Usługi, handel, budownictwo i produkcja. To w tych branżach przedsiębiorcy najczęściej ogłaszali niewypłacalność w I połowie tego roku – wynika z analizy firmy Coface. Według niej, pierwsze półrocze br. przyniosło nowy rekord liczby firm, które utraciły płynność finansową.
Aż 3745 przedsiębiorstw ogłosiło w tym czasie niewypłacalność, czyli prawie o 18 proc. więcej niż rok wcześniej. Najwięcej, bo 28 proc. z nich (1065) działało w usługach, co piąta (744) w handlu, a prawie co szósta (643) w budownictwie, gdzie w tym roku nastąpił największy, prawie 30-proc. wzrost liczby postępowań upadłościowych. Kolejne miejsce zajęła produkcja przemysłowa (16 proc.), na czele z przemysłem metalowym, spożywczym i drzewnym.
Mateusz Dadej, główny ekonomista Coface w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej wskazuje na rosnące koszty przedsiębiorstw (w tym wysoki udział płac w strukturze wydatków), które teraz trudniej jest przenosić na ceny produktów i usług. A to skutkuje rekordowo niską rentownością.
– Inflacja producencka utrzymuje się na zerowym poziomie, a ceny konsumenckie (CPI) również nie wskazują na łatwość w przenoszeniu rosnących kosztów – wyjaśnia dr Mateusz Dadej, zwracając też uwagę na dużą niepewność gospodarczą wynikającą m.in. z wojen handlowych, wysokie stopy procentowe oraz zmienność cen surowców energetycznych. – To wszystko pogarsza nastroje wśród firm prywatnych oraz zwiększa koszty operacyjne – wyjaśnia ekspert Coface.
Jak zauważają autorzy raportu, rosnący udział firm przemysłowych w całkowitych niewypłacalnościach odzwierciedla stagnację w produkcji przemysłowej, a z kolei problemy budownictwa nasiliły się od czasu podwyższenia stóp procentowych przez NBP, co znacząco ograniczyło popyt na nowe inwestycje kapitałowe oraz budownictwo mieszkaniowe.
- Dane z pierwszej połowy 2025 roku pokazują, że odporność firm na presję kosztową, niestabilność otoczenia i zmieniające się warunki rynkowe staje się kluczowym czynnikiem przetrwania – podkreślają eksperci Coface, którzy przewidują dalszy wzrost upadłości w najbliższych miesiącach. Według nich, pod koniec 2025 roku może paść kolejny rekord liczby niewypłacalnych firm, a trend może się utrzymać również w 2026 roku, zbliżając się do 6 tysięcy rocznie. Pomimo to, ich prognozy dotyczące nadchodzących miesięcy są raczej pozytywne.
- Perspektywy na drugą połowę 2025 roku wskazują na stopniową poprawę kondycji przedsiębiorstw, choć ich sytuacja pozostanie wymagająca. Coraz mniej firm planuje podwyżki wynagrodzeń, a porozumienie handlowe między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi może zwiększyć przewidywalność globalnej polityki handlowej, choć jej efekty mogą być widoczne z opóźnieniem – ocenia Mateusz Dadej. Dodaje, że również przeprowadzone już i oczekiwane obniżki stóp procentowych powinny ułatwić przedsiębiorstwom dostęp do finansowania oraz zwiększyć atrakcyjność inwestycji.
Eksperci Coface zwracają też uwagę, że chociaż wysoki poziom niewypłacalności może budzić obawy, to jest to raczej pożądane zjawisko z punktu widzenia efektywności gospodarki, szczególnie jeśli nie wynika z wahań koniunkturalnych.
- Sprawne wchodzenie firm na rynek jest równie istotne, co ich wychodzenie lub restrukturyzacja w momencie, gdy nie są w stanie sprostać zmieniającym się warunkom gospodarczym. Pozwala to na relokację zasobów od przedsiębiorstw nieefektywnie działających do tych, które są bardziej innowacyjne lub lepiej zorganizowane, czyli mechanizmu „kreatywnej destrukcji” – tłumaczą autorzy raportu. Podkreślają że zdecydowana większość, bo aż 94 proc. z 3745 postępowań upadłościowych w I połowie 2025 roku dotyczyło właśnie restrukturyzacji. Liczba upadłości rosła wolniej (ze 179 do 200).
Wspiera edukację, lokalne społeczności oraz pracowników w ich trudnych życiowych momentach. Od 35 lat duński holding VKR – właściciel marek VELUX oraz spółek siostrzanych konsekwentnie pokazuje, że kapitał społeczny jest tak samo ważny jak kapitał finansowy.
