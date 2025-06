W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

Polska sieć nie radzi sobie z nadmiarem OZE

Z danych Polskich Sieci Elektroenergetycznych wynika, że w ciągu dnia w Polsce produkowane jest zbyt dużo energii z OZE. Do sieci przyłączono już 34 GW, a w planach jest zwiększenie mocy OZE do 125 GW. PSE są zmuszone do okresowego wyłączania instalacji, bo nie ma wystarczającej infrastruktury magazynowej. Na razie zakontraktowano 6 GW mocy magazynów energii. PSE apeluje o lepsze zrównoważenie systemu – potrzebne są inwestycje w magazyny oraz źródła stabilne, jak gaz oraz atom.

Komisja Europejska proponuje zakaz rosyjskiego gazu

Komisja Europejska zaprezentowała projekt rozporządzenia, które wprowadza zakaz importu gazu z Rosji od 1 stycznia 2026 r. Zakaz obejmie również LNG. Państwa członkowskie nie będą musiały wypowiadać kontraktów – zakaz zadziała automatycznie. Przewidziano wyjątki: dla umów podpisanych do 17 czerwca 2025 r. oraz dla krajów lądowych, takich jak Węgry i Słowacja. Pełny zakaz wejdzie w życie w 2028 r. Inicjatywa ma ograniczyć uzależnienie Europy od rosyjskich surowców po inwazji na Ukrainę.