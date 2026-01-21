Aktualizacja: 21.01.2026 15:57 Publikacja: 21.01.2026 14:35
Rolnicy z całej Europy reagują po głosowaniu Parlamentu Europejskiego nad skierowaniem do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej sprawy umowy handlowej UE-Mercosur
Sukces przywódców UE w sprawie Mercosuru wydaje się być dość krótki. Zaledwie w sobotę Ursula von der Leyen podpisała umowę polityczną i handlową z krajami Mercosuru, gdy we wtorek posłowie Parlamentu Europejskiego zagłosowali za zaskarżeniem umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a Ameryką Południową w najwyższym sądzie UE. Oficjalnie chodzi o opinię, czy umowy są zgodne z traktatami UE.
Problem polega na tym, że TSUE ma bardzo długotrwałe procedury i Komisja Europejska szacuje, że czas oczekiwania może potrwać od 18 do 24 miesięcy, co – jak zauważają już światowe media – może właśnie o tyle opóźnić jej zawarcie. Taki czas oczekiwania może też ją zniweczyć, lub przynajmniej unicestwić oczekiwane korzyści. UE bowiem za pomocą tej umowy chciała odbić część rynku eksportowego w Ameryce Południowej Amerykanom i Chińczykom. Teraz, głosami parlamentarzystów, ten plan może być udaremniony.
Porozumienie to największa w historii umowa handlowa zawarta przez UE, która ma ułatwić wymianę handlową z państwami Mercosuru: Argentyną, Brazylią, Paragwajem i Urugwajem. Umowa wymaga jeszcze zatwierdzenia przez Parlament i Radę, zanim wejdzie w życie.
Niestety, choć dzięki tej umowie eksport unijny do Ameryki Łacińskiej może wzrosnąć nawet o 39 proc., wg szacunków Brukseli, to prym w debacie wiodą rolnicy ze wszystkich krajów rolniczych – Polski, Francji, Włoch, a także Austrii. Przeciwnicy twierdzą, że dzięki umowie gwałtownie zwiększy się import taniej wołowiny, cukru i drobiu, co zaszkodzi pozycji krajowych rolników.
Umowa została wysłana do TSUE na wniosek grupy 144 parlamentarzystów (z ogółem 720 członków Europarlamentu). Trybunał ma orzec, czy umowa może być stosowana przed pełną ratyfikacją przez wszystkie państwa członkowskie oraz czy jej postanowienia ograniczają możliwość UE w zakresie kształtowania polityki środowiskowej i ochrony zdrowia konsumentów.
Wyniki głosowania pokazują, że losy umowy ważyły się do końca – zdecydowała różnica 10 głosów – Parlament poparł wniosek 334 głosami za, przeciw było 324 posłów, 11 wstrzymało się od głosu.
Jak informuje Reuters, w tej sytuacji UE mogłaby nadal tymczasowo stosować umowę do czasu wydania orzeczenia i zatwierdzenia przez Parlament, jednak może być ryzykowne politycznie. Parlament i tak zachowałby prawo do jej późniejszego unieważnienia.
Rolnicy protestują przeciwko importowi surowców rolnych, mimo że Komisja w ostatnich miesiącach wprowadziła dość surowe środki ochronne dla importu i zakłóceń na rynku. Zupełnie inne argumenty mają kraje przemysłowe, które boją się utraty rynków eksportowych i zakłóceń handlu, wywołanych przez wojnę celną Donalda Trumpa i ekspansję Chin. Według Hiszpanii i Niemiec, ale także biznesów z innych krajów – umowa jest niezbędna, aby zrekompensować straty biznesowe spowodowane cłami USA i zdobyć alternatywny wobec Chin dostęp do strategicznie ważnych dla technologii minerałów – surowców krytycznych. Niewykluczone też, że kraje Mercosuru, które same zaczęły szukać poważnych partnerów do handlu i wiązały z tą umową duże nadzieje, same zwrócą się w tej sytuacji do innych globalnych potęg.
