Gwiazda serialu HBO ORGINAL "Gra o Tron", Michelle Fairley, po raz pierwszy w Polsce!

Michelle Fairley, znana widzom na całym świecie jako Catelyn Stark z serialu HBO Original „Gra o Tron”, będzie gościem 2giej edycji festiwalu seriali - BNP Paribas Warsaw SerialCon! Fairley to wszechstronna aktorka o imponującym dorobku, łącząca w swoich rolach precyzję warsztatu z wyjątkową, ekranową charyzmą. Jej kariera obejmuje zarówno uznane produkcje telewizyjne, jak i filmowe, a także liczne występy teatralne na najważniejszych scenach Londynu.

Michelle Fairley to aktorka, która swoją wyjątkową charyzmą, emocjonalną intensywnością i artystyczną odwagą zdefiniowała na nowo wizerunek kobiecych bohaterek w światowych serialach. Jej rola Catelyn Stark w „Grze o Tron” przeszła do historii telewizji – łącząc majestat i siłę z głębokim, autentycznym człowieczeństwem. Od lat udowadnia, że prawdziwe aktorstwo to sztuka przekraczania granic – między epicką fikcją a intymną prawdą emocji. Jej kreacje w takich produkcjach jak „Biała Księżniczka, „Gangi Londynu”, czy „The Serpent Queen” pokazują niezwykłą wszechstronność i nieustanne poszukiwanie nowych form wyrazu. Jej bohaterki potrafią być surowe a nawet bezwzględne, lecz zawsze ujawniają emocjonalną głębię i napędzającą je do działania miłość. Jej kreacje nigdy nie pozostawiają widza obojętnym. Nagroda CUTTING EDGE AWARD przyznawana jest twórcom, którzy wnoszą do współczesnej kultury filmowej świeżość, nieoczywistość i siłę artystycznej wizji. Michelle Fairley uosabia wszystkie te cechy – pozostając jednocześnie symbolem odwagi, elegancji i bezkompromisowego podejścia do aktorstwa. – czytamy w uzasadnieniu przyznania nagrody specjalnej dla Michelle Fairley, którą aktorka odbierze w Warszawie w wieczór otwarcia II BNP Paribas Warsaw SerialCon.

O NAGRODZIE CUTTING EDGE AWARD

Nagroda CUTTING EDGE przyznawana jest twórcom, którzy zacierają granice między światem seriali a filmu, redefiniując sposób, w jaki opowiadane są współczesne historie. To wyróżnienie dla artystów, którzy odważnie eksperymentują z formą i narracją, odkrywając nowe języki wizualne i emocjonalne. Docenia tych, którzy nie boją się wyzwań – podejmują tematy ważne społecznie, promują różnorodność i tworzą przestrzeń dla nowych perspektyw. Ich kreacje inspirują, prowokują i pokazują, że sztuka serialowa może być równie głęboka, zaskakująca i poruszająca jak kino. CUTTING EDGE AWARD to nagroda dla wizjonerów, którzy swoim zaangażowaniem, konsekwencją i nieustannym dążeniem do oryginalności wyznaczają kierunek rozwoju współczesnych form odcinkowych.