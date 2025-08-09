Rzeczpospolita
Prawo
Reklama

Rozwiązanie umowy o pracę nie powoduje ustania uczestnictwa w PPK

Pracodawca ponownie zatrudniający pracownika, w imieniu którego wcześniej zawarł umowę o prowadzenie PPK, nie „zgłasza” go kolejny raz do PPK, o ile w okresie pomiędzy poprzednim a obecnym zatrudnieniem tej osoby nie doszło do zmiany instytucji finansowej.

Publikacja: 09.08.2025 14:05

Rozwiązanie umowy o pracę nie powoduje ustania uczestnictwa w PPK

Foto: Adobe Stock

Joanna Gawęda

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie są zasady dotyczące uczestnictwa w PPK po rozwiązaniu umowy o pracę?
  • Jak deklaracja rezygnacji z PPK wpływa na obowiązki pracodawcy względem naliczania wpłat?
  • Co się dzieje, gdy pracownik ponownie zatrudnia się w firmie po zmianie instytucji finansowej zarządzającej PPK?
  • Jak złożone wcześniej deklaracje dotyczące wpłat do PPK pozostają skuteczne w okresie nowego zatrudnienia?
  • Jakie zmiany w PPK czekają pracodawców i pracowników w kontekście tzw. ponownego autozapisu?
  • Gdzie można uzyskać więcej informacji na temat Pracowniczych Planów Kapitałowych i dostępnych szkoleń?

Osoba zatrudniona, w imieniu i na rzecz której zawarto umowę o prowadzenie PPK, pozostaje uczestnikiem PPK nawet jeśli zakończy zatrudnienie. Oznacza to, że już od pierwszego wynagrodzenia wypłaconego tej osobie, po jej ponownym zatrudnieniu, pracodawca – co do zasady – będzie zobowiązany obliczyć i pobrać wpłaty do PPK, a następnie przekazać te wpłaty do instytucji finansowej.

Czytaj więcej

Środki zgromadzone w PPK podlegają dziedziczeniu
Praca, Emerytury i renty
Środki zgromadzone w PPK podlegają dziedziczeniu
ważne
Kto może być uczestnikiem PPK?

Uczestnikiem PPK jest osoba fizyczna, która ukończyła 18. rok życia, w imieniu i na rzecz której została zawarta umowa o prowadzenie PPK. Oznacza to, że osoba zatrudniona staje się uczestnikiem PPK w chwili zawarcia - w jej imieniu i na jej rzecz - umowy o prowadzenie PPK i jest nim bez względu na to, czy pozostaje w zatrudnieniu w danym podmiocie, finansuje wpłaty do PPK, jak również bez względu na tytuł do ubezpieczeń społecznych lub obowiązek podlegania tym ubezpieczeniom.

PPK. Złożenie deklaracji o rezygnacji z Pracowniczych Planów Kapitałowych przed ustaniem zatrudnienia

Obliczenie i pobranie wpłat do PPK już od pierwszego wypłaconego pracownikowi wynagrodzenia, a następnie przekazanie tych wpłat do instytucji finansowej, nie będzie jednak możliwe, jeśli uczestnik PPK złożył wcześniej pracodawcy deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. Złożenie przez uczestnika PPK deklaracji o rezygnacji obliguje bowiem pracodawcę do zaprzestania dokonywania wpłat, począwszy od chwili, w której uczestnik PPK złożył tę deklarację. Oznacza to, że wpłaty naliczone i pobrane w miesiącu złożenia deklaracji podlegają zwrotowi. Zwrot powinien dotyczyć wpłat do PPK naliczonych i pobranych, ale niedokonanych (nieprzekazanych do instytucji finansowej) przed złożeniem deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Za nakłanianie do rezygnacji z oszczędzania w PPK grozi grzywna
Praca, Emerytury i renty
Za nakłanianie do rezygnacji z oszczędzania w PPK grozi grzywna

Tak samo jest w sytuacji, gdy uczestnik PPK – jeszcze przed ustaniem zatrudnienia w danym podmiocie – złożył tę deklarację, chyba że ponowne zatrudnienie uczestnika PPK nastąpi po terminie tzw. ponownego autozapisu do PPK. W takim przypadku należy przyjąć, że złożona wcześniej deklaracja o rezygnacji była skuteczna tylko do końca lutego roku, w którym miał miejsce tzw. ponowny autozapis do PPK (kolejny tzw. ponowny autozapis nastąpi w 2027 roku), w związku z czym pracodawca jest zobowiązany do naliczania i pobierania wpłat do PPK już od pierwszego wynagrodzenia wypłaconego tej osobie (jeśli uczestnik PPK nie złożył kolejnej deklaracji o rezygnacji).

przykład
Ponowny autozapis do PPK a rezygnacja

W dniu 1 lipca 2025 r. pracodawca zatrudnił ponownie pracownika, którego w czasie poprzedniego zatrudnienia (od marca 2022 roku do stycznia 2023 roku) „zapisał” do PPK. Pracownik - w ostatnim miesiącu poprzedniego zatrudnienia - złożył temu podmiotowi deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. W związku z tym, że deklaracja obowiązywała do końca lutego 2023 roku (w 2023 roku nastąpił pierwszy tzw. ponowny autozapis do PPK), pracodawca powinien obliczyć i pobrać wpłaty do PPK za tego pracownika już od pierwszego wynagrodzenia wypłaconego mu po ponownym zatrudnieniu, chyba że pracownik ponownie - jeszcze przed wypłatą tego wynagrodzenia - złoży deklarację o rezygnacji.

Pracownicze Plany Kapitałowe. Zmiana instytucji finansowej w ramach PPK

Zupełnie inaczej będzie w przypadku, gdy dany podmiot ponownie zatrudni uczestnika PPK, jednak – w okresie między jego poprzednim a obecnym zatrudnieniem – zmieniła się instytucja finansowa zarządzająca PPK w tym podmiocie. Wówczas naliczanie i pobieranie wpłat do PPK za tę osobę musi zostać poprzedzone zawarciem dla niej nowej umowy o prowadzenie PPK (z nową instytucją finansową). Podmiot zatrudniający powinien zawrzeć taką umowę najwcześniej po upływie 14 dni zatrudnienia tej osoby, a najpóźniej do 10. dnia miesiąca następującego po upływie 90 dni zatrudnienia (do okresu zatrudnienia wlicza się okresy zatrudnienia z 12 miesięcy poprzedzających nowe zatrudnienie w tym podmiocie). Pierwsze wpłaty do PPK powinien naliczyć i pobrać od pierwszego wynagrodzenia wypłaconego tej osobie po zawarciu w jej imieniu umowy o prowadzenie PPK i przekazać je do instytucji finansowej do 15. dnia kolejnego miesiąca.

Czytaj więcej

Limit 30-krotności nie dotyczy wpłat do PPK
Praca, Emerytury i renty
Limit 30-krotności nie dotyczy wpłat do PPK

Skuteczność deklaracji dotyczących wpłat do PPK

Warto dodać, że deklaracje w zakresie wysokości wpłaty podstawowej lub wpłaty dodatkowej – złożone przez uczestnika PPK jeszcze przed ustaniem poprzedniego zatrudnienia – pozostają skuteczne także w okresie ponownego zatrudnienia tej osoby. Oznacza to przykładowo, że jeśli uczestnik PPK, przed ustaniem zatrudnienia, zadeklarował wpłatę dodatkową do PPK, to deklaracja wpłaty dodatkowej obowiązuje także po ponownym zatrudnieniu tego uczestnika. A zatem pracodawca – już z pierwszego wynagrodzenia wypłaconego temu uczestnikowi PPK – powinien naliczyć i pobrać także zadeklarowaną wcześniej przez tego uczestnika wpłatę dodatkową (uczestnik PPK może zmienić zdanie w sprawie wpłaty dodatkowej, poprzez złożenie pracodawcy odpowiedniej deklaracji dotyczącej tej wpłaty).

Reklama
Reklama

Więcej na temat PPK na mojeppk.pl i pod numerem telefonu 800 775 775. Zachęcamy również do korzystania z bezpłatnych szkoleń prowadzonych przez ekspertów PFR Portal PPK.

Podstawa prawna – ustawa z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 427).

Autor:

Joanna Gawęda, ekspert PFR Portal PPK

Czytaj więcej

Do 15 kwietnia na konta PPK trafi dopłata od państwa. Ile wyniesie?
Praca, Emerytury i renty
Na konta PPK wkrótce trafi dopłata od państwa. Nie każdy pracownik ją dostanie

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Rynki Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) Praca Prawo pracy Pracownicze plany kapitałowe PPK

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie są zasady dotyczące uczestnictwa w PPK po rozwiązaniu umowy o pracę?
  • Jak deklaracja rezygnacji z PPK wpływa na obowiązki pracodawcy względem naliczania wpłat?
  • Co się dzieje, gdy pracownik ponownie zatrudnia się w firmie po zmianie instytucji finansowej zarządzającej PPK?
  • Jak złożone wcześniej deklaracje dotyczące wpłat do PPK pozostają skuteczne w okresie nowego zatrudnienia?
  • Jakie zmiany w PPK czekają pracodawców i pracowników w kontekście tzw. ponownego autozapisu?
  • Gdzie można uzyskać więcej informacji na temat Pracowniczych Planów Kapitałowych i dostępnych szkoleń?
Pozostało jeszcze 91% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski i sędzia Krystyna Pawłowicz
Sądy i trybunały
Sędziowie TK inwigilowani? Święczkowski i Pawłowicz składają zawiadomienie
Urodzinowa oferta na Škodę Fabia w leasingu dla przedsiębiorców
Materiał Promocyjny
Urodzinowa oferta na Škodę Fabia w leasingu dla przedsiębiorców
Advertisement
Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek przed rozpoczęciem posiedzenia rządu
Sądy i trybunały
Czy Waldemar Żurek może „czyścić” sądy wbrew sędziom? Prawnicy podzieleni
Waloryzacja 2026. Rząd ustalił, o ile mogą wzrosnąć emerytury od marca
Praca, Emerytury i renty
Wiadomo, o ile mogą wzrosnąć emerytury w 2026 roku. Rząd przyjął rozporządzenie
Kiedy w sierpniu zostanie wypłacone 800 plus?
Praca, Emerytury i renty
Wcześniejsze wypłaty i podwójne świadczenia. 800 plus w sierpniu
Citi Handlowy: Zyskaj smartfon Motorola Moto G35! Oferta ważna do 25.08.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Zyskaj smartfon Motorola Moto G35! Oferta ważna do 25.08.2025
Advertisement
Ustępujący prezydent Andrzej Duda (P) z żoną Agatą Kornhauser-Dudą (L) na sali posiedzień Sejmu w Wa
Prawo w Polsce
Czym teraz zajmie się Andrzej Duda? Nie wróci na Uniwersytet Jagielloński
Nie tylko okna. VELUX Polska inwestuje w ludzi, wspólnotę i przyszłość
Materiał Promocyjny
Nie tylko okna. VELUX Polska inwestuje w ludzi, wspólnotę i przyszłość
Reklama
Reklama
e-Wydanie