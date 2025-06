Jak ocenił Trump, Iran nie będzie „znowu angażować się w biznes nuklearny”. - Myślę, że już mają dość - podkreślił prezydent USA, dodając, że amerykańskie bombardowania zniszczyły irańskie instalacje.

Wojna na Ukrainie. Trump: Będę rozmawiał z Putinem

Podczas konferencji Trump wspominał również o wojnie na Ukrainie. - Mam nadzieję, że uda nam się to rozwiązać. To nigdy nie powinno się wydarzyć, nigdy by się nie wydarzyło, gdybym był prezydentem. Mówiłem to tysiąc razy - powiedział.

24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Foto: PAP

Mówiąc o spotkaniu z Wołodymyrem Zełenskim, które odbyło się na marginesie szczytu NATO w Hadze, Trump ocenił, że było ono udane. - To było bardzo miłe spotkanie. Mieliśmy trudniejsze sytuacje, ale teraz było bardzo miło - zaznaczył. - To jest dobry moment, żeby to zakończyć. Będę rozmawiał z Putinem, może coś się uda - dodał. - Ukraina chce mieć systemy rakietowe, Patrioty, i zobaczymy, czy możemy trochę ich udostępnić. Są bardzo trudne do zdobycia - zaznaczył.