Budżet przewiduje zwiększenie wydatków na zakup małych dronów – ma to być konsekwencja wniosków wyciągniętych z przebiegu walk na Ukrainie, gdzie użycie dronów okazało się skutecznym i tanim sposobem prowadzenia działań wojennych.

NATO zdecydowało, że kraje członkowskie mają wydawać na obronność 5 proc. PKB

Projekt budżetu pojawił się równolegle z postanowieniami szczytu NATO w Hadze, gdzie państwa członkowskie Sojuszu zdecydowały, iż w perspektywie 2035 roku mają wydawać na obronność 5 proc. PKB, z czego 3,5 proc. PKB ma być przeznaczane bezpośrednio na potrzeby sił zbrojnych. W USA wydatki na obronność stanowią obecnie ok. 3,4 proc. PKB, choć w liczbach bezwzględnych są to największe wydatki spośród wszystkich państw NATO. Biorąc pod uwagę stosunek wydatków na obronność do PKB, najwięcej w NATO na obronność wydaje Polska (ok. 4,7 proc. PKB).