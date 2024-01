Minister sprawiedliwości już nie będzie prokuratorem generalnym

Stanowisko PG będzie mógł zajmować wyłącznie prokurator w stanie czynnym, z co najmniej 20-letnim nieprzerwanym stażem na stanowisku prokuratora. Kandydat będzie też musiał wykazać, że w ciągu dziesięciu lat bezpośrednio przed zgłoszeniem kandydatury nie wykonywał innego zawodu.

Prokurator generalny nie będzie mógł zajmować innego stanowiska ani wykonywać innych zajęć zarobkowych. Wyjątkiem od tej reguły będzie zatrudnienie na uczelni lub innej instytucji szkolnictwa wyższego i nauki.

Ponadto nie będzie mógł należeć do partii politycznej lub związku zawodowego. Nie będzie mógł również prowadzić działalności publicznej, która nie licowałaby z godnością urzędu lub zagrażała niezależności prokuratury.

Odwołanie PG przez Sejm przed upływem kadencji będzie możliwe tylko w kilku sytuacjach. Po pierwsze, gdy prokurator generalny zrzeknie się funkcji prokuratora generalnego. Po drugie, kiedy stanie się trwale niezdolny do pełnienia obowiązków na skutek choroby lub utraty sił, co zostanie stwierdzone orzeczeniem lekarskim. Po trzecie, kiedy zostanie skazany prawomocnym wyrokiem sądu za popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego. Po czwarte, kiedy złoży niezgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne, co zostanie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu. I po piąte, kiedy zostanie prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną.

Czytaj więcej Prawnicy Jest projekt ustawy o rozdzieleniu ministra sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego Minister sprawiedliwości Adam Bodnar przedstawił zapowiadany projekt ustawy o rozdzieleniu funkcji ministra sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego. Jednoczesne pełnienie tych stanowisk obowiązuje od 2016 roku. Od czasu wprowadzenia przepisów stanowiska te pełnili Zbigniew Ziobro, Marcin Warchoł oraz obecnie Adam Bodnar.

To dobre rozwiązanie

– Uważam, że rozdział funkcji to bardzo dobry pomysł. – Prokuratura Generalna powinna być zupełnie niezależnym od władzy organem – uważa prof. Andrzej Zoll.