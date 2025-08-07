Od 1964 r. do końca 2024 r. wartość akcji Berkshire Hathaway wzrosła o 5 502 284 proc., podczas gdy indeks S&P 500 zyskał 39 054 proc. Stała się ona ósmą pod względem kapitalizacji spółką giełdową na świecie (największą niebędącą firmą technologiczną ani koncernem naftowym). Jej kapitalizacja sięgała na początku maja 2025 r. 1,2 bln dol., czyli mniej więcej tyle, ile wynosi nominalny PKB Niderlandów. Na koniec pierwszego kwartału 2025 r. w jej portfelu znajdowało się rekordowe 347,7 mld dol. gotówki, czyli więcej niż PKB Egiptu. Posiadała też wówczas akcje około 180 spółek z różnych sektorów.

Akcjonariusze nie wierzą w Berkshire Hathaway bez Warrena Buffetta?

Na początku sierpnia Berkshire Hathaway opublikowała raport za drugi kwartał. Pokazał on, że jej zysk operacyjny spadł o 4 proc. do 11,16 mld dol. Spółka dokonała też 3,8 mld dol. odpisu na akcjach koncernu Kraft Heinz i ostrzegła przed wpływem podwyżek ceł na jej wyniki w przyszłości. Poza tym jednak jej raport pokazał, że spółka pozostaje w zdrowej kondycji, a za spadek zysku operacyjnego odpowiadały w bardzo dużym stopniu zmiany kursów walut. (Po pominięciu tego czynnika, zysk byłby wyższy o 8 proc. niż w tym samym okresie rok wcześniej.) Obawy przed wpływem ceł na wyniki nie wpływały zaś negatywnie na ceny akcji przed zapowiedzią odejścia Buffetta. – Gdy obawy dotyczące ceł zaczęły narastać, inwestorzy kupowali akcje Berkshire, uważając je za bezpieczne – przypomina Bill Stone, dyrektor inwestycyjny w firmie Glenview Trust (będącej akcjonariuszem Berkshire Hathaway).

Czytaj więcej Finanse Czego może nas nauczyć Warren Buffett? Legendarny inwestor ma wkrótce przejść na emeryturę. Na poważnie zaczynał on swoją przygodę z Wal...

Nie wiadomo, kto wyprzedawał akcje Berkshire w ostatnich trzech miesiącach. Wielu jednak posiadaczy jej akcji klasy A to przedstawiciele bogatych rodzin, które inwestowały w te papiery wiele lat temu. Część z nich mogła uznać, że po zmianie prezesa, spółka może już nie osiągać tak oszałamiających sukcesów inwestycyjnych jak w ostatnich dekadach. W maju, tuż przed zapowiedzią rezygnacji przez Buffetta, kurs akcji Berkshire Hathaway sięgnął rekordowego poziomu 812 855 dol.

– Te akcje stały się za drogie – ocenia Christopher Bloomstran, prezes firmy inwestycyjnej Semper Augustus Investments. Jego zdaniem przecena tych papierów w ostatnich miesiącach może jednak skłonić Berkshire Hathaway do wznowienia ich skupów. Berkshire nie prowadziła skupu akcji własnych od maja 2024 r. Przez ostatnie 11 kwartałów wyprzedawała również netto akcje innych spółek ze swojego portfela.