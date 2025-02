Izrael zaczyna realizować plan Trumpa. Przygotowania do wysiedleń Palestyńczyków

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Ostatni polski zakładnik w Strefie Gazy. Kiedy wróci do rodziny? Oded Lifshitz, mający też polskie obywatelstwo, jest na liście 33 izraelskich zakładników, którzy mają być uwolnieni w pierwszej fazie porozumienia z Hamasem. - Od kilkunastu miesięcy nic o nim nie wiadomo. Byłoby cudem, gdyby wrócił żywy - mówi „Rzeczpospolitej” jego syn Omri Lifshitz.

Warunkiem realizacji jakiegokolwiek planu jest zakończenie wojny w Gazie. To jednak zależy od przedłużenia porozumienia o zawieszeniu broni i uwolnienia przez Hamas dalszych zakładników. Pierwsza faza obecnego porozumienia zakończy się w marcu. Jego dalsze losy zależą od wznowionych we wtorek negocjacji w Kairze. Ich wynik jest niemożliwy do przewidzenia.

Izraelska opinia publiczna domaga się kategorycznie kontynuacji rozmów i uwolnienia pozostałych zakładników. Świadczy o tym wielotysięczna poniedziałkowa demonstracja w Tel Awiwie z okazji upływu 500 dni od inwazji Hamasu na Izrael. W rękach Hamasu znajduje się jeszcze 73 zakładników, z czego prawdopodobnie połowa już nie żyje. Izrael przygotowuje się na przyjęcie w czwartek ciał czterech i liczy na uwolnienie sześciu żywych zakładników w sobotę.

Przeciwko przedłużeniu zawieszenia broni na stałe opowiada się w izraelskim rządzie Bacalel Smotricz, minister finansów, którego radykalnie nacjonalistyczne ugrupowanie zapewnia obecnie koalicji premiera Netanjahu skromną większość w Knesecie. Raz po raz grozi wystąpieniem z koalicji, jeżeli jego żądanie nie zostaną spełnione. Domaga się bezwzględnej realizacji planu Trumpa, zapewniając, że wysiedlenia rozpoczną się w najbliższych tygodniach. W gruncie rzeczy premier Netanjahu jest zakładnikiem Smotricza. Nie brak w Izraelu głosów, że uczyni wszystko, aby uniknąć rozpadu rządu.