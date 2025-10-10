Co w przypadku ataku Rosji? Jakie są możliwe scenariusze?

– Możliwe że zobaczymy potężną armię wzdłuż granic krajów bałtyckich, której oczywistym celem będzie zajęcie wszystkich trzech krajów w ciągu trzech dni do tygodnia – powiedział Pozela.

Sabotowanie łączności lub połączeń transportowych, masowy napływ migrantów, niepokoje społeczne wśród mniejszości rosyjskojęzycznych lub fałszywe wiadomości wywołujące masową ucieczkę to inne scenariusze omawiane w lokalnych mediach i poza nimi. – Rozmawiamy o tym co miesiąc, co tydzień – w pracy, wszędzie – powiedział Arminas Raudys, 31-letni wolontariusz pełniący rolę ewakuowanego podczas ćwiczeń na Litwie w tym tygodniu.

Ćwiczenia obejmowały ewakuację zaledwie stu osób z Wilna, ale urzędnicy, z którymi rozmawiała agencja Reutera, powiedzieli, że planowanie awaryjne – wciąż w dużej mierze utrzymywane w tajemnicy – dotyczy znacznie większej liczby osób. Połowa osób mieszkających w promieniu 40 km od granic Rosji i Białorusi – około 400 000 osób – znajduje się wśród nich – przekazał Pozela.

Władze Kowna planują przyjąć 300 tys. osób w szkołach, uniwersytetach, kościołach katolickich i hali widowiskowej. Podobne działania są podejmowane w innych miastach. Wybrano punkty zbiórki, w tym w Wilnie, wyznaczono pociągi i autobusy oraz zgromadzono w magazynach zapasy, takie jak papier toaletowy i łóżka turystyczne – poinformował przedstawiciel straży pożarnej.

Osoby uciekające samochodami będą kierowane na drogi drugorzędne, aby zwolnić inne trasy dla nadchodzącej armii. Dostępna jest już mapa pokazująca miasta, w których mogą szukać schronienia.