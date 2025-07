Dlaczego Adam Bodnar nie chciał zostać antypisowskim Bogiem Zemsty?

Ale nie zawsze mu się to udawało. W najgłośniejszej sprawie zatrzymania ks. Michała Olszewskiego raport obecnego rzecznika praw obywatelskich wykazał liczne nieprawidłowości i niehumanitarne traktowanie. I choć wykluczył stosowanie tortur, to już wielogodzinne przesłuchania były pokazem siły nowego rządu. Zresztą wielomiesięczny areszt również nosił znamiona aresztu przedłużanego na polityczne zamówienie, a nie zwykłego środka zapobiegawczego. Ostatecznie sąd nakazał wypuszczenie ks. Olszewskiego z aresztu. Podkreślmy: tu w ogóle nie chodzi o winę księdza, którą rozstrzygnie sąd. Chodzi o dysproporcję pomiędzy siłą stosowaną przez państwo wobec podejrzanego a jego prawami jako człowieka i obywatela.

Skład zrekonstruowanego rządu Donalda Tuska Foto: PAP

Takich przypadków było więcej, a one wszystkie idą na konto Bodnara jako prokuratora generalnego. W efekcie dla opozycji był przywódcą siepaczy zamykających więźniów politycznych – co było oczywiście przesadą. Ale dla najbardziej radykalnych wyborców KO był mięczakiem, który nie odważył się zostać Bogiem Zemsty.

Podobnie miała się sprawa z ważnością wyborów. Bodnar zarządził śledztwa, które nie wykazały jednak, że wybory zostały w sposób masowo i systemowo sfałszowane, choć były liczne nieprawidłowości w pracach komisji. Wystąpił przed nieuznawaną za sąd Izbą Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego, ale nie wnioskował o uznanie nieważności wyboru Karola Nawrockiego. Choć później w liście do marszałka Sejmu Szymona Hołowni podkreślał wątpliwości prawne związane z orzekaniem o ważności wyborów przez nieuznawaną izbę SN. W efekcie – znowu – nikogo nie zadowolił.

Po zwycięstwie Karola Nawrockiego dalsza misja Adama Bodnara nie miała sensu

Bodnar nawet był gotów negocjować z prezydentem Andrzejem Dudą poprawki do ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, by mieć pewność, że prezydent ją podpisze i będzie się dało ruszyć do przodu z reformą wymiaru sprawiedliwości. Ale wtedy premier Donald Tusk uznał, że nie można z oskarżanym o łamanie konstytucji i naruszanie praworządności prezydentem niczego negocjować. Ustalone z Dudą poprawki odrzucono, więc prezydent ustawę wysłał do Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej. Tusk nie chciał żadnych negocjacji z Dudą, żeby pokazać, iż prezydent wszystko wetuje i zmobilizować w ten sposób wyborców do głosowania na Rafała Trzaskowskiego.