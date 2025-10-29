Rzeczpospolita
Jacek Czaputowicz: W sprawie Mercosuru Polska powinien iść drogą wytyczoną przez PiS

Chcielibyśmy korzystać z przywilejów wolnego handlu, ale tylko wtedy, gdy przynosi to nam korzyść, a wprowadzać ograniczenia tam, gdzie korzystają inni. Nie można jednak zjeść ciastka i mieć ciastka.

Publikacja: 29.10.2025 04:30

Jacek Czaputowicz

Trwa dyskusja na temat tego, czy rząd Mateusza Morawieckiego był zwolennikiem umowy Unii Europejskiej z Mercosurem, ugrupowaniem zrzeszającym Argentynę, Boliwię, Brazylię, Paragwaj i Urugwaj. Przypomina się też moją wypowiedź na konferencji prasowej z ministrem spraw zagranicznych Brazylii Ernesto Araújo w 2019 r., w której opowiedziałem się za zawarciem tej umowy.

Dlaczego w interesie Polski leży podpisywanie umów takich, jak ta z Mercosur?

Należy podkreślić, że minister spraw zagranicznych prezentuje stanowisko rządu, a polityka państwa w Unii Europejskiej jest uzgadniana na forum Komitetu do Spraw Europejskich, który działa w ramach Rady Ministrów. Przewodniczący tego komitetu Konrad Szymański wyjaśnił na posiedzeniu Komisji do Spraw Unii Europejskiej 17 lipca 2019 r., że „Polska zdecydowanie popiera rozwój wielostronnych umów handlowych i oparcie handlu międzynarodowego o zaawansowane porozumienia o wolnym handlu, do których na pewno należy umowa z Mercosurem”.

Słusznie, ponieważ w interesie Polski leży wzmacnianie pozycji gospodarczej Unii Europejskiej w świecie i rozszerzanie sfery wolnego handlu, co umożliwia eksport naszych towarów na rynki trzecie. Unia Europejska konkuruje też w ten sposób z innymi geopolitycznymi graczami, takimi jak Chiny.

Rząd PiS oczywiście dostrzegał w umowie Unii Europejskiej z Mercosurem zagrożenia dla polskiego rolnictwa. Premier Mateusz Morawiecki wraz z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem i swymi odpowiednikami Charlesem Michelem z Belgii i Leo Varadkarem z Irlandii wyrażał obawy dotyczące wielkości kwot, jakości produktów rolnych z Ameryki Południowej i wpływu rolnictwa na realizację celów klimatycznych przez państwa kontynentu.

Natomiast unijny komisarz ds. rolnictwa i żywności Janusz Wojciechowski wskazywał, że kraje takie jak Polska, które są ważnymi eksporterami żywności, nie mogą popierać protekcjonizmu, ponieważ szlaban działa w obie strony. Polscy producenci żywności otrzymują też wsparcie ze strony Unii Europejskiej, powinni więc zachować konkurencyjność i poradzić sobie na rynku.

Nie można korzystać z przywilejów wolnego handlu tylko wtedy, gdy przynosi to nam korzyść

Następca Wojciechowskiego komisarz Christophe Hansen zapewnia, że wprowadzone w umowie limity importu, mechanizmy kontroli w przypadku spadku cen oraz możliwość zawieszenia warunków umowy skutecznie ochronią lokalne rynki. Zapewnione zostały też wysokie standardy fitosanitarne, które gwarantują, że mięso produkowane z użyciem hormonów nie będzie sprowadzane. Argumenty te przekonały inne państwa członkowskie do wycofania sprzeciwu wobec umowy, ale nie Polskę.

Chcielibyśmy korzystać z przywilejów wolnego handlu, ale tylko wtedy, gdy przynosi to nam korzyść, a wprowadzać ograniczenia tam, gdzie korzystają inni. Nie można jednak zjeść ciastka i mieć ciastka. Nie ma innej drogi niż wytyczona przez PiS i komisarza Janusza Wojciechowskiego. W długofalowym interesie Polski leży popieranie unijnych umów o wolnym handlu, w tym umowy z Mercosurem.

Autor

Jacek Czaputowicz

Profesor na Uniwersytecie Warszawskim, w latach 2018-2020 był ministrem spraw zagranicznych

