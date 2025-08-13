Aktualizacja: 13.08.2025 06:55 Publikacja: 13.08.2025 06:09
Wołodymyr Zełenski i Viktor Orbán
Foto: AFP
Orbán mówił o tym na kilka dni przed szczytem z udziałem Donalda Trumpa i Władimira Putina na Alasce, w czasie którego przywódcy Rosji i USA mają rozmawiać o warunkach zakończenia wojny na Ukrainie. Premier Węgier nie podpisał się pod stanowiskiem UE przyjętym przed szczytem, w którym przywódcy 26 państw Wspólnoty przypominają Donaldowi Trumpowi, że „pokój musi respektować zasadę, iż granic międzynarodowych nie można zmieniać siłą”, a „naród Ukrainy musi mieć swobodę decydowania o swojej przyszłości”.
Orbán, tłumacząc w serwisie X dlaczego Węgry nie poparły stanowiska UE, stwierdził, że od faktu, iż Unia Europejska znalazła się na marginesie w rozmowach na temat zakończenia wojny na Ukrainie gorsze jest tylko „podpowiadanie z boku” i wezwał do organizacji szczytu UE–Rosja na wzór szczytu Trump–Putin na Alasce.
Premier Węgier od dawna opowiadał się przeciwko sankcjom wobec Rosji, które – jego zdaniem – szkodzą bardziej europejskiej niż rosyjskiej gospodarce. Jest też zwolennikiem jak najszybszego zakończenia wojny na Ukrainie. Węgry nie dostarczają Ukrainie pomocy wojskowej i nie pozwalają na transportowanie jej przez swoje terytorium, choć udzielają Kijowowi pomocy humanitarnej. Wiosną 2024 roku premier Węgier mówił, że Ukraina nie jest już suwerennym państwem, ponieważ nie przetrwałaby bez zachodniej pomocy finansowej i wojskowej.
W rozmowie z kanałem Patrióta Orbán stwierdził, że losy wojny są już przesądzone. – Ukraińcy przegrali wojnę. Rosja wygrała tę wojnę – ocenił.
Czytaj więcej
Ukraińcy chcą zakończenia wojny, ale nie pokoju na warunkach Rosji. To musi być kompromis. Wołody...
– Jedyne pytanie brzmi kiedy i na jakich warunkach Zachód, który stoi za Ukrainą, przyzna, co się stało i co z tego wyniknie – dodał premier Węgier.
Zdaniem premiera Węgier Europa straciła szansę na negocjowanie z Putinem w czasie, gdy na czele USA stał Joe Biden i teraz grozi jej to, że decyzje o przyszłości Starego Kontynentu zapadną bez udziału Europejczyków.
Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1266 dniu wojny
Foto: PAP
– Jeśli nie jesteś przy stole negocjacyjnym, jesteś w menu – ocenił premier Węgier. W kontekście stanowiska przyjętego przez UE ocenił, iż sprawia ono, że Europa wygląda „śmiesznie i żałośnie”. – Kiedy dwóch przywódców siada do negocjacji, Amerykanie i Rosjanie... a ty nie jesteś zaproszony, nie biegniesz do telefonu, (...) nie krzyczysz z zewnątrz – stwierdził.
W środę, przed szczytem Trump–Putin, który będzie miał miejsce w bazie lotniczej Elmendorf w Anchorage na Alasce, przywódcy państw Unii Europejskiej połączą się najpierw za pośrednictwem wideołącza z Wołodymyrem Zełenskim, by wypracować wspólne stanowisko przed rozmowami przywódców USA i Rosji, a następnie – o godzinie 16.00 – dojdzie do wideokonferencji z udziałem Donalda Trumpa i wiceprezydenta USA J.D. Vance'a. Trump przed rozmowami na Alasce tonuje nastroje – nie wyklucza, że przyniosą one możliwość zakończenia wojny na Ukrainie, choć mówi też, że być może po ich zakończeniu będzie musiał powiedzieć Wołodymyrowi Zełenskiemu „powodzenia, walczcie dalej”.
Viktor Orbán, premier Węgier
Marco Rubio mówiąc w rozmowie z radiem WABC o spotkaniu Trumpa z Putinem, stwierdził, że prezydent USA chce „spotkać się twarzą w twarz” z przywódcą Rosji i wysłuchać, co ma do powiedzenia oraz ocenić jego intencje przy bezpośrednim spotkaniu.
Tymczasem Zełenski zastrzega, że „istotne i produktywne rozmowy” w sprawie pokoju na Ukrainie bez jej udziału „nie sprawdzą się”. – Tak jak ja nie mogę wypowiadać się w imieniu innego państwa lub podejmować za nie decyzji – zaznaczył. Zełenski mówił też we wtorek, że Rosja musi zgodzić się na zawieszenie broni przed rozmowami o kwestiach terytorialnych.
Na pytanie dlaczego prezydent Ukrainy nie uczestniczy w szczycie na Alasce, rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt odpowiedziała, że dwustronne spotkanie zostało „zaproponowane przez Putina”, a Trump przyjął propozycję, by „lepiej zrozumieć, jak można doprowadzić do końca wojny”. Leavitt dodała, że Trump jest otwarty na organizację trójstronnego spotkania z udziałem przywódców USA, Rosji i Ukrainy w późniejszym terminie.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Orbán mówił o tym na kilka dni przed szczytem z udziałem Donalda Trumpa i Władimira Putina na Alasce, w czasie którego przywódcy Rosji i USA mają rozmawiać o warunkach zakończenia wojny na Ukrainie. Premier Węgier nie podpisał się pod stanowiskiem UE przyjętym przed szczytem, w którym przywódcy 26 państw Wspólnoty przypominają Donaldowi Trumpowi, że „pokój musi respektować zasadę, iż granic międzynarodowych nie można zmieniać siłą”, a „naród Ukrainy musi mieć swobodę decydowania o swojej przyszłości”.
Jednostki amerykańskiej Gwardii Narodowej zaczęły pojawiać się na ulicach Waszyngtonu dzień po tym, jak Donald T...
Zmianą granic okręgów wyborczych na korzyść republikanów Donald Trump i jego sprzymierzeńcy próbują zyskać polit...
Biały Dom poinformował, że do spotkania prezydenta Donalda Trumpa z Władimirem Putinem dojdzie w piątek w Anchor...
Dwa dni przed upływem 100 dni urzędowania kanclerza Friedricha Merza nowy sondaż wskazuje, że poparcie dla niemi...
Ukraińcy chcą zakończenia wojny, ale nie pokoju na warunkach Rosji. To musi być kompromis. Wołodymyr Zełenski ni...
Wspiera edukację, lokalne społeczności oraz pracowników w ich trudnych życiowych momentach. Od 35 lat duński holding VKR – właściciel marek VELUX oraz spółek siostrzanych konsekwentnie pokazuje, że kapitał społeczny jest tak samo ważny jak kapitał finansowy.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas