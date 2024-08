Czy Władimir Putin zostanie aresztowany w Mongolii. Jest komentarz Kremla

Międzynarodowy Trybunał Karny wydał list gończy za Władimirem Putinem i rosyjską rzeczniczką praw dziecka, Marią Lwową-Biełową w związku z ich udziałem w nielegalnej deportacji ukraińskich dzieci z terenów okupowanych przez Rosję.



Dmitrij Pieskow: Nie, nie obawiamy się wizyty Władimira Putina w Mongolii

Rosja nie uznaje jurysdykcji Międzynarodowego Trybunału Karnego, podobnie jak np. Chiny czy Indie. Mongolia należy jednak do państw, które taką jurysdykcję uznają. Teoretycznie oznacza to, że w momencie, gdy rosyjska głowa państwa przyjedzie do Mongolii, kraj ten powinien aresztować Putina i przekazać Trybunałowi.



Wizyta Putina w Mongolii ma związek z obchodami 85. rocznicy zwycięskiej bitwy nad rzeką Chalchyn-gol, w czasie której siły ZSRR i Mongolii starły się z wojskami japońskimi.



Pieskow, pytany o to czy Kreml nie ma obaw w związku z wizytą prezydenta kraju w państwie uznającym jurysdykcję MTK odparł: „Nie, nie mamy obaw”.