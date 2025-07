Wejście tych zmian w życie będzie jednak wymagało podpisu Karola Nawrockiego, na co szanse są niewielkie. – Minister Żurek nie powinien jednak rezygnować z tego projektu. W pierwszej kolejności należy jak najszybciej dokończyć prace nad tą ustawą i przedstawić ją prezydentowi. Będzie to punktem wyjścia do dalszych rozmów i być może jakiejś formy kompromisu – obowiązek wykonania orzeczeń trybunałów europejskich ciąży na rządzie i prezydencie. Pojawi się też pytanie, jak bezpośrednio stosować te orzeczenia, nawet bez uchwalonej ustawy. Ustawa stabilizująca status neosędziów może okazać się lepszym rozwiązaniem dla większości z nich – mówi sędzia Bartłomiej Przymusiński, prezes stowarzyszenia sędziowskiego Iustitia.

Zaznacza, że dopiero w przypadku braku zgody prezydenta na proponowane zmiany resort sprawiedliwości będzie musiał szukać planu B. – Minister powinien też brać pod uwagę inne sposoby rozwiązania problemu. Jest to jak najbardziej możliwe. Pojawiają się chociażby pomysły wprowadzenia jednolitego statusu sędziego (czyli zasady, że sędzia jest powoływany na sędziego sądu I lub II instancji, ale bez wskazywania sądu, w którym ma orzekać – red.). Jesteśmy gotowi do rozmowy na ten temat – mówi sędzia Przymusiński.

Co ciekawe, Waldemar Żurek nigdy nie należał do entuzjastów wprowadzenia wspomnianego jednolitego statusu. – Jednak pamiętajmy, że jest coś takiego jak mądrość etapu i może się okazać, że jeśli nie będzie innego sposobu na wyjście z impasu, to zmieni zdanie – słyszymy od jednego z sędziów.

3250 - tylu jest tzw. neosędziów czyli osób powołanych na stanowisko sędziowskie po 2017 r. w procedurze z udziałem tzw. neo-KRS

Krajowa Rada Sądownictwa

Nierozwiązanym problemem, który nowy minister odziedziczy po Adamie Bodnarze, jest także kwestia działalności KRS. Mimo uchwalenia przed rokiem ustawy, która miała doprowadzić do odpolitycznienia tego organu i przywrócenia wyboru przez sędziów sędziowskiej części jej członków, KRS nadal funkcjonuje w kwestionowanym kształcie. Zmiany zablokował bowiem prezydent Andrzej Duda, wysyłając uchwaloną ustawę do Trybunału Konstytucyjnego, gdzie znajduje się do dziś.

– Uważam, że warto wrócić do tej ustawy i zmodyfikować ją w ten sposób, aby „kadencja” tzw. neo-KRS nie była skracana, ale by jednocześnie wprowadzić pewien cenzus stażowy dla kandydatów na członków KRS. Uważam, że mogłoby to zostać zaakceptowane przez prezydenta Karola Nawrockiego. Sprzyja temu kończąca się na wiosnę „kadencja” tzw. neo-KRS – mówi sędzia Przymusiński.