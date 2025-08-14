Aktualizacja: 17.08.2025 10:45 Publikacja: 14.08.2025 16:53
Izraelski minister finansów Becalel Smotricz
Foto: REUTERS/Ronen Zvulun
Palestyński rząd, sojusznicy i grupy działające na rzecz Palestyny potępiły plan budowy osiedli, nazywając go nielegalnym i twierdząc, że podzielenie terytorium zniweczy wszelkie popierane przez społeczność międzynarodową plany pokojowe dla regionu.
Stojąc w czwartek w miejscu planowanego osiedla w Maale Adumim, Smotricz powiedział, że premier Beniamin Netanjahu i prezydent USA Donald Trump zgodzili się na wznowienie projektu E1, choć żadna ze stron nie potwierdziła tego bezpośrednio.
– Ktokolwiek na świecie próbuje dziś uznać państwo palestyńskie, otrzyma naszą odpowiedź w terenie. Nie w postaci dokumentów, decyzji czy oświadczeń, ale faktów. Faktów w postaci domów, faktów w postaci dzielnic – powiedział Smotricz.
Izrael zamroził plany budowy w Maale Adumim w 2012 r., a następnie ponownie po wznowieniu projektu w 2020 r. z powodu sprzeciwu Stanów Zjednoczonych, europejskich sojuszników i innych mocarstw, które uznały ten projekt za zagrożenie dla wszelkich przyszłych porozumień pokojowych z Palestyńczykami.
Działanie to może jeszcze bardziej izolować Izrael, który obserwował, jak niektórzy z jego zachodnich sojuszników potępili jego ofensywę wojskową w Strefie Gazy i ogłosili, że uznają państwo palestyńskie.
Palestyńczycy obawiają się, że budowa osiedli na Zachodnim Brzegu pozbawi ich wszelkich szans na utworzenie własnego państwa na tym terenie. W oświadczeniu zatytułowanym „Pogrzebanie idei państwa palestyńskiego” rzecznik Smotricza przekazał, że minister zatwierdził plan budowy 3401 domów między istniejącą osadą na Zachodnim Brzegu a Jerozolimą.
Breaking the Silence, izraelska organizacja praw człowieka założona przez byłych żołnierzy Izraela, skrytykowała Smotricza, zarzucając mu zachęcanie do osadnictwa na Zachodnim Brzegu, podczas gdy uwaga świata skupiona jest na wojnie w Strefie Gazy. „Zagarnianie ziemi i rozbudowa osiedli nie tylko doprowadzą do dalszej fragmentacji terytorium palestyńskiego, ale także utrwalą apartheid” – stwierdzono w oświadczeniu. Nabil Abu Rudeineh, rzecznik prezydenta Palestyny, wezwał Stany Zjednoczone do wywarcia presji na Izrael, aby zaprzestał budowy osiedli.
– UE odrzuca wszelkie zmiany terytorialne, które nie są częścią porozumienia politycznego między zainteresowanymi stronami. Aneksja terytorium jest zatem niezgodna z prawem międzynarodowym – powiedziała rzeczniczka Komisji Europejskiej Anitta Hipper. Minister spraw zagranicznych Norwegii Espen Barth Eide powiedział, że posunięcie to pokazuje, iż Izrael „dąży do przywłaszczenia sobie ziemi należącej do Palestyńczyków, aby uniemożliwić rozwiązanie oparte na dwóch państwach”. Katar, który pośredniczył między Hamasem a Izraelem w rozmowach na rzecz zawarcia zawieszenia broni w Strefie Gazy, potępił działania Smotricza, nazywając je „rażącym naruszeniem prawa międzynarodowego”.
Organizacja Peace Now, która śledzi działalność osadniczą na Zachodnim Brzegu, stwierdziła, że przed rozpoczęciem budowy konieczne są jeszcze pewne kroki. Jeśli jednak wszystko pójdzie zgodnie z planem, prace związane z infrastrukturą mogą rozpocząć się w ciągu kilku miesięcy, a budowa domów – za około rok.
„Plan E1 jest śmiertelnym ciosem dla przyszłości Izraela i dla wszelkich szans na osiągnięcie pokojowego rozwiązania opartego na koncepcji dwóch państw. Stoimy na krawędzi przepaści, a rząd pędzi do przodu z pełną prędkością” – stwierdziła organizacja.
W czerwcu Wielka Brytania, Kanada, Australia i Nowa Zelandia nałożyły sankcje na Smotricza, oskarżając go o wielokrotne podżeganie do przemocy wobec Palestyńczyków na Zachodnim Brzegu. Popularność Smotricza spadła w ostatnich miesiącach, a sondaże pokazują, że jego partia, która ma poparcie głównie wśród osadników, nie zdobyłaby ani jednego mandatu, gdyby wybory parlamentarne odbyły się w tym tygodniu.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
