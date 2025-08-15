Rzeczpospolita
Wydarzenia
Izrael zapowiada plan „pogrzebania” idei państwa palestyńskiego. Stanowcza reakcja Niemiec

Niemcy wezwały rząd Izraela do wstrzymania budowy osiedli na Zachodnim Brzegu po tym, jak skrajnie prawicowy minister finansów Izraela ogłosił rozpoczęcie prac nad planem budowy tysięcy domów, które podzielą terytorium palestyńskie.

Publikacja: 15.08.2025 16:57

Izrael zapowiada plan „pogrzebania” idei państwa palestyńskiego. Stanowcza reakcja Niemiec

Foto: REUTERS/Ronen Zvulun

Przemysław Malinowski

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie plany związane z budową osiedli zapowiedział izraelski minister finansów Becalel Smotricz?
  • Dlaczego niemieckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych sprzeciwia się izraelskiej rozbudowie osiedli?
  • Jak budowa osiedli wpływa na sytuację ludności palestyńskiej na Zachodnim Brzegu?
  • Jakie stanowisko zajmuje ONZ w sprawie izraelskich planów rozbudowy osiedli?

Izraelski skrajnie prawicowy minister finansów Becalel Smotricz ogłosił rozpoczęcie prac nad długo odkładanym projektem osiedla, które podzieliłoby Zachodni Brzeg i odciąłoby go od Wschodniej Jerozolimy. Jego biuro stwierdziło, że działanie to „pogrzebie” ideę państwa palestyńskiego. 

– Ktokolwiek na świecie próbuje dziś uznać państwo palestyńskie, otrzyma naszą odpowiedź w terenie. Nie w postaci dokumentów, decyzji czy oświadczeń, ale faktów. Faktów w postaci domów, faktów w postaci dzielnic – powiedział Smotricz.

Izraelski minister finansów Becalel Smotricz
Polityka
Izraelski minister ogłasza plan, który „pogrzebie” ideę państwa palestyńskiego

Niemcy: budowa osiedli przez Izrael narusza prawo międzynarodowe

W odpowiedzi na działania izraelskiego rządu oświadczenie wydało niemieckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Niemcy „zdecydowanie sprzeciwiają się zapowiedziom rządu Izraela dotyczącym zatwierdzenia budowy tysięcy nowych mieszkań w izraelskich osiedlach na Zachodnim Brzegu” – przekazał rzecznik MSZ.

Beniamin Netanjahu
Konflikty zbrojne
Izrael zamierza przeprowadzić nową ofensywę w Gazie. Netanjahu gra tylko na Trumpa

Plany budowy osady „E1” i rozbudowy Maale Adumim jeszcze bardziej ograniczyłyby możliwość przemieszczania się ludności palestyńskiej na Zachodnim Brzegu, dzieląc go na dwie części i odcinając od Wschodniej Jerozolimy – dodał.

Niemcy wielokrotnie ostrzegały izraelski rząd, aby zaprzestał budowy osad na Zachodnim Brzegu, co stanowi naruszenie prawa międzynarodowego i rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ.

– Takie działania utrudniają kroki w kierunku wynegocjowanego rozwiązania opartego na dwóch państwach i zakończenia izraelskiej okupacji Zachodniego Brzegu – wskazał rzecznik.

ONZ ostrzega: ryzyko przymusowych wysiedleń i zbrodni wojennej

W piątek Biuro ONZ ds. Praw Człowieka stwierdziło, że izraelski plan budowy tysięcy nowych domów jest niezgodny z prawem międzynarodowym i naraża okolicznych Palestyńczyków na przymusowe wysiedlenie, co zostało określone jako zbrodnia wojenna.

Obecnie około 700 tys. izraelskich osadników mieszka wśród 2,7 miliona Palestyńczyków na Zachodnim Brzegu i we Wschodniej Jerozolimie. Izrael zaanektował Wschodnią Jerozolimę w 1980 r., co nie zostało uznane przez większość krajów, ale nie rozszerzył formalnie swojej suwerenności na Zachodni Brzeg.

Zachodni Brzeg i Strefa Gazy

Zachodni Brzeg i Strefa Gazy

Foto: PAP

Większość światowych mocarstw twierdzi, że rozbudowa osiedli podważa realność rozwiązania opartego na dwóch państwach, ponieważ dzieli terytorium, które Palestyńczycy chcą włączyć do przyszłego niepodległego państwa.

Izrael: Zachodni Brzeg jest „sporny”, nie „okupowany”

Plan dwóch państw przewiduje utworzenie państwa palestyńskiego we Wschodniej Jerozolimie, na Zachodnim Brzegu i w Strefie Gazy, współistniejącego obok Izraela, który zdobył wszystkie trzy terytoria podczas wojny na Bliskim Wschodzie w 1967 r.

Izrael powołuje się na historyczne i biblijne powiązania z tym obszarem i twierdzi, że osiedla zapewniają mu strategiczne bezpieczeństwo, a Zachodni Brzeg jest „sporny”, a nie „okupowany”.

Źródło: rp.pl

Konflikty Zbrojne Konflikt Izraelsko-Palestyński Miejsca Regiony Europa Niemcy Azja Izrael Palestyna Organizacje Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ)

