Teraz obejmując stanowisko ministra sprawiedliwości – prokuratora generalnego, sędzia Waldemar Żurek będzie musiał się zrzec urzędu sędziego. W związku z tym, zasady dotyczące etyki sędziowskiej nie będą go już dotyczyły, a jak wiadomo politykom wolno więcej.

To prawda, pan sędzia będzie się musiał zrzec urzędu, jednak wie pan, jaka kwestia się z tym w przyszłości będzie wiązała?

Chodzi o to, że jego ewentualny powrót na poprzednio zajmowane stanowisko zależy od zgody Krajowej Rady Sądownictwa i wymaga ponownego powołania przez prezydenta?

Dokładnie. A to nie jest tak, że taki wniosek o ponowne powołanie jest z automatu zatwierdzany przez KRS. Prezydent też, owszem, może go z powrotem powołać na urząd, ale będzie on musiał nadal spełniać warunki do pełnienia urzędu sędziego. Tak więc działania, które będzie podejmował jako minister, nazwijmy to radykalne, może i zyskają poklask. Jednak jeśli będą kwestionowane na gruncie obowiązującego prawa, to kiedyś w przyszłości mogą one stanąć na przeszkodzie powrotowi do orzekania.

Czyli może być to bilet w jedną stronę?

Być może, choć wszystko będzie zależeć od splotu różnych uwarunkowań i interesów oraz, oczywiście, tego w jaki sposób kandydat na ministra sprawiedliwości będzie sprawował swoją funkcję. Jak już zostanie powołany, bo na razie mówimy wciąż tylko o rekomendacji. Ta kandydatura za chwilę wywoła ożywioną dyskusję w środowisku sędziów, o ile już nie wywołała. Niestety pan sędzia, a obecnie kandydat na ministra, jednoznacznie swoje sympatie, czy ich brak w przeszłości przedstawiał. Wszyscy pamiętamy np. zawiadomienie do prokuratury, w którym sędzia Żurek zarzuca tzw. neosędziom podszywanie się pod sędziego SN i przekroczenie uprawnień. Niestety nie jest tajemnicą, że istnieją duże podziały w środowisku i może się okazać, że rekomendowanie Waldemara Żurka nie tylko nie uspokoi sytuacji, ale wręcz zaostrzy wrogie nastawienie sędziów względem siebie.

A to bardzo niedobrze, bo naprawdę w interesie nas wszystkich, obywateli, jest to, żeby władza sądownicza była odrębna i była w równowadze z pozostałymi władzami. Nie może przejmować roli władzy ustawodawczej, żądać przyjęcia projektów, które przygotowują stowarzyszenia sędziowskie etc. bo nie taka jest rola sądownictwa. Sądy muszą dawać gwarancję niezależności i niezawisłości, obywatele muszą mieć pewność, że orzekają w nich ludzie, którzy posiadają wszystkie przymioty, niezbędne do sprawowania urzędu sędziego. A pozostałe dwie władze nie mogą mieć wpływu na sądownictwo.

Czy pani zdaniem warunkiem uzdrowienia sytuacji w wymiarze sprawiedliwości jest uchwalenie nowej ustawy o KRS?

To trochę temat do oddzielnej dyskusji. Sytuacja jest skomplikowana. Z jednej strony konstytucyjność tego organu jest kwestionowana, z drugiej politycy, którzy w niej zasiadają w jakiś sposób ją legitymizują. W rezultacie przeciętny człowiek już tak naprawdę nie wie, o co w tym wszystkim chodzi. Nie podzielam jednak poglądu, że najpierw trzeba naprawić KRS, bo moim zdaniem należy zacząć od uregulowania kwestii statusu tzw. neosędziów.