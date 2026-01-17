Umowa UE–Mercosur podpisana. Rolnicy nie zablokowali porozumienia

Ceremonia podpisania umowy UE–Mercosur odbyła się w sobotę w stolicy Paragwaju, Asunción, wzięli w niej udział m.in. przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i przewodniczący Rady Europejskiej António Costa oraz prezydenci państw Ameryki Południowej: Javier Milei (Argentyna), Rodrigo Paz (Boliwia), Santiago Peña (Paragwaj) i Yamandú Orsi (Urugwaj). Brazylię w zastępstwie Luiza Inácia Luli da Silvy reprezentował minister spraw zagranicznych Mauro Vieira.

Umowa ma obniżyć cła i zwiększyć wymianę handlową między państwami Unii Europejskiej i Mercosur. By weszła w życie, musi zyskać akceptację Parlamentu Europejskiego oraz zostać ratyfikowana przez parlamenty Argentyny, Brazylii, Urugwaju i Paragwaju.

Von der Leyen i Lula zadowoleni z porozumienia UE–Mercosur

Ursula von der Leyen oświadczyła, że dzięki umowie UE–Mercosur powstanie największa strefa wolnego handlu na świecie. – Zawarcie porozumienia oznacza wysłanie światu bardzo silnego sygnału, jest odzwierciedleniem jasnego i świadomego wyboru. Wybieramy wolny handel zamiast ceł, wybieramy produktywne, długookresowe partnerstwo zamiast izolacji – mówiła.

Von der Leyen przybyła do Paragwaju z Brazylii, gdzie w piątek spotkała się z prezydentem Lulą. Przywódca Brazylii ocenił w Rio de Janeiro, że porozumienie bloku Mercosur z Unią Europejską jest bardzo dobre, „szczególnie dla świata demokratycznego i dla multilateralizmu”. Dodał, że partnerstwo ze Wspólnotą wykracza poza strefę gospodarki.