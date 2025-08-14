– Wygląda na to, że myli fakty i nie jest w stanie wyraźnie sformułować myśli. Jego wypowiedzi są niespójne, retransmituje to, co usłyszał od Steve’a Witkoffa, który z kolei przywiózł mu tę wiedzę z Moskwy. A teraz wyobraźmy sobie, że ten sam człowiek ma rozmawiać na Alasce z Putinem, który starannie się przygotował, przemyślał własną logikę spotkania i uzbroił się w argumenty. To nie wróży nic dobrego – mówi „Rzeczpospolitej” Ołeksij Melnyk, ekspert ds. bezpieczeństwa międzynarodowego z kijowskiego Centrum Razumkowa. Uważa, że amerykańska strona nie jest przygotowana do piątkowego spotkania z Putinem. – W najlepszym wypadku to spotkanie zakończy się niczym. W najgorszym – Trump znów zacznie wywierać presję na Zełenskiego – dodaje.

Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1266 dniu wojny Foto: PAP

Przed spotkaniem Putina i Trumpa na Alasce. Czy kompromis między Moskwą a Kijowem jest możliwy?

Na początku sierpnia, podczas spotkania z białoruskim dyktatorem Aleksandrem Łukaszenką, Putin powtórzył postawione jeszcze rok temu warunki Ukrainie. Domaga się wycofania ukraińskich sił z okupowanego częściowo Donbasu oraz obwodów chersońskiego i zaporoskiego, rezygnacji Kijowa z dążenia do NATO, a także „demilitaryzacji oraz denazyfikacji” (zmiany władz – red.) Ukrainy.

Kijów domaga się całkowitego zawieszenia broni według obecnej linii frontu, wypłaty reparacji wojennych, gwarancji bezpieczeństwa (a w przyszłości członkostwa w NATO) i utrzymania nałożonych na Rosję zachodnich sankcji.

– To absurd, byśmy omawiali wymianę naszego terytorium na terytoria, które zostały nam ukradzione przez Rosję. I to, że wszyscy to omawiają jako jakiś możliwy kompromis, pokazuje, że rosyjska propaganda potrafi narzucić swoją narrację. Jedynym możliwym kompromisem terytorialnym może być ustalenie przebiegu linii rozgraniczającej po całkowitym zawieszeniu broni. Wtedy każda ze stron musi cofnąć się na jakąś odległość – mówi Melnyk.

– Trump może zawierać dowolny układ z Putinem, ale Zełenski tego nie przyjmie. Konstytucja, armia i społeczeństwo nie pozwolą mu na jakiekolwiek ustępstwa terytorialne. Na szczęście nie jesteśmy sami i grono naszych partnerów w Europie jest duże – twierdzi ukraiński ekspert.