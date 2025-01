W tej sytuacji podejrzenia sekretarza generalnego nie są całkowicie bezpodstawne. Tym bardziej że rejon Dżenin, jak i cały obszar całego Zachodniego Brzegu znajduje się de facto pod kontrolą izraelskiej armii i przeprowadzenie takiego zaskakującego ataku na Izrael, jakiego dokonał Hamas, jest niezwykle mało prawdopodobne.

– Nie można jednak tego całkowicie wykluczyć i być może obecna operacja ma charakter rutynowy, ale też długotrwałe stacjonowanie tam izraelskiej armii może być przygotowaniem do aneksji tych terenów – mówi z Bejrutu „Rzeczpospolitej” Nadim Shehadi, publicysta i były ekspert londyńskiego Chatham House. Zwraca uwagę, że zgodnie z porozumieniem w sprawie utworzenia Autonomii Palestyńskiej za bezpieczeństwo na obszarach pod jej formalną kontrolą odpowiadają jej siły bezpieczeństwa.

– Autonomia wdaje się w utarczki z Hamasem, ale nie czyni tego w imię zwalczania terroryzmu, lecz w trosce o własne bezpieczeństwo, aby uniknąć sytuacji jak przed laty w Gazie, kiedy to Hamas zlikwidował fizycznie zwolenników Autonomii Palestyńskiej – mówi „Rzeczpospolitej” Maurice Hirsh, były prokurator wojskowy Judei i Samarii, którymi to biblijnymi nazwami definiuje się w Izraelu obszary okupowane.

Arabia Saudyjska może powstrzymać plany premiera Netanjahu

Należy pamiętać, że to dwu szowinistycznym ugrupowaniom politycznym promującym otwarcie aneksję zawdzięcza premier Netanjahu większość w Knesecie. Taki krok rozważał już poważnie Netanjahu w ostatnich miesiącach pierwszej administracji Donalda Trumpa. Nie chodziło o cały obszar okupowany, ale o tzw. obszar C obejmujący tereny osiedli żydowskich plus strategicznie ważny pas ziemi po zachodniej stronie granicznej rzeki Jordan.