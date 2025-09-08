– Od początku wyrażamy sprzeciw wobec zapisów tej umowy, bo są one szkodliwe dla polskich rolników. To realne zagrożenie dla równych warunków konkurencji, co wszystkim europejskim rolnikom utrudni dostęp do rynków zbytu – mówił przed wyjazdem do Brukseli Stefan Krajewski. W tym samym czasie prezydent Karol Nawrocki do poparcia sprzeciwu wobec Mercosuru próbował przekonać premier Włoch podczas spotkania w Rzymie. Bez sukcesu, w piątek włoskie media poinformowały, że Giorgia Meloni zagłosuje za porozumieniem. "Korzyści dla wina i serów" – mówiły nagłówki. Niechętna umowie jest Francja oraz Irlandia, jednak do jej przegłosowania potrzeba jedynie 15 z 27 głosów państw reprezentujących 65 proc. populacji.

Rzecznik polskiego rządu opublikował zaś dokument potwierdzający, że za tą umową opowiadali się politycy PiS, już niemal dekadę temu. - W sprawie Mercosuru fakty zabójcze dla PiS. Luty 2016 Beata Szydło głosuje za "Należy poczynić postępy w negocjacjach z (…) kluczowymi partnerami w Ameryce Łacińskiej, w szczególności z Mercosurem", no cóż, nie wiem jak to PiS wytłumaczy – napisał Szłapka, pokazując zdjęcie dokumentu, a także podobnej deklaracji premiera Morawieckiego z 2018 r.

Przeciwnicy Mercosuru mówią o niszczeniu polskiego rolnictwa. Prawda tkwi jednak w szczegółach. W eksporcie żywności, to właśnie Polska spośród wszystkich krajów unijnych ma największy udział tych wrażliwych produktów – cukru, wołowiny i drobiu. Według raportu Banku Pekao "Geopolityka na talerzu", udział tych trzech produktów w łącznym eksporcie artykułów rolno-spożywczych do UE wynosi aż 14 proc., kolejne dwa kraje z najwyższymi wynikami to Holandia i Węgry, ale u nich to jedynie 6 proc. – Dlatego zwiększony przywóz tych trzech produktów spoza UE dla Polski może mieć więc wyraźnie większy negatywny wpływ na łączną wartość eksportu żywności niż dla pozostałych głównych graczy w Unii – mówi Grzegorz Rykaczewski, analityk rynku spożywczego w banku Pekao.

To oznacza, że w tym przypadku kraje Mercosur będą nie tylko rywalizować z członkami UE o odbiorców na rynku światowym, ale też będą tworzyć dla nich konkurencję w samej Unii. Struktura eksportu Francji, Niemiec i innych krajów Zachodu wygląda nieco inaczej. Francuzi mają wina, Włosi oliwki, więc ta umowa w nich uderzy dużo mniej.