Ekspert: być może z powodu kryzysu w rządzie, Ministerstwo Edukacji zaczyna powoli wycofywać się z nietrafionych pomysłów

Zdaniem dyrektora problem ten staje się palący w kontekście obecnych działań resortu edukacji, który – jak uważa – „dąży do centralizacji szkoły”. – A przecież to nie ona miała leżeć u podstaw rozpoczętej ćwierć wieku temu reformy – ocenia.

Za flagowy tego przykład uważa zaś pomysł powoływania w szkołach rzeczników uczniów („przy demonstracyjnym wręcz pomijaniu roli ich wychowawców”). – Być może z powodu kryzysu w rządzie, resort zaczyna powoli wycofywać się z innych nietrafionych pomysłów, takich jak deprofesjonalizacja zawodu nauczyciela przedszkolnego. Uważam jednak, że ze środowiskiem trzeba rozmawiać zanim zacznie się wprowadzać zmiany, zwłaszcza, że to aktywnie zaangażowane w działalność na rzecz szkoły jest stosunkowo niewielkie – mówi Marek Pleśniar.

Dyrektorowi brakuje też działań na rzecz poprawy standardów – uważa on, że mimo zapaści demograficznej dzieci i młodzież uczą się w licznych klasach („bo na edukacji ciągle się oszczędza”), < span="">młodzi pedagodzy, widząc jak traktuje się ich starszych kolegów po fachu, do zawodu przychodzić nie chcą. – Niesłusznie się nauczycieli i dyrektorów szkół lekceważy – bo choć jest nas pół miliona – to kolejne kilka milionów to rodzice dzieci i nastolatków, które w tych szkołach się uczą – konkluduje.<>

Wiceprezes Związku Nauczycielstwa Polskiego: działania przyspieszają, ale część absurdów nie zostanie wyeliminowana

Wiceprezes Woźniak pozytywnie zaś ocenia toczące się już prace nad zmianami w Karcie Nauczyciela. – I choć wiele jest jeszcze do zrobienia, to okazało się – mimo niedawnych jeszcze zapowiedzi – że da się wprowadzić je już od najbliższego roku szkolnego. To pokazuje, że działania przyspieszają – komentuje.

– Oczywiście część absurdów nie zostanie póki co wyeliminowana, np. przepisy pozwalające zwolnić z pracy nauczyciela, który po 30 dniach zwolnienia lekarskiego zostaje uznany przez lekarza za czasowo niezdolnego do pracy; z takim przypadkiem spotkałam się ostatnio – unaocznia jednak ekspertka. – A gdyby taka osoba zatrudniona była w innym zakładzie pracy, mogłaby przedłużać okres zwolnienia i później przejść na świadczenie rehabilitacyjne – wyjaśnia.