TSUE zajmie się umową Mercosur. UE nie czeka – handel rusza już w maju
Nie ma nudy w świecie Mercosuru, Parlament wysłał wreszcie umowę do TSUE, nad czym pracował aż dwa miesiące, natomiast UE poinformowała, że od maja 2026 r. wejdzie w życie umowa tymczasowa między UE i krajami Mercosuru, tzw. ITA.
Żadna inna z ponad 44 umów o wolnym handlu nie budzi tak skrajnych emocji w Europie jak umowa z krajami Mercosuru, do której należy też rekord trwania negocjacji – 26 lat. Teraz wejście w życie pełnej umowy opóźni się o kolejne dwa lata, bo tyle trwają procedury w Trybunale Sprawiedliwości UE. A do tego sądu trafił właśnie wniosek o opinię w sprawie zgodności umowy Mercosur z unijnym prawem - informuje RMF FM.
O wysłaniu dwóch w zasadzie umów do kontroli głównego sądu UE pisaliśmy w styczniu, gdy na wniosek polskich deputowanych Parlament głosował właśnie nad wysłaniem lub niewysłaniem umowy. O wyniku głosowania zdecydowało zaledwie 10 głosów. Umowa została wysłana do TSUE na wniosek grupy 144 parlamentarzystów, wniosek poparło w głosowaniu 334 posłów, przeciw było 10 osób mniej. To pokazuje, jak niewiele osób decyduje czasem o przyszłości polityki UE.
Czytaj więcej
Komisja Europejska może stosować tymczasowo umowę z Mercosurem? To jest prawnie możliwe – zapewnia „Rzeczpospolitą" Olof Gill, rzecznik Komisji Eur...
Oficjalnie chodzi o opinię, czy umowy są zgodne z traktatami UE. Nieoficjalnie – o spełnienie oczekiwań rolników, którzy mocno protestowali przeciwko tej umowie, mimo że KE pierwszy raz w historii wdrożyła niespotykane mechanizmy zabezpieczające przed niekontrolowanym wzrostem importu surowców rolnych z Brazylii czy Argentyny.
KE podpisała umowę z państwami Mercosuru 17 stycznia - głosowanie nad wysłaniem jej do TSUE odbyło się już 4 dni później, więc komisarze nie mieli wiele czasu na świętowanie tego sukcesu, jakim było zakończenie ćwierć wieku negocjacji. Jednak sam wniosek trafił do TSUE dopiero w tym tygodniu, pod koniec marca. „Lepiej późno niż wcale”, miał to skomentować cytowany przez RMF FM eurodeputowany PSL Krzysztof Hetman.
Niektóre media piszą, że KE „zignorowała” cel wniosku, który miał powstrzymać wejście w życie umowy z Mercosurem. Nie jest to jednak prawdą, ponieważ umowa z Mercosurem w rzeczywistości składała się z trzech części, handlowej, politycznej – podpisano także tzw. umowę tymczasową, która pozwala na ruszenie wymiany handlowej.
UE poinformowała 23 marca kraje Mercosuru, że tzw. Interim Trade Agreement (ITA) wejdzie w życie w maju. KE wysłała takie powiadomienie do Paragwaju i, jak informuje KE, jest to ostatni proceduralny krok konieczny do stosowania ITA, zgodny z decyzją Rady z 9 stycznia.
W ten sposób ITA będzie działała między krajami UE a krajami Mercosuru, które do końca marca dopełnią swoich procedur ratyfikacji i poinformują o tym UE, przy czym Argentyna, Brazylia i Urugwaj już to uczyniły, a Paragwaj niedawno ratyfikował umowę i wkrótce oczekiwana jest pozostała notyfikacja.
Polska mogłaby dołączyć do postępowania przed TSUE jako tzw. interwenient i wtedy argumenty polskiego rządu byłyby analizowane na równi z tymi przedstawianymi przez PE – ustalił RMF FM. Na razie żadna decyzja jeszcze nie zapadła, podobnie w sprawie ewentualnej osobnej, polskiej skargi do TSUE.
Jak opisywaliśmy w RZ, polski rząd ma tutaj trudny orzech do zgryzienia, ponieważ sama umowa z Mercosurem jest korzystna dla Europy, jednak bardzo krytykują ją rolnicy, a to jest ważny elektorat niektórych partii Koalicji, jak PSL.
Okazję do zbicia politycznych punktów wykorzystuje także opozycja, w tym PiS i były komisarz ds. rolnictwa UE Janusz Wojciechowski, który dziś prowadzi kampanię na portalu X przeciwko Mercosurowi i nawołuje do składania skarg, choć był komisarzem w czasie, gdy KE pracowała nad umową, i nie dość, że wtedy przeciwko niej nie protestował, to też wielokrotnie, jak opisywaliśmy, wypowiadał się przychylnie na jej temat. Podobnie posłowie PiS.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas