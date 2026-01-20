Jak wynika z prezentacji, do której dotarła „Rz”, KE skupia się na sześciu obszarach wysokiego ryzyka. To wzmocnienie odporności łańcucha dostaw i zwalczanie strategicznej zależności w zakresie towarów i usług – przykładem jest zależność farmacji od dostaw składników lekarstw z Azji, przyciąganie wartościowych inwestycji zagranicznych (które nie obniżają konkurencyjności Europy), wspieranie przemysłu obronnego i sektora kosmicznego – by bezpieczeństwo Europy nie było zależne od chwiejnego poparcia sojuszników, w tym USA.

Kolejne ryzyka to utrata przywództwa w wyścigu technologii krytycznych, w tym kwantowych, przemysł obronny czy energetyka. Cichym zagrożeniem jest dostęp do wrażliwych danych, na co otworzyły oczy m.in. ostrzeżenia o zbieraniu danych przez chińskie samochody. UE chce w tym roku „przykręcić śrubę” w cyberbezpieczeństwie, np. uniemożliwić Niemcom zakupy chińskich podzespołów. – Musimy lepiej rozumieć i eliminować zagrożenia cyberbezpieczeństwa – mówi komisyjny strateg i podkreśla, że bierność może być problemem, jak w przypadku półprzewodników w motoryzacji. Zapytany, co spędza mu sen z oczu, wskazuje właśnie na cyberbezpieczeństwo i integrację komponentów chińskich czy amerykańskich w europejskich produktach. – Jeśli nie zrobimy czegoś bardzo szybko, to będzie dużo trudniej to zmienić w przyszłości, bo te produkty wtedy będą dużo bardziej zintegrowane. Tylko bez paranoi – dodaje nasz rozmówca.

Fundusz wspierania startupów i lepsza koordynacja

Zdaniem rozmówców „Rz” kluczowa jest zmiana strategii na bardziej aktywne podejście do zagrożeń bezpieczeństwa gospodarczego Europy, czyli przewidywanie ich, a nie reakcja na już „rozlane” ryzyka. Bruksela chce też lepiej skoordynować narzędzia ekonomiczne, dużo inwestycji ma np. chronić surowce krytyczne.

Powstanie Information Hub, integrujący informacje o bezpieczeństwie gospodarczym z różnych części Komisji. Dla biznesu powstanie nowy portal, który poprawi dostęp do informacji o możliwościach importu z państw trzecich i restrykcjach eksportowych. Dla wsparcia technologii krytycznych ma powstać fundusz wspierania kluczowych startupów, które mają cenne dla Europy technologie, a dziś bywają błyskawicznie wykupywane przez państwa trzecie. – Szukamy mechanizmu, który by wchodził, gdyby mechanizm weryfikacji inwestorów wskazał ryzyka, a dany startup byłby na celowniku USA czy Chin – słyszymy.

Problemem jest dziś to, że światowe potęgi zdecydowanie częściej wywierają na UE presję gospodarczą. Chiny i USA prowadzą z Europą tę samą wojnę handlową, tylko różnymi środkami. – Problem jest systemowy, Chiny i USA zrozumiały, że mają duże możliwości wywierania presji wykorzystując swoje zależności gospodarcze – słyszymy od rozmówcy z KE.