Paweł Śliz: Powinniśmy składać ustawy o praworządności. Na biurku Andrzeja Dudy powinna rosnąć kupka hańby

Szefa klubu Polski 2050 spytano też o zmianę na stanowisku ministra sprawiedliwości – Adama Bodnara zastąpił Waldemar Żurek. Mówiąc o byłym szefie resortu sprawiedliwości Śliz stwierdził, że „wykonał bardzo ciężką pracę” i „miał bardzo trudne ministerstwo”. Jednocześnie przyznał, że jako szef sejmowej komisji sprawiedliwości „namawiał do szybszego procedowania kwestii rozdzielenia prokuratora generalnego od ministra sprawiedliwości”, a także ustawy o statusie sędziego, reformy Trybunału Konstytucyjnego.

Drugą rzeczą, która stoi teraz przed nowym panem ministrem, to są rozliczenia. Rozliczenia władzy PiS-u. Bo ja wyznaję zasadę nie rozliczajmy, tylko rozliczmy. To powinno być wreszcie zrobione Paweł Śliz, szef klubu Polski 2050

– Nie zgadzałem się też z retoryką ze strony niektórych polityków: „A po co te ustawy o praworządności? Przecież i tak (prezydent) nie podpisze”. Mówiłem: nie, składajmy. Niech rośnie kupka hańby w sprawie wymiaru sprawiedliwości na biurku pana prezydenta (Andrzeja) Dudy, a nie niezadowolenie obywateli. No i niestety mieliśmy rację jako Polska 2050. To zweryfikowały wybory prezydenckie, że to szło za wolno. I drugą rzeczą, która stoi teraz przed nowym panem ministrem, to są rozliczenia. Rozliczenia władzy PiS-u. Bo ja wyznaję zasadę: nie rozliczajmy tylko rozliczmy. To powinno być wreszcie zrobione – podkreślił.

Śliz mówił, że już dawno w sądzie powinien być np. akt oskarżenia ws. Grzegorza Brauna i zgaszenia przez niego Chanukii w czasie uroczystości religijnej w Sejmie. – Tam naprawdę nie było wiele jakichś prac do wykonania, żebyśmy tyle musieli czekać na wniesienie aktu oskarżenia – stwierdził.