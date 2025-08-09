W marcu 2022 r. za 8,5 mld dol. Amazon przejął wytwórnię Metro-Goldwyn-Mayer, razem z nią uzyskując prawa do filmów o Jamesie Bondzie. Jednak dopiero niedawno, w lutym 2025 r., wieloletni producenci filmów o agencie 007 Barbara Broccoli i Michael Wilson – choć pozostali współwłaścicielami franczyzy – za okrągły miliard dol. oddali Amazonowi MGM Studios kontrolę kreatywną nad nią. Nowymi producentami Bonda zostali Amy Pascal i David Heyman, którzy współtworzyli wielkie hity kasowe ostatniego czasu.

I od tej pory trwają podgrzewane przez studio spekulacje, kto może przejąć główną rolę po genialnym Danielu Craigu. W prasie krążyły informacje, że nowy Bond może być gejem, że wcieli się w niego czarnoskóry aktor lub wręcz, że koniec z agentem i teraz będzie to agentka. Kobieta. Jednak domysły okazały się raczej nietrafione i zaczęły padać konkretne nazwiska kandydatów. Wśród faworytów (prasowych) byli: Theo James, James Norton i Aaron Taylor-Johnson.

Ale studio na temat obsady milczy. Najpierw ustalono, kto będzie film reżyserował. Pojawiły się informacje, że prowadzone są rozmowy z Alfonso Cuaronem, ostatecznie jednak kontrakt dostał twórca „Sicario”, „Diuny” i „Blade Runner”, czyli Denis Villeneuve.

Dziś, jak się wydaje, producenci zdecydowali się już również na scenarzystę. Po wielu spotkaniach z potencjalnymi kandydatami faworytem został Steven Knight. Z ogłoszeniem jego nazwiska czekano jednak podobno do momentu spotkania z Villeneuvem, który obecnie kręci kolejną część „Diuny”. Spotkanie to odbyło się w ubiegłym tygodniu i, jak podaje portal Deadline Hollywood, panowie doszli do porozumienia.

Knight jest scenarzystą wielu filmów, m.in. „Niewidocznych” o emigrantach w Londynie, „Skazanych na siebie” czy filmów o księżnej Dianie „Spencer” i o Marii Callas („Maria”). Jest producentem wykonawczym i scenarzystą nagrodzonego nagrodą BAFTA serialu „Peaky Blinders” z Cillianem Murphym w roli głównej, a także kilku innych popularnych serii nominowanych do nagród Emmy i Złotych Globów, m.in. netfliksowego „All the Light We Cannot See”.

Intensywne poszukiwania aktorów zaczną się dopiero wtedy, gdy prace scenariuszowe będą zaawansowane, a Villeneuve skończy pracę na planie „Diuny”.