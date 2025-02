Konkurencyjność i bezpieczeństwo Europy. Nie można czekać

Odnosząc się do relacji ze Stanami Zjednoczonymi, minister zgodził się, że Unia Europejska musi działać twardo i zdecydowanie. Podkreślił przy tym, że Polska prezydencja będzie dążyć do budowania pozytywnego przekazu w relacjach z USA i chce dotrzeć z argumentami, które mogą trafić do amerykańskich decydentów.

Dotykając kwestii nadmiernych regulacji i obciążeń dla biznesu, minister przyznał, że temat taksonomii czy innych ograniczeń dla przedsiębiorców przewija się w dyskusjach, ale zaznaczył: – Za tymi regulacjami stoją europejskie wartości i oczekiwania społeczne. Dzisiaj wyzwaniem dla Europy jest to, jak z jednej strony spełniać te oczekiwania, a z drugiej nie tworzyć przepisów, które w ewidentny sposób obciążają biznes. Odnosząc się do umowy z Mercosurem, ocenił, że w polskiej debacie publicznej temat ten został zredukowany do argumentów rolniczych i że w dyskusji zabrakło szerszego spojrzenia na strategiczne interesy gospodarcze.

Europa między cepelią a szybkim pociągiem

Wizję przyszłości UE jako wyboru między stagnacją a dynamicznym dostosowaniem się do globalnych wyzwań przedstawiła Grażyna Piotrowska-Oliwa, była prezes PGNiG, członkini rad dyrektorów Pepco grupy NV, inwestorka i prezeska grupy Modne Zakupy. – Albo będziemy cepelią, albo wskoczymy do szybko jadącego pociągu – mówiła. Zwróciła uwagę na ceny energii i nadmierne regulacje. Jej zdaniem polityka Donalda Trumpa, choć kontrowersyjna, ma istotną zaletę – dąży do obniżenia cen ropy, uderzając w rosyjskie źródła finansowania wojny w Ukrainie. Dotykając kwestii nadregulacji gospodarki, Piotrowska-Oliwa zwróciła uwagę na absurd europejskich priorytetów: – Pociągi w Chinach jeżdżą 350 km/h, a my w Europie zajmujemy się butelkami z nakrętką – powiedziała. Jej zdaniem Polska ma potencjał, jeśli chodzi o innowacyjność i technologie dla przyszłości europejskiej gospodarki, ale bez dostępu do kluczowych komponentów, takich jak półprzewodniki, pozostaje w trudnej sytuacji. – Ameryka przeżyje bez francuskiego sera i wina, ale my nie przetrwamy bez dostępu do kluczowych technologii – stwierdziła.

Jak jednak zauważył prof. Piotr Wachowiak, rektor SGH, w Europie widać coraz większy rozłam. – Nasza prezydencja musi to uwzględnić i podjąć działania, które pomogą zjednoczyć Unię – zaznaczył. Zwrócił również uwagę na rolę wojny w Ukrainie i jej wpływ na gospodarkę europejską, przywołując swoją rozmowę z Wołodymyrem Zełenskim podczas wizyty prezydenta Ukrainy na SGH.

– Zełenski powiedział, że jeżeli Ameryka i Europa nie będą nadal wspierać Ukrainy, to wszyscy możemy tego pożałować – i Ukraina, i Europa, i świat – wspomniał rektor SGH. Tymczasem jednym z większych wyzwań dla UE jest narastający populizm. – Przez ten populizm oczekiwania społeczne nie są zawsze zbieżne z oczekiwaniami biznesu – mówił prof. Wachowiak. Jego zdaniem podczas polskiej prezydencji powinna rozpocząć się debata o polityce gospodarczej obejmującą cztery kluczowe filary: politykę migracyjną, energetyczną, innowacyjną i politykę konkurencyjną. Odnosząc się do słynnego raportu Mario Draghiego, wskazującego na słabości gospodarki UE, stwierdził: – Mam nadzieję, że Mario Draghi przesadził, ale ta lampka już powinna nam się zapalić.

O tym, że Europa potrzebuje inwestycji i realnego wspólnego rynku, mówił Mariusz Mielczarek, dyrektor ds. regulacji i sektora publicznego w Europie Środkowej i Wschodniej w Amazonie. Biznes nie może funkcjonować w długoterminowej niepewności, a Unia Europejska powinna skupić się na działaniach wewnętrznych. – Nie powinniśmy śledzić i kopiować polityki Stanów Zjednoczonych czy Azji, bo one robią swoją strategię. Musimy skoncentrować się na tym, co Unia może zrobić, a raport Draghiego pokazuje, że niezbędne są ogromne inwestycje – mówił. I tak UE potrzebuje co najmniej 800 miliardów euro rocznie na sfinansowanie takich obszarów jak produktywność, rozwój technologiczny i demografia. – Ta przepaść Europy wobec Stanów Zjednoczonych i Azji, jeśli chodzi o PKB i innowacyjność, stale się powiększa. Jeśli będziemy kontynuować ten kurs, efekty będą słabe – ostrzegał Mielczarek. Główną barierą dla inwestycji w Europie są wysokie ceny energii. Amazon sam realizuje 600 projektów OZE na całym świecie, wspiera rozwój energetyki jądrowej, jednak obecne działania nie wystarczą, by obniżyć koszty energii dla całej gospodarki. – Polska ma wyjątkowo niski współczynnik inwestycji prywatnych do PKB – tylko 17 procent, podczas gdy średnia unijna to 22 procent. To niepokojący trend, który trzeba jak najszybciej odwrócić – zaznaczył dyrektor Mielczarek. Wskazał też, że mimo zalet wspólny rynek UE nie działa, jak powinien. – Eksporterzy w ramach wspólnego rynku muszą rejestrować się w każdym kraju oddzielnie, składać lokalne wnioski o pozwolenia środowiskowe – to jest bariera, którą polska prezydencja powinna się zająć – podkreślił.