiała agencja Reutera, powiedzieli, że planowanie awaryjne – wciąż w dużej mierze utrzymywane w tajemnicy – dotyczy znacznie większej liczby osób. Połowa osób mieszkających w promieniu 40 km od granic Rosji i Białorusi – około 400 000 osób – znajduje się wśród nich – przekazał Pozela.

Jak europejscy sojusznicy Ukrainy napędzają rosyjską gospodarkę wojenną
Polityka
Jak europejscy sojusznicy Ukrainy napędzają rosyjską gospodarkę wojenną

Władze Kowna planują przyjąć 300 tys. osób w szkołach, uniwersytetach, kościołach katolickich i hali widowiskowej. Podobne działania są podejmowane w innych miastach. Wybrano punkty zbiórki, w tym w Wilnie, wyznaczono pociągi i autobusy oraz zgromadzono w magazynach zapasy, takie jak papier toaletowy i łóżka turystyczne – poinformował przedstawiciel straży pożarnej.

Osoby uciekające samochodami będą kierowane na drogi drugorzędne, aby zwolnić inne trasy dla nadchodzącej armii. Dostępna jest już mapa pokazująca miasta, w których mogą szukać schronienia.

Przesmyk Suwalski – kluczowy punkt w razie rosyjskiego ataku

Żaden z trzech krajów bałtyckich nie ma szczegółowych planów ewakuacji swoich obywateli poza granice kraju. Dwie trasy szybkiego ruchu i kilka leśnych dróg łączą je z Polską przez Przesmyk Suwalski – wąski, zalesiony obszar między Rosją a Białorusią, a nadjeżdżające pojazdy wojskowe będą miały pierwszeństwo przed tymi, które próbują uciec w stronę Europy.

– Musimy wziąć pod uwagę ryzyko (związane z Przesmykiem Suwalskim – red.) – powiedział Ivar Mai, doradca ds. masowej ewakuacji w Estońskiej Radzie Ratownictwa, odnosząc się do możliwości, że siły rosyjskie mogą próbować odciąć kraje bałtyckie od ich jedynej granicy z innym państwem członkowskim NATO.

Przesmyk suwalski

Przesmyk suwalski

Foto: PAP

Estonia przygotowuje plany przeniesienia jednej dziesiątej z 1,4 miliona mieszkańców do prowizorycznych schronień, a wielu innych prawdopodobnie zamieszka u krewnych – powiedział Mai.

Dwie trzecie rosyjskojęzycznego miasta Narwa, liczącego 50 tys. mieszkańców, należy do osób, które mogą zostać przeniesione, a rząd pomoże co najmniej połowie z nich. – Dotyczy to tylko tych, którzy nie mają gdzie się podziać – powiedział.

Łotwa szacuje, że jedna trzecia z 1,9 mln mieszkańców może opuścić swoje domy – wskazał Ivars Nakurts, zastępca szefa Państwowej Służby Pożarniczej i Ratowniczej Łotwy. – Trzeba być przygotowanym na wszystko – ocenił. 

Źródło: rp.pl

