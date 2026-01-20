USA błyskawicznie tracą swoją soft power

I wedle tej definicji Stany Zjednoczone odnotowują największy spadek Soft Power spośród wszystkich 193 marek narodowych na świecie. Ich wynik spadł o 4,6 pkt wobec wyniku z ub.r. USA wyprzedzają Chiny zaledwie o 1,4 pkt (74,9 vs. 73,5).

Swój spadek reputacji USA zawdzięczają międzynarodowemu sprzeciwowi wobec polityki „America First” (co potwierdzają także inne badania, jak choćby globalny sondaż European Council on Foreign Relations (ECFR). Donald Trump zaszkodził w oczach świata takim atrybutom USA jak hojność, dobre relacje z innymi krajami, życzliwość, łatwość prowadzenia działalności gospodarczej i poparcie dla ochrony klimatu. Spadły też wskaźniki zaufania i zarządzania, gorzej oceniane są prawa człowieka i praworządność, bezpieczeństwo, stabilność polityczna i standardy etyczne. Rządy Trumpa nie zaszkodziły natomiast dobremu postrzeganiu amerykańskiej rozrywki, przywództwa w sporcie, globalnym markom, innowacjom Doliny Krzemowej oraz podbijaniu kosmosu.

– Globalna opinia publiczna coraz bardziej dostrzega rozdźwięk między wizerunkiem Ameryki, do którego jest przyzwyczajona, a zmianą kierunku i procedur wprowadzoną przez nową administrację, co powoduje negatywne skutki wizerunkowe nawet w obszarach pozornie niezwiązanych z polityką prezydenta Trumpa – komentuje David Haigh, prezes Brand Finance. Pozycję USA wzmacnia niezaprzeczalna zdolność Donalda Trumpa do kształtowania globalnej agendy wydarzeń.

Jak radzi sobie Polska?

Nasz kraj znalazł się na 31. miejscu rankingu – to skok o jedno miejsce. Jednak Polska posłużyła w rankingu także jako przykład osłabiającego się zaufania do instytucji międzynarodowych, jak NATO, które do tej pory przez pokolenia opierały się na zaangażowaniu USA. Silnie widoczny jest tu, oczywiście, wpływ Trumpa. – Zamiast wzmacniać zaufanie, obecna sytuacja rodzi pytania, czy bezpieczeństwo jest coraz częściej definiowane przez siłę, a nie współpracę – zauważają autorzy raportu.

Wśród krajów Unii Europejskiej, 17 z 24 objętych analizą odnotowało spadek pozytywnego postrzegania wpływu UE od 2023 r. Polska zanotowała największy spadek jeśli chodzi o punkty: aż –14 między 2023 a 2026 r. – Przypadek Polski ilustruje to napięcie szczególnie wyraźnie. Mimo że jest jednym z najbardziej aktywnych państw NATO w kwestii bezpieczeństwa na wschodniej flance Sojuszu, Polska odnotowuje największy spadek postrzegania pozytywnego wpływu netto UE. Ta rozbieżność wskazuje na szerszą rzeczywistość: aktywne zaangażowanie i orędownictwo w ramach jednej instytucji nie przekładają się automatycznie na inne, zwłaszcza gdy w grę wchodzą priorytety ekonomiczne i debaty polityczne – piszą analitycy.