OKI to ciekawy produkt, ale trzeba nad nim popracować

Pojawił się też temat zachęcenia młodych do inwestowania na giełdzie. – Pytanie, jak to zrobić, skoro dla większości młodych inwestycją jest bitcoin. Musimy rzeczywiście położyć na stole pytanie o to, jakiej klasy aktywa chcemy promować przez OKI. I wyrównać szanse w niektórych aspektach – stwierdził prezes Chłopek.

Lista postulatów

Eksperci w trakcie debaty wskazali również rozwiązania, które mogłyby być zawarte projekcie ustawy o OKI.

– Chyba najważniejszą kwestią jest obudowanie tego produktu odpowiednią edukacją. On ma zalety, zwolnienie do 100 tys. zł jest bezdyskusyjnie korzystne. Powyżej tej kwoty też raczej powinien przynosić inwestorom korzyści. Sukces tego produktu zależy więc od tego, czy ta wiedza dotrze do wystarczająco dużej liczby osób, czy wystarczająco wiele osób go zrozumie – zaczął Michał Piątkowski. – Ma to być produkt masowy, który zachęci do giełdy także nowych inwestorów. A bez odpowiedniej edukacji, bez akcji informacyjnej, będzie o to trudno. To jest więc tak naprawdę bardziej istotne niż ostateczny kształt tego produktu – przekonywał.

Tłumaczył, że mamy 21 mln dorosłych Polaków i zaledwie milion kont IKE, choć są one bardzo opłacalne. IKZE jeszcze mniej. A to są w jego ocenie bardzo dobrze skonstruowane produkty. – Pokutuje brak wiedzy o korzyściach, jakie dają. I teraz chodzi o to, by ta sytuacja nie powtórzyła się przy OKI – mówił ekspert Ipopema Securities.

Dodał, że w promocję OKI można zaangażować znane osoby, które chwaliłyby się tym, że posiadają taki produkt. Inni w swoich pomysłach szli jeszcze dalej.

– Namawiałbym ministra finansów, żeby docisnął wajchę. I powiązał 800+ z OKI – powiedział Kamil Stolarski. – Dodatkową zachętą do korzystania z tego produktu mogłoby być całkowite zwolnienie z podatku, po tym, jak inwestycja potrwa trzy lata. Ewentualnie pięć lat – dodał Stolarski.

– Ja bym z tego projektu wyeliminował depozyty. To rozwiązanie inwestycyjne. W banku są oszczędności, a nie inwestycje – stwierdził Tomasz Korab. – Jeśli chodzi o możliwość inwestowania za granicą, to bym dał taką możliwość. Może to nie dosłownie promuje polską gospodarkę, ale promuje inwestowanie i dywersyfikację portfela – dodał.

Jego zdaniem prace nad OKI to także doskonały moment na dużą kampanię o inwestowaniu i pokazanie korzyści nie tylko z tego nowego produktu, ale też z IKE i IKZE. Co zaproponował Grzegorz Chłopek?

– Określiłbym dosyć precyzyjnie, jakie instrumenty powinny być tutaj użyte. Ułożyłbym to w taki sposób, by większość musiała być inwestowana u nas w kraju. Wyeliminowałbym przy tym wszystkie produkty spekulacyjne, opcje czy kontrakty – mówił Chłopek.

A czy OKI da giełdzie kolejne życie? – To się okaże. Ale nie oczekujmy, że to się stanie z dnia na dzień, że ludzie ustawią się w kolejki po OKI – dość zgodnie ocenili eksperci. Raczej więc na początku nowy produkt nie będzie miał dużego wpływu na giełdę. W długim okresie to się może zacząć zmieniać.

Michał Piątkowski, doradca inwestycyjny, Ipopema Securities

Kamil Stolarski, kierownik zespołu analiz giełdowych, Santander BM

Tomasz Korab, prezes, Eques Investment TFI

Grzegorz Chłopek, prezes, Michael/Ström TFI

