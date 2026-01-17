Umowa UE–Mercosur podpisana. Rolnicy nie zablokowali porozumienia

Aktualizacja: 17.01.2026 20:45 Publikacja: 17.01.2026 19:33
Politycy reprezentujący Unię Europejską oraz Panamę, Boliwię, Paragwaj, Argentynę, Urugwaj i Brazylię świętują podpisanie umowy o wolnym handlu między UE a blokiem Mercosur
Foto: REUTERS/Cesar Olmedo
Ceremonia podpisania umowy UE–Mercosur odbyła się w sobotę w stolicy Paragwaju, Asunción, wzięli w niej udział m.in. przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i przewodniczący Rady Europejskiej António Costa oraz prezydenci państw Ameryki Południowej: Javier Milei (Argentyna), Rodrigo Paz (Boliwia), Santiago Peña (Paragwaj) i Yamandú Orsi (Urugwaj). Brazylię w zastępstwie Luiza Inácia Luli da Silvy reprezentował minister spraw zagranicznych Mauro Vieira.
Umowa ma obniżyć cła i zwiększyć wymianę handlową między państwami Unii Europejskiej i Mercosur. By weszła w życie, musi zyskać akceptację Parlamentu Europejskiego oraz zostać ratyfikowana przez parlamenty Argentyny, Brazylii, Urugwaju i Paragwaju.
Czytaj więcej
Ktoś się chyba zobowiązał, że przekona panią premier Giorgię Meloni do zmiany zdania, powoływał s...
Ursula von der Leyen oświadczyła, że dzięki umowie UE–Mercosur powstanie największa strefa wolnego handlu na świecie. – Zawarcie porozumienia oznacza wysłanie światu bardzo silnego sygnału, jest odzwierciedleniem jasnego i świadomego wyboru. Wybieramy wolny handel zamiast ceł, wybieramy produktywne, długookresowe partnerstwo zamiast izolacji – mówiła.
Von der Leyen przybyła do Paragwaju z Brazylii, gdzie w piątek spotkała się z prezydentem Lulą. Przywódca Brazylii ocenił w Rio de Janeiro, że porozumienie bloku Mercosur z Unią Europejską jest bardzo dobre, „szczególnie dla świata demokratycznego i dla multilateralizmu”. Dodał, że partnerstwo ze Wspólnotą wykracza poza strefę gospodarki.
Tuż przed podpisaniem umowy w Asunción prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump we wpisie w mediach społecznościowych zapowiedział nałożenie ceł na osiem europejskich państw, jeśli USA nie będą mogły kupić od Danii Grenlandii. Od 1 lutego m.in. na import z Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii Amerykanie mają nałożyć 10-proc. taryfę, której stawka po czterech miesiącach ma wzrosnąć do 25 proc.
Podpisanie umowy UE-Mercosur
Foto: REUTERS/Cesar Olmedo
W ubiegły piątek w Brukseli na podpisanie umowy UE–Mercosur zgodziła się Rada Unii Europejskiej. Gdy porozumienie wejdzie w życie, zniesione zostaną cła na handel między Unią a blokiem Mercosur, natomiast niektóre produkty rolnicze mają zostać objęte kontyngentami. Przed tygodniem zatwierdzono klauzulę ochronną, która ma być uruchamiana, gdy ceny produktów rolnych w Unii Europejskiej spadną o 5 proc.
Polska, Francja, Węgry, Austria i Irlandia głosowały przeciwko umowie, zaś Belgia wstrzymała się od głosu. Do zbudowania mniejszości blokującej potrzeba było sprzeciwu co najmniej czterech państw członkowskich, stanowiących co najmniej 35 proc. ludności UE. O tym, że umowa wejdzie w życie, przesądziło stanowisko Włoch.
Czytaj więcej
– Sprawa Mercosuru zagraża polskiemu rolnictwu, ale także zagraża sytuacji zdrowotnej całego społ...
Przeciwko umowie Unii Europejskiej z Mercosurem protestowali rolnicy z państw UE, w tym polscy i francuscy, niepewni swojej przyszłości i obawiający się gwałtownego wzrostu importu tanich produktów rolnych z Ameryki Południowej. Sprzeciw wobec umowy wyrażali też przedstawiciele grup zajmujących się ekologią, którzy formułowali obawy dotyczące wzrostu tempa wylesiania w krajach Mercosur. Minister rolnictwa Stefan Krajewski zapowiadał skierowanie układu z Mercosur do TSUE.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ogłosił nałożenie ceł na osiem europejskich państw, w tym Niemcy, Fr...
- Uważam to za blef, ale żeby okazał się skuteczny, musi być wiarygodny – mówi w rozmowie z „Rzeczpospolitą” ana...
Celem Stanów Zjednoczonych jest połknięcie Iranu i ponowne poddanie kraju dominacji militarnej, politycznej i go...
Władze Iranu chcą całkowicie odciąć kraj od globalnego internetu. Dostęp mają mieć do niego jedynie osoby, który...
Cóż, jeśli pamiętacie miejsce zwane Irakiem, gdzie wszyscy zostali zwolnieni: policja, generałowie, wszyscy zost...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas