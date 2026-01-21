Rzeczpospolita
Ekonomia
Reklama

Europarlament wysłał umowę z Mercosurem do TSUE. Dwa lata czekania

Krótki sukces UE. Nawet o dwa lata może opóźnić wejście w życie umowy z Mercosurem środowa decyzja europejskich parlamentarzystów. Europarlament wysłał umowę Trybunału Sprawiedliwości UE.

Publikacja: 21.01.2026 14:35

Rolnicy z całej Europy reagują po głosowaniu Parlamentu Europejskiego nad skierowaniem do Trybunału

Rolnicy z całej Europy reagują po głosowaniu Parlamentu Europejskiego nad skierowaniem do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej sprawy umowy handlowej UE-Mercosur

Foto: Reuters

Aleksandra Ptak-Iglewska

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie decyzje podjęły europejskie instytucje w sprawie umowy z Mercosurem?
  • Jakie są możliwe konsekwencje opóźnienia procesu ratyfikacji tej umowy?
  • Dlaczego rolnicy z niektórych krajów unijnych sprzeciwiają się umowie handlowej z Mercosurem?
  • Jak międzynarodowe konteksty wpływają na debatę wokół umowy Mercosur-UE?

Sukces przywódców UE w sprawie Mercosuru wydaje się być dość krótki. Zaledwie w sobotę Ursula von der Leyen podpisała umowę polityczną i handlową z krajami Mercosuru, gdy we wtorek posłowie Parlamentu Europejskiego zagłosowali za zaskarżeniem umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a Ameryką Południową w najwyższym sądzie UE. Oficjalnie chodzi o opinię, czy umowy są zgodne z traktatami UE.

Problem polega na tym, że TSUE ma bardzo długotrwałe procedury i Komisja Europejska szacuje, że czas oczekiwania może potrwać od 18 do 24 miesięcy, co – jak zauważają już światowe media – może właśnie o tyle opóźnić jej zawarcie. Taki czas oczekiwania może też ją zniweczyć, lub przynajmniej unicestwić oczekiwane korzyści. UE bowiem za pomocą tej umowy chciała odbić część rynku eksportowego w Ameryce Południowej Amerykanom i Chińczykom. Teraz, głosami parlamentarzystów, ten plan może być udaremniony.

Porozumienie to największa w historii umowa handlowa zawarta przez UE, która ma ułatwić wymianę handlową z państwami Mercosuru: Argentyną, Brazylią, Paragwajem i Urugwajem. Umowa wymaga jeszcze zatwierdzenia przez Parlament i Radę, zanim wejdzie w życie.

Czytaj więcej

Minister spraw zagranicznych Paragwaju Ruben Ramirez Lezcano podpisuje dokument w towarzystwie komis
Handel
Mercosur podpisany. UE: Sukces, powstaje największa strefa wolnego handlu na świecie
Reklama
Reklama

Przeciwnicy Mercosuru mieli 10 głosów przewagi w EP

Niestety, choć dzięki tej umowie eksport unijny do Ameryki Łacińskiej może wzrosnąć nawet o 39 proc., wg szacunków Brukseli, to prym w debacie wiodą rolnicy ze wszystkich krajów rolniczych – Polski, Francji, Włoch, a także Austrii. Przeciwnicy twierdzą, że dzięki umowie gwałtownie zwiększy się import taniej wołowiny, cukru i drobiu, co zaszkodzi pozycji krajowych rolników.

Umowa została wysłana do TSUE na wniosek grupy 144 parlamentarzystów (z ogółem 720 członków Europarlamentu). Trybunał ma orzec, czy umowa może być stosowana przed pełną ratyfikacją przez wszystkie państwa członkowskie oraz czy jej postanowienia ograniczają możliwość UE w zakresie kształtowania polityki środowiskowej i ochrony zdrowia konsumentów.

Wyniki głosowania pokazują, że losy umowy ważyły się do końca – zdecydowała różnica 10 głosów – Parlament poparł wniosek 334 głosami za, przeciw było 324 posłów, 11 wstrzymało się od głosu.

Czytaj więcej

Wizerunek USA traci przez Trumpa. Polska na 31. miejscu Global Soft Power Index
Dane gospodarcze
Wizerunek USA traci przez Trumpa. Polska na 31. miejscu Global Soft Power Index

Można stosować tymczasowo umowę UE-Mercosur

Jak informuje Reuters, w tej sytuacji UE mogłaby nadal tymczasowo stosować umowę do czasu wydania orzeczenia i zatwierdzenia przez Parlament, jednak może być ryzykowne politycznie. Parlament i tak zachowałby prawo do jej późniejszego unieważnienia.

Rolnicy protestują przeciwko importowi surowców rolnych, mimo że Komisja w ostatnich miesiącach wprowadziła dość surowe środki ochronne dla importu i zakłóceń na rynku. Zupełnie inne argumenty mają kraje przemysłowe, które boją się utraty rynków eksportowych i zakłóceń handlu, wywołanych przez wojnę celną Donalda Trumpa i ekspansję Chin. Według Hiszpanii i Niemiec, ale także biznesów z innych krajów – umowa jest niezbędna, aby zrekompensować straty biznesowe spowodowane cłami USA i zdobyć alternatywny wobec Chin dostęp do strategicznie ważnych dla technologii minerałów – surowców krytycznych. Niewykluczone też, że kraje Mercosuru, które same zaczęły szukać poważnych partnerów do handlu i wiązały z tą umową duże nadzieje, same zwrócą się w tej sytuacji do innych globalnych potęg.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Unia Europejska (UE) Parlament Europejski Organizacje Sądy i Trybunały Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) Mercosur
Polska 2026+. Nowy raport o wyzwaniach rozwoju w zmieniającym się świecie
Gospodarka
Polska 2026+. Nowy raport o wyzwaniach rozwoju w zmieniającym się świecie
Nowe zagrożenia gospodarcze na mapie Europy. Globalizacja w gorzkim wydaniu
Gospodarka
Nowe zagrożenia gospodarcze na mapie Europy. Globalizacja w gorzkim wydaniu
Chiny i USA uderzają w niemiecki eksport
Gospodarka
Chiny i USA uderzają w niemiecki eksport
Slumsy Itireleng niedaleko Pretorii w Republice Południowej Afryki
Gospodarka
Miliarderzy bogacą się rekordowo. Oxfam ostrzega przed skutkami dla demokracji
Laureaci 24 edycji wręczenia Wektorów, czyli nagród gospodarczych Pracodawców RP
Gospodarka
Pracodawcy RP rozdali Wektory za 2025 r. „To nagroda dla bohaterów gospodarki”
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama