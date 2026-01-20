Aktualizacja: 20.01.2026 18:35 Publikacja: 20.01.2026 17:41
Foto: Bloomberg
W opublikowanym we wtorek w Davos raporcie Global Soft Power Index firmy Brand Finance odbija się rok rządów Donalda Trumpa. Choć Stany Zjednoczone utrzymały pierwsze miejsce, to straciły najwięcej punktów ze wszystkich krajów, zaś Chiny po raz pierwszy wyprzedziły USA w rankingu „Reputacja” (jedna z części składowych indeksu). Na najwyższym podium są USA, Chiny zajmują drugą pozycję (bez zmian), ale na trzecie miejsce wskoczyła Japonia, spychając Wielką Brytanię, która kolejny już rok traci miejsce. Piątą i szóstą pozycję zajmują Niemcy i Francja, jak przed rokiem, siódme miejsce zajęła Szwajcaria, która wymieniła się w tym roku miejscami z Kanadą. Pierwszą dziesiątkę zamykają Włochy i Zjednoczone Emiraty Arabskie.
Jak piszą autorzy raportu, w wynikach odbija się powszechny spadek nastrojów spowodowany globalną niepewnością, a kraje zachodnie odczuwają to najmocniej. To pierwsza edycja raportu, która obejmuje wizerunek USA po powrocie do władzy Donalda Trumpa, ponieważ badania do poprzedniego raportu były prowadzone w listopadzie 2023 r., podczas walki wyborczej o fotel prezydenta. Tegoroczne wyniki zawierają już ocenę działań Trumpa.
Firma przepytała 159,5 tys. osób w 102 krajach na przełomie września i października 2025 r. Indeks jest najbardziej kompleksowym na świecie badaniem postrzegania marek narodowych. Soft Power (miękka siła), którą ocenia raport, to zdolność państwa do wpływania na zachowania na arenie międzynarodowej przez atrakcyjność swojej marki i perswazję – nie przymus.
I wedle tej definicji Stany Zjednoczone odnotowują największy spadek Soft Power spośród wszystkich 193 marek narodowych na świecie. Ich wynik spadł o 4,6 pkt wobec wyniku z ub.r. USA wyprzedzają Chiny zaledwie o 1,4 pkt (74,9 vs. 73,5).
Swój spadek reputacji USA zawdzięczają międzynarodowemu sprzeciwowi wobec polityki „America First” (co potwierdzają także inne badania, jak choćby globalny sondaż European Council on Foreign Relations (ECFR). Donald Trump zaszkodził w oczach świata takim atrybutom USA jak hojność, dobre relacje z innymi krajami, życzliwość, łatwość prowadzenia działalności gospodarczej i poparcie dla ochrony klimatu. Spadły też wskaźniki zaufania i zarządzania, gorzej oceniane są prawa człowieka i praworządność, bezpieczeństwo, stabilność polityczna i standardy etyczne. Rządy Trumpa nie zaszkodziły natomiast dobremu postrzeganiu amerykańskiej rozrywki, przywództwa w sporcie, globalnym markom, innowacjom Doliny Krzemowej oraz podbijaniu kosmosu.
– Globalna opinia publiczna coraz bardziej dostrzega rozdźwięk między wizerunkiem Ameryki, do którego jest przyzwyczajona, a zmianą kierunku i procedur wprowadzoną przez nową administrację, co powoduje negatywne skutki wizerunkowe nawet w obszarach pozornie niezwiązanych z polityką prezydenta Trumpa – komentuje David Haigh, prezes Brand Finance. Pozycję USA wzmacnia niezaprzeczalna zdolność Donalda Trumpa do kształtowania globalnej agendy wydarzeń.
Nasz kraj znalazł się na 31. miejscu rankingu – to skok o jedno miejsce. Jednak Polska posłużyła w rankingu także jako przykład osłabiającego się zaufania do instytucji międzynarodowych, jak NATO, które do tej pory przez pokolenia opierały się na zaangażowaniu USA. Silnie widoczny jest tu, oczywiście, wpływ Trumpa. – Zamiast wzmacniać zaufanie, obecna sytuacja rodzi pytania, czy bezpieczeństwo jest coraz częściej definiowane przez siłę, a nie współpracę – zauważają autorzy raportu.
Wśród krajów Unii Europejskiej, 17 z 24 objętych analizą odnotowało spadek pozytywnego postrzegania wpływu UE od 2023 r. Polska zanotowała największy spadek jeśli chodzi o punkty: aż –14 między 2023 a 2026 r. – Przypadek Polski ilustruje to napięcie szczególnie wyraźnie. Mimo że jest jednym z najbardziej aktywnych państw NATO w kwestii bezpieczeństwa na wschodniej flance Sojuszu, Polska odnotowuje największy spadek postrzegania pozytywnego wpływu netto UE. Ta rozbieżność wskazuje na szerszą rzeczywistość: aktywne zaangażowanie i orędownictwo w ramach jednej instytucji nie przekładają się automatycznie na inne, zwłaszcza gdy w grę wchodzą priorytety ekonomiczne i debaty polityczne – piszą analitycy.
Chiny korzystają na osłabieniu USA również w tym rankingu. Po raz pierwszy reputacja Chin jest postrzegana lepiej niż reputacja USA. Według raportu Chiny zbudowały wręcz wiarygodną alternatywę dla dominacji USA na arenie międzynarodowej. – Postęp Chin odzwierciedla przemyślaną strategię łączącą spójność polityki, ekspansję gospodarczą, postęp technologiczny i zaangażowanie kulturowe – mówi David Haigh.
Widać efekty tej strategii – Chiny zajmują obecnie wyższą pozycję niż Stany Zjednoczone w 19 z 35 mierzonych cech marki kraju. Wzmocniły swoje postrzeganie w obszarach „Biznes i Handel” i już zajmują 2. miejsce, w obszarze „Edukacja i Nauka” wysforowały się na pierwsze miejsce. Chiny są postrzegane jako pierwsze na świecie nie tylko pod względem łatwości prowadzenia działalności gospodarczej i potencjału wzrostu, ale także technologii i innowacji oraz zaawansowanej nauki. Pekin skoczył aż o pięć miejsc – na trzecie miejsce na świecie – pod względem postrzegania silnej i stabilnej gospodarki – a to najbardziej wpływowy czynnik Soft Power.
Także Wielka Brytania, Niemcy i Francja odnotowują ponadprzeciętne spadki, co oddaje rosnący sceptycyzm wobec ich zdolności dotrzymania długoletnich obietnic stabilności, dobrobytu i przywództwa. Słabnie postrzeganie ich siły gospodarczej, innowacji i wpływów.
– Negatywna zmiana nastrojów na świecie uwypukla istotną lekcję dotyczącą Soft Power w 2026 r. – mówi Konrad Jagodziński, dyrektor w Brand Finance. – „Miękka siła” to nie tylko kwestia widoczności czy rozmiaru. Chodzi o postrzeganie kraju jako realizującego obietnice zawarte w jego marce. Kraje, które nie dotrzymują tych obietnic, są karane przez globalną opinię publiczną – tłumaczy.
Na pocieszenie autorzy raportu dodają, że erozja zaufania do instytucji może mieć raczej charakter cykliczny, a nie trwały, ponieważ rośnie i spada wraz z warunkami gospodarczymi i geopolitycznymi. – Pomimo obecnej presji, instytucje międzynarodowe nadal odgrywają kluczową rolę w rozwiązywaniu globalnych wyzwań, od bezpieczeństwa i rozwoju po zmiany klimatyczne i technologiczne – piszą autorzy. Zauważają, że odbudowa zaufania zajmuje trochę czasu, ale fundamenty współpracy pozostają mocne. A dla instytucji lekcja jest jasna: utrzymanie „miękkiej siły” wymaga widocznego wpływu i skutecznej komunikacji.
