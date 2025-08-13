Rzeczpospolita
Stany Zjednoczone będą chronione przed rakietami z orbity? Nowe fakty o „Złotej kopule”

Budowany przez USA system obrony przeciwrakietowej „Złota kopuła” będzie składał się z czterech warstw - w tym jednej, znajdującej się na orbicie i opartej o satelity - informuje Reuters, który zapoznał się z przygotowaną przez administrację Stanów Zjednoczonych prezentacją zaprezentowaną w ubiegłym tygodniu firmom z branży zbrojeniowej.

Publikacja: 13.08.2025 10:56

Pete Hegseth i Donald Trump

Pete Hegseth i Donald Trump

Foto: REUTERS/Annabelle Gordon

Artur Bartkiewicz

Prezentacja zatytułowana „Działaj szybko, myśl ambitnie” (ang. Go Fast, Think Big!) została zaprezentowana 3 tys. wykonawców reprezentujących przemysł obronny w Huntsville, w Alabamie, w ubiegłym tygodniu. Wynika z niej, że system obrony przeciwrakietowej, który zamierzają zbudować Stany Zjednoczone kosztem co najmniej 175 mld dolarów, ma być bardzo złożony. Trump chciałby, aby tzw. Złota kopuła, której nazwa nawiązuje do izraelskiej „Żelaznej kopuły”, była gotowa do 2028 roku – czyli roku kolejnych wyborów prezydenckich. 

Najwyższa warstwa amerykańskiej „Złotej kopuły” będzie znajdować się na orbicie

- Mają mnóstwo pieniędzy, ale nie wiedzą jeszcze konkretnie, na co mają być wydane – mówi jeden z przedstawicieli administracji USA. Jak dotąd Kongres zatwierdził 25 mld dolarów na budowę „Złotej kopuły” w ustawie budżetowej przyjętej w lipcu. Trump chce, by w budżecie na 2026 rok przeznaczono na ten cel kolejne 45,3 mld dolarów. 

Czytaj więcej

Myśliwiec F-35
Polityka
Donald Trump chce więcej dronów, mniej myśliwców F-35

Wielowarstwowy system obrony przeciwrakietowej jest inspirowany izraelskim systemem obrony przeciwrakietowej (tzw. Żelazna Kopuła jest jedną z jego warstw chroniących kraj przed pociskami krótkiego zasięgu). Amerykańskie plany są jednak ambitniejsze ze względu na znacznie większe terytorium, którego ma chronić oraz większą liczbę potencjalnych zagrożeń, na jakie mogą być narażone USA (np. atak przy użyciu pocisków międzykontynentalnych czy broni hipersonicznej). 

Z prezentacji, którą opisuje Reuters wynika, że system obrony przeciwrakietowej będzie czterowarstwowy. Jedna z warstw będzie znajdować się na orbicie i będzie to system odpowiedzialny za wykrywanie i śledzenie pocisków oraz „obronę przeciwrakietową” i trzech warstw na ziemi, na które będą składały się wyrzutnie pocisków przechwytujących, radary oraz – być może – lasery. Elementami „Złotej kopuły” mają być środki przechwytywania umieszczone w przestrzeni kosmicznej, które mogą przyspieszyć przechwytywanie nadlatujących rakiet.

Pociski w różnych systemach obrony przeciwrakietowej

Pociski w różnych systemach obrony przeciwrakietowej

Foto: PAP

„Złota kopuła” będzie uzbrojona w nowe pociski koncernu Lockheed Martin

Reuters zwraca uwagę, że na „Złotą kopułę”, jak wynika z prezentacji, mają składać się m.in. pociski nowego typu, Next Generation Interceptors (NGI), produkowane przez koncern Lockheed Martin, które są przeznaczone do zwalczania celów balistycznych w tzw. środkowej fazie lotu, często jeszcze poza atmosferą ziemską (zostaną rozmieszczone na terenie amerykańskiego Środkowego Zachodu (Midwest). Pociski te będą tworzyć "górną warstwę" systemu wraz z pociskami THAAD. 

NGI mają wzmocnić istniejący już system amerykańskiej obrony przeciwrakietowej -  Ground-Based Midcourse Defense (GMD) - wyrzutnie tego systemu znajdują się już w Kalifornii i na Alasce. System jest przeznaczony do obrony terytorium USA i ich sojuszników przed atakami rakiet balistycznych, zwłaszcza pośredniego i międzykontynentalnego zasięgu. 

Na ostatnią linię obrony – najniższą warstwę systemu, chroniącą obszar o ograniczonej powierzchni – mają składać się radary i systemy takie jak zestawy Patriot oraz nowe wyrzutnie podobnego typu.  

Prezentacja – jak zauważa Reuters – nie wymienia firmy SpaceX Elona Muska jako potencjalnego twórcy „Złotej Kopuły”. Pentagon informuje, że zbiera informacje od przedstawicieli przemysłu, ośrodków naukowych, oraz agencji rządowych w kontekście potencjalnego wkładu w budowę „Złotej kopuły”, ale na razie uznaje, że udostępnianie dodatkowych informacji na temat programu jest przedwczesne.  

Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Ameryka Północna Stany Zjednoczone Osoby Donald Trump Elon Musk

