Izrael zapowiada plan „pogrzebania” idei państwa palestyńskiego. Stanowcza reakcja Niemiec

Aktualizacja: 17.08.2025 10:28 Publikacja: 15.08.2025 16:57
Foto: REUTERS/Ronen Zvulun
Izraelski skrajnie prawicowy minister finansów Becalel Smotricz ogłosił rozpoczęcie prac nad długo odkładanym projektem osiedla, które podzieliłoby Zachodni Brzeg i odciąłoby go od Wschodniej Jerozolimy. Jego biuro stwierdziło, że działanie to „pogrzebie” ideę państwa palestyńskiego.
– Ktokolwiek na świecie próbuje dziś uznać państwo palestyńskie, otrzyma naszą odpowiedź w terenie. Nie w postaci dokumentów, decyzji czy oświadczeń, ale faktów. Faktów w postaci domów, faktów w postaci dzielnic – powiedział Smotricz.
Czytaj więcej
Izraelski skrajnie prawicowy minister finansów Becalel Smotricz ogłosił rozpoczęcie prac nad dług...
W odpowiedzi na działania izraelskiego rządu oświadczenie wydało niemieckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych.
Niemcy „zdecydowanie sprzeciwiają się zapowiedziom rządu Izraela dotyczącym zatwierdzenia budowy tysięcy nowych mieszkań w izraelskich osiedlach na Zachodnim Brzegu” – przekazał rzecznik MSZ.
Czytaj więcej
Mimo protestów w samym Izraelu i ostrzeżeń światowych stolic rząd Beniamina Netanjahu zamierza pr...
Plany budowy osady „E1” i rozbudowy Maale Adumim jeszcze bardziej ograniczyłyby możliwość przemieszczania się ludności palestyńskiej na Zachodnim Brzegu, dzieląc go na dwie części i odcinając od Wschodniej Jerozolimy – dodał.
Niemcy wielokrotnie ostrzegały izraelski rząd, aby zaprzestał budowy osad na Zachodnim Brzegu, co stanowi naruszenie prawa międzynarodowego i rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ.
– Takie działania utrudniają kroki w kierunku wynegocjowanego rozwiązania opartego na dwóch państwach i zakończenia izraelskiej okupacji Zachodniego Brzegu – wskazał rzecznik.
W piątek Biuro ONZ ds. Praw Człowieka stwierdziło, że izraelski plan budowy tysięcy nowych domów jest niezgodny z prawem międzynarodowym i naraża okolicznych Palestyńczyków na przymusowe wysiedlenie, co zostało określone jako zbrodnia wojenna.
Obecnie około 700 tys. izraelskich osadników mieszka wśród 2,7 miliona Palestyńczyków na Zachodnim Brzegu i we Wschodniej Jerozolimie. Izrael zaanektował Wschodnią Jerozolimę w 1980 r., co nie zostało uznane przez większość krajów, ale nie rozszerzył formalnie swojej suwerenności na Zachodni Brzeg.
Zachodni Brzeg i Strefa Gazy
Foto: PAP
Większość światowych mocarstw twierdzi, że rozbudowa osiedli podważa realność rozwiązania opartego na dwóch państwach, ponieważ dzieli terytorium, które Palestyńczycy chcą włączyć do przyszłego niepodległego państwa.
Plan dwóch państw przewiduje utworzenie państwa palestyńskiego we Wschodniej Jerozolimie, na Zachodnim Brzegu i w Strefie Gazy, współistniejącego obok Izraela, który zdobył wszystkie trzy terytoria podczas wojny na Bliskim Wschodzie w 1967 r.
Izrael powołuje się na historyczne i biblijne powiązania z tym obszarem i twierdzi, że osiedla zapewniają mu strategiczne bezpieczeństwo, a Zachodni Brzeg jest „sporny”, a nie „okupowany”.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Nie sądzę, żeby zawarto jakieś szczegółowie porozumienie. Minister Sybiha w rozmowie ze mną podkreśił, że były t...
Po spotkaniu na Alasce jesteśmy w tym samym miejscu, w którym byliśmy kilka dni temu - mówi "Rzeczpospolitej" Oł...
Szanujemy stanowisko administracji amerykańskiej, która dostrzega potrzebę szybkiego zakończenia działań zbrojny...
Prezydent USA Donald Trump powiedział, że po prawie trzygodzinnym szczycie na Alasce nie doszło do porozumienia...
Unia Europejska została stworzona dla świata, który przestał istnieć, a dostosowanie się do nowego świata, który...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas