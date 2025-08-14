Izrael zamroził plany budowy w Maale Adumim w 2012 r., a następnie ponownie po wznowieniu projektu w 2020 r. z powodu sprzeciwu Stanów Zjednoczonych, europejskich sojuszników i innych mocarstw, które uznały ten projekt za zagrożenie dla wszelkich przyszłych porozumień pokojowych z Palestyńczykami.

Działanie to może jeszcze bardziej izolować Izrael, który obserwował, jak niektórzy z jego zachodnich sojuszników potępili jego ofensywę wojskową w Strefie Gazy i ogłosili, że uznają państwo palestyńskie.

Palestyński rząd i sojusznicy potępiają projekt osiedla

Palestyńczycy obawiają się, że budowa osiedli na Zachodnim Brzegu pozbawi ich wszelkich szans na utworzenie własnego państwa na tym terenie. W oświadczeniu zatytułowanym „Pogrzebanie idei państwa palestyńskiego” rzecznik Smotricza przekazał, że minister zatwierdził plan budowy 3401 domów między istniejącą osadą na Zachodnim Brzegu a Jerozolimą.

Breaking the Silence, izraelska organizacja praw człowieka założona przez byłych żołnierzy Izraela, skrytykowała Smotricza, zarzucając mu zachęcanie do osadnictwa na Zachodnim Brzegu, podczas gdy uwaga świata skupiona jest na wojnie w Strefie Gazy. „Zagarnianie ziemi i rozbudowa osiedli nie tylko doprowadzą do dalszej fragmentacji terytorium palestyńskiego, ale także utrwalą apartheid” – stwierdzono w oświadczeniu. Nabil Abu Rudeineh, rzecznik prezydenta Palestyny, wezwał Stany Zjednoczone do wywarcia presji na Izrael, aby zaprzestał budowy osiedli.

– UE odrzuca wszelkie zmiany terytorialne, które nie są częścią porozumienia politycznego między zainteresowanymi stronami. Aneksja terytorium jest zatem niezgodna z prawem międzynarodowym – powiedziała rzeczniczka Komisji Europejskiej Anitta Hipper. Minister spraw zagranicznych Norwegii Espen Barth Eide powiedział, że posunięcie to pokazuje, iż Izrael „dąży do przywłaszczenia sobie ziemi należącej do Palestyńczyków, aby uniemożliwić rozwiązanie oparte na dwóch państwach”. Katar, który pośredniczył między Hamasem a Izraelem w rozmowach na rzecz zawarcia zawieszenia broni w Strefie Gazy, potępił działania Smotricza, nazywając je „rażącym naruszeniem prawa międzynarodowego”.