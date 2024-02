Pawlak i Kargul na Ukrainie, czyli reaktywacja „Samych swoich”

W „Nie mam mocnych”, pojawiła się kwestia sukcesji majątku i niechcianego przez seniorów ślubu Ani Pawlakówny (Anna Dymna) z Zenkiem (Andrzej Wasilewicz) agronomem z Państwowego Gospodarstwa Rolnego, który nie godził się na kościelny ślub z powodu swoich przekonań.

Trzecia część „Kochaj albo rzuć” miała premierę w 1977 r. i skoncentrowana była wokół polonijnego wątku wyprawy liniowcem Batory do Ameryki na zaproszenie Johna Kargula w Chicago. Nie doczekał gości z Polski, którzy w zamian spotkali jego nieślubną czarnoskórą córkę Shirley.

Rodzina Mularczyka z Podola

Jak wspomina scenarzysta Andrzej Mularczyk, historia rodzin Pawlaków i Karguli, jest inspirowana prawdziwymi wydarzeniami. Wśród osób opuszczających swe domy na Kresach, leżących dziś w granicach Ukrainy, był Jan Mularczyk, stryj znakomitego scenarzysty i pisarza Andrzeja Mularczyka, autora scenariusza do kultowej trylogii i prequelu. To właśnie on stał się, wiele lat później, pierwowzorem postaci Kazimierza Pawlaka, doskonale znanej z trylogii. Jan Mularczyk, osiedlił się w Tymowej, w okolicy Lubina, na terenie Dolnego Śląska.

– Miał za sobą bogatą historię życia, a przy tym był wspaniałym narratorem. Słuchałem opowieści jego życia przez kilka tygodni i spisywałem je w zeszytach, które zachowałem do dziś. W tych opowieściach był i dramat, i melancholia, i humor – mówi Andrzej Mularczyk, który nowy scenariusz oparł na swojej książce z 2011 r. „Każdy żyje jak umie”. Akcja rozgrywa się w przedwojennej, podolskiej wsi Krużewniki i opowiada o młodości głównych bohaterów.

Teraz Adam Bobik i Karol Dziuba wcielają się w role Kazimierza Pawlaka i Władysława Kargula. W pozostałych pojawią się m.in. Paulina Gałązka, Weronika Humaj, Zbigniew Zamachowski, Katarzyna Krzanowska, Mirosław Baka, Wojtek Malajkat, Anna Dymna, Janusz Chabior i Adam Ferency.