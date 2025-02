Czytaj więcej Opinie polityczno - społeczne Tomasz Grzegorz Grosse: Bezpieczeństwo, Europo! Co to znaczy dla Polski? Polska prezydencja będzie wspierać strategiczny plan konsolidacji władzy w UE prowadzony w dużej mierze w interesie Europy Zachodniej. Jednak wiele wskazuje na to, że nie będzie przy tym w należyty sposób chroniła polskich interesów w zakresie bezpieczeństwa geopolitycznego, energetycznego, gospodarczego i żywnościowego.

Polska chce wzmocnić swoją soft power

Brand Finance wygrał właśnie przetarg na doradztwo strategiczne dla polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, będą wspólnie pracować nad strategią dyplomacji publicznej i kulturalnej, skupiając się na krajach, gdzie marka Polski powinna rosnąć z powodów politycznych czy gospodarczych.

– Chcemy sprawdzić, na ile docieramy do zagranicznego odbiorcy i nawiązujemy dialog z zagraniczną opinią publiczną. To jest nasz główny cel: nawiązać dialog i kształtować narrację, jak Polska jest postrzegana – mówi w rozmowie z „Rzeczpospolitą” Henryka Mościcka-Dendys, podsekretarz stanu w MSZ.

To pierwszy raz, gdy Polska zleca tak szeroką analizę swojej soft power. Wcześniej takie badania były ograniczone regionalnie, np. badaliśmy, jak Niemcy patrzą na Polskę. Badanie ma znaleźć mocne strony i deficyt naszego kraju na arenie międzynarodowej. – Chcemy zrozumieć, z czym Polska się kojarzy, czy to jest nadal stereotypowy obraz, czy też są już obszary, w których przebił się sukces gospodarczy naszego kraju, np. w branżach kreatywnych – mówi Henryka Mościcka-Dendys. Podkreśla, że Polska pierwszy raz została zaproszona na trwający właśnie w Londynie szczyt Global Soft Power Summit 2025. – Słyszymy tu od Brytyjczyków, że percepcja Polski w Wielkiej Brytanii na przestrzeni ostatnich 15 lat niezwykle się zmieniła. Polska stała się bardziej atrakcyjnym partnerem.

Polska marka? Bezpieczny kraj w Europie

Wnioski z badania są takie, że Polska potrzebuje silniejszej inwestycji w markę narodową i promocję jej na świecie, ale w sposób strategiczny, spójny. Wszyscy partnerzy mają współpracować. – To nie oznacza kolejnego logo, kampanii komunikacyjnej czy reklam, ale chodzi o strategiczne podejście, gdzie mamy skoordynowane działania administracji centralnej, podmiotów prywatnych i samorządów, spójną narrację, czym Polska jest, co oferuje, dlaczego warto z Polską współpracować, czy to w dziedzinie inwestycji, handlu, turystyki, pracy, przyjeżdżać do Polski, by tu studiować czy zwiedzać. Koordynacja tych wysiłków przynosi bardzo dobre efekty, widzimy to w Korei czy Nowej Zelandii – mówi Konrad Jagodziński. Ekspert Brand Finance zauważa, że dane o Polsce nie są złe, ale ciężko jest znaleźć konkretny obszar, w którym jej wizerunek byłby znacząco lepszy niż w innych dziedzinach. Wyniki są podobne w gospodarce, dyplomacji, kulturze.