Prezentacja zatytułowana „Działaj szybko, myśl ambitnie” (ang. Go Fast, Think Big!) została zaprezentowana 3 tys. wykonawców reprezentujących przemysł obronny w Huntsville, w Alabamie, w ubiegłym tygodniu. Wynika z niej, że system obrony przeciwrakietowej, który zamierzają zbudować Stany Zjednoczone kosztem co najmniej 175 mld dolarów, ma być bardzo złożony. Trump chciałby, aby tzw. Złota kopuła, której nazwa nawiązuje do izraelskiej „Żelaznej kopuły”, była gotowa do 2028 roku – czyli roku kolejnych wyborów prezydenckich.

Najwyższa warstwa amerykańskiej „Złotej kopuły” będzie znajdować się na orbicie

- Mają mnóstwo pieniędzy, ale nie wiedzą jeszcze konkretnie, na co mają być wydane – mówi jeden z przedstawicieli administracji USA. Jak dotąd Kongres zatwierdził 25 mld dolarów na budowę „Złotej kopuły” w ustawie budżetowej przyjętej w lipcu. Trump chce, by w budżecie na 2026 rok przeznaczono na ten cel kolejne 45,3 mld dolarów.

Wielowarstwowy system obrony przeciwrakietowej jest inspirowany izraelskim systemem obrony przeciwrakietowej (tzw. Żelazna Kopuła jest jedną z jego warstw chroniących kraj przed pociskami krótkiego zasięgu). Amerykańskie plany są jednak ambitniejsze ze względu na znacznie większe terytorium, którego ma chronić oraz większą liczbę potencjalnych zagrożeń, na jakie mogą być narażone USA (np. atak przy użyciu pocisków międzykontynentalnych czy broni hipersonicznej).

Z prezentacji, którą opisuje Reuters wynika, że system obrony przeciwrakietowej będzie czterowarstwowy. Jedna z warstw będzie znajdować się na orbicie i będzie to system odpowiedzialny za wykrywanie i śledzenie pocisków oraz „obronę przeciwrakietową” i trzech warstw na ziemi, na które będą składały się wyrzutnie pocisków przechwytujących, radary oraz – być może – lasery. Elementami „Złotej kopuły” mają być środki przechwytywania umieszczone w przestrzeni kosmicznej, które mogą przyspieszyć przechwytywanie nadlatujących rakiet.