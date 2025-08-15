Izrael zapowiada plan „pogrzebania” idei państwa palestyńskiego. Stanowcza reakcja Niemiec

Niemcy „zdecydowanie sprzeciwiają się zapowiedziom rządu Izraela dotyczącym zatwierdzenia budowy tysięcy nowych mieszkań w izraelskich osiedlach na Zachodnim Brzegu” – przekazał rzecznik MSZ.

Plany budowy osady „E1” i rozbudowy Maale Adumim jeszcze bardziej ograniczyłyby możliwość przemieszczania się ludności palestyńskiej na Zachodnim Brzegu, dzieląc go na dwie części i odcinając od Wschodniej Jerozolimy – dodał.

Niemcy wielokrotnie ostrzegały izraelski rząd, aby zaprzestał budowy osad na Zachodnim Brzegu, co stanowi naruszenie prawa międzynarodowego i rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ.

– Takie działania utrudniają kroki w kierunku wynegocjowanego rozwiązania opartego na dwóch państwach i zakończenia izraelskiej okupacji Zachodniego Brzegu – wskazał rzecznik.

ONZ ostrzega: ryzyko przymusowych wysiedleń i zbrodni wojennej

W piątek Biuro ONZ ds. Praw Człowieka stwierdziło, że izraelski plan budowy tysięcy nowych domów jest niezgodny z prawem międzynarodowym i naraża okolicznych Palestyńczyków na przymusowe wysiedlenie, co zostało określone jako zbrodnia wojenna.