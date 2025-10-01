Co umowa z Mercosurem ma do tych trzech transformacji i dlaczego jej waga jest tak znacząca? Dyskusja na jej temat dotyczy niemal wyłącznie skutków zniesienia barier w handlu dla poszczególnych branż i krajów. Zwolennicy wskazują na ogromne rozmiary strefy wolnego handlu, która – jeśli umowa wejdzie w życie – obejmie 780 mln konsumentów. Takie otwarcie nowych rynków zbytu to wielka szansa dla przedsiębiorców. Przeciwnicy biją z kolei na alarm, że konkurencja ze strony taniego importu z Ameryki Południowej wykończy europejskich producentów (zwłaszcza rolników oraz hodowców bydła oraz drobiu). Ale ta przepychanka pomija sedno sprawy. Owszem, zniesienie ceł będzie miało znaczenie, zwłaszcza w sytuacji, gdy takie bariery rosną między UE a USA czy UE a Chinami. Ale nie na tym polega kluczowa wartość tego porozumienia. Handel z Mercosurem stanowi dzisiaj tylko 2 proc. całkowitego eksportu UE, a spodziewane korzyści z jego zwiększenia to według szacunków Komisji Europejskiej jakieś 0,1–0,3 proc. PKB Unii. Trudno uznać to za gamechanger, nawet jeśli niektóre kluczowe branże (np. przemysł samochodowy) mogą na tym sporo skorzystać.

Współpraca z krajami Mercosuru mogłaby uniezależnić UE od Chin

Prawdziwa wartość umowy z Mercosurem leży gdzie indziej. Dla przyszłości gospodarki europejskiej fundamentalne znaczenie mają surowce mineralne potrzebne do wytwarzania technologii używanych w najbardziej nowoczesnych branżach: produkcji samochodów elektrycznych, baterii, systemów energii odnawialnej, półprzewodników. W skrócie, dla dwóch najważniejszych procesów, od których zależy dzisiaj nasz dobrobyt: transformacji energetycznej i digitalizacji. Znamieniem nowej ery, o której dzisiaj tak wiele się mówi, jest narastająca rywalizacja o dostęp do tych właśnie zasobów. Kiedyś o bezpieczeństwie ekonomicznym decydowały ropa i gaz. Teraz nie sposób o nim myśleć bez litu, krzemu, ziem rzadkich czy niklu. Kto je kontroluje, ten nie tylko ma przewagę w wytwarzaniu najbardziej wartościowych i strategicznie ważnych produktów, lecz dysponuje również potencjałem nacisku i szantażu, który można użyć przeciwko adwersarzom w zaostrzającej się rywalizacji globalnej.

Czytaj więcej Opinie Ekonomiczne Handlowy wymiar suwerenności strategicznej Unii Europejskiej Unia Europejska zabiega o przestrzeń wolnego handlu w świecie nieprzyjaznej geopolityki i egoizmó...

Jedną z największych dzisiaj słabości Unii Europejskiej jest właśnie ogromna zależność w sferze tzw. surowców krytycznych, zwłaszcza od Chin. To one kontrolują np. 41 proc. światowych rezerw kobaltu, 28 proc. litu i 78 proc. grafitu. Jeszcze większy jest ich udział w przetwarzaniu tych minerałów, tak by mogły być wykorzystywane w przemyśle. Takie kluczowe miejsce Chin w łańcuchu dostaw, zwłaszcza w produkcji baterii, bez których nie może dokonać się elektryfikacja gospodarki i przestawienie jej na tanią energię odnawialną, jest ogromnym czynnikiem ryzyka. Z uwagi na autorytarny charakter chińskiego reżimu i jego rosnące ambicje to ryzyko dotyczy nie tylko konkurencyjności gospodarki, lecz także bezpieczeństwa Europy. To dlatego Unia przyjęła strategię zaopatrzenia w surowce krytyczne i za wszelką cenę szuka partnerów do jej realizacji. Właśnie kraje Mercosuru są potencjalnie najważniejszymi z nich. Brazylia ma 20 proc. światowych rezerw grafitu, niklu, manganu i ziem rzadkich, z których dotąd tylko niewielka część jest eksploatowana. Argentyna ma wielkie zasoby litu. Co istotne, to kraje demokratyczne i „podobnie myślące”, więc współzależność z nimi nie kryje w sobie takich niebezpieczeństw jak z Chinami czy Rosją. W 2023 r. Unia zawarła porozumienie gospodarcze z Chile (największym na świecie producentem miedzi i drugim co do wielkości litu), umowa z Mercosurem jest kolejnym, kluczowym krokiem. Stawka jest ogromna, bo kraje Ameryki Południowej kuszone są także przez Chiny. To właśnie ta nowoczesna rywalizacja mocarstw, w której UE próbuje wystawić nos do przodu.