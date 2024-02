Adam Bobik śladami Wacława Kowalskiego

Tak wygląda rama historyczna „Początku”, choć oczywiście treść jest komediowa i nawet w scenach bolszewickich gwałtów, nazistowskiego terroru czy przesłuchań NKWD Mularczyk używa typowo komediowych rekwizytów, jak flaszka wódki czy nieoczekiwany fortel Pawlaka. Woli nas bawić niż uprawiać martyrologię, pokazując, że życie bywa komedią, a nawet cyrkiem, w którym do końca trzeba walczyć o przetrwanie, zgodnie z tytułem książki Mularczyka „Każdy żyje jak umie”, na jakiej oparł prequel.

Jeśli można mówić, że „Początek” na tle wcześniejszej trylogii ostatecznie broni się jako produkcja i film, jest to również zasługą Adama Bobika, który w roli młodego Pawlaka skorzystał ze scenariusza Mularczyka, jak zwykle pełnego charakterystycznych powiedzeń, gwary i zabawnych ripost. To wokół jego postaci skoncentrowana jest akcja, podczas gdy Kargul robi wrażenie cierpliwego worka treningowego kłótliwego sąsiada. Dopiero gdy Karol Dziuba zakłada kapelusz, jaki pamiętamy z roli niezastąpionego Władysława Hańczy, widzimy cień tamtej kreacji. Tymczasem Bobik czerpie całymi garściami ze stylu gry swojego wielkiego poprzednika Wacława Kowalskiego, naśladując jego charakterystyczny, nerwowy chód, mimikę, gestykulację i kresowe „zaciąganie”. Mularczyk napisał mu piękne frazy do zagrania: potrafi się dogadać, ale tylko z tymi, którzy myślą tak jak on. A słyszymy też, oczywiście, „Kargul, podejdź no do płota, jako i ja podchodzę”.

Jest też w Pawlaku Bobika ewidentna chaplinada, którą podkreśla wzrost i niesforna fryzura. Odnaleźć w tej postaci możemy również refleksy innych polskich filmowych cwaniaków: Franciszka Dolasa („Jak rozpętałem II wojnę światową”) czy Leona Kurasia („Polskiego drogi”). Polak potrafi!

Artur Żmijewski uczył reżyserii się na planie

Niestety, początek filmu wymaga od widza kredytu zaufania. Widać, że Artur Żmijewski, debiutując w roli reżysera, uczył się nowego fachu na planie. Kolejne sceny są lepsze. Początek, pokazujący polską wieś na Podolu (skansen w Świętokrzyskiem), jest tyle idylliczny, co infantylny w prowadzeniu i grze aktorów, jakbyśmy oglądali kreskówkę o słowiańskiej osadzie w stylu Asterixa i Obelixa. „Znachor” Netflixa pokazał, że można produkować popularne kino szlachetnie i pokazać przedwojenną prowincję – z żydowską karczmą, miasteczkiem czy więzieniem, bo Pawlak trafia za kratki – bez telenowelowej taniochy.

Ciekawe, że „Początek” wpisuje się w popularny ostatnio nurt zainteresowania chłopskimi korzeniami Polaków. Mirosław Baka gra teścia Pawlaka bardzo przypominającego Borynę, ale Mularczyk nie uprawia chłopomanii, tylko pokazuje pragmatyczny, patriarchalny świat. Celem konkurów nie jest dziewczyna, tylko upragniony koń jej ojca. Kobiety Pawlaka to wiedzą – zarówno Nechajka (Paulina Gałązka), jak i żona (Weronika Humaj). Próbują z tym walczyć, ale w mentalności chłopskiej jest, by po naukę miłości iść do burdelu, a po rozgrzeszenie do księdza. Księdza, którego stać na pokorę. Zagrał go Wojciech Malajkat i gdyby kapłani przepraszali parafian za swoje błędy i pomówienia, sytuacja w polskim Kościele byłaby z pewnością inna.