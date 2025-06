W jej opinii może to sugerować, że to właśnie podmiotowe traktowanie i poczucie bezpieczeństwa, którego doświadczają w takich relacjach, są dla nich warunkiem niezbędnym, by zaufać dorosłym. Samym nastolatkom „prawa dziecka” - oprócz tego, że na myśl przywodzą skojarzenia pozytywne – nierozłącznie łączą się też z ich łamaniem, zaś dorosłym – z idącymi ich zdaniem w parze obowiązkami i restrykcjami.

Aby to zmienić - jak diagnozowali eksperci – trzeba zacząć postrzegać dziecko jako obywatela, który może zabrać głos nie tylko wtedy, kiedy zaproszony zostanie on do debaty dorosłych na ich własnych zasadach. To wszystko jednak nie będzie możliwe bez zmiany mentalności.

Zdaniem Agnieszki Gołębiowskiej, szkoła musi więc zmienić narrację. Tymczasem wyniki badań pokazują, że nastolatkowie bywają traktowani już niemal jako dorośli, a więc osoby, których prawa dziecka już nie obejmują, choć równocześnie to właśnie oni mogą być ich świadomi znacznie bardziej niż ich młodsi koledzy. Niestety zajęcia, które do tej pory oferowała im szkoła (w postaci np. godzin wychowawczych) – niewolna od lęku o utratę autorytetu – postrzegają jako nudne i niewiele wnoszące. Zdaniem ekspertów trudno również wyobrazić sobie sytuację, w której nauczyciele edukują na temat praw swoich podopiecznych, a sami ich nie przestrzegają, kultywując tradycję zobrazowaną powiedzeniem, że „dzieci i ryby głosu nie mają”.

Działaczka: dzieci nie rozumieją postanowień i artykułów, chcą działać w praktyce

W debacie pojawiły się głosy, że wyjściem z sytuacji może okazać się planowane wprowadzenie edukacji obywatelskiej jako przedmiotu. Dzisiaj szkoła też nie może oddać walkowerem tej przestrzeni edukacji, zdając się na oddolne akcje czy kampanie. Eksperci przypomnieli, że prawo do wiedzy najmłodszym gwarantuje konwencja o prawach dziecka.

Jednak zdaniem Oliwii Sagan, koordynatorki programów mentoringowych w fundacji Girls Future Ready, bez aktywizacji i zachęcania nastolatków do działania na rzecz respektowania własnych praw, cała ich idea pozostanie w sferze teorii.