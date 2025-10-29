Gwiazda serialu HBO ORGINAL "Gra o Tron", Michelle Fairley, po raz pierwszy w Polsce!

Aktualizacja: 29.10.2025 16:57 Publikacja: 29.10.2025 16:44
Michelle Fairley
Michelle Fairley, znana widzom na całym świecie jako Catelyn Stark z serialu HBO Original „Gra o Tron”, będzie gościem 2giej edycji festiwalu seriali - BNP Paribas Warsaw SerialCon! Fairley to wszechstronna aktorka o imponującym dorobku, łącząca w swoich rolach precyzję warsztatu z wyjątkową, ekranową charyzmą. Jej kariera obejmuje zarówno uznane produkcje telewizyjne, jak i filmowe, a także liczne występy teatralne na najważniejszych scenach Londynu.
Michelle Fairley to aktorka, która swoją wyjątkową charyzmą, emocjonalną intensywnością i artystyczną odwagą zdefiniowała na nowo wizerunek kobiecych bohaterek w światowych serialach. Jej rola Catelyn Stark w „Grze o Tron” przeszła do historii telewizji – łącząc majestat i siłę z głębokim, autentycznym człowieczeństwem. Od lat udowadnia, że prawdziwe aktorstwo to sztuka przekraczania granic – między epicką fikcją a intymną prawdą emocji. Jej kreacje w takich produkcjach jak „Biała Księżniczka, „Gangi Londynu”, czy „The Serpent Queen” pokazują niezwykłą wszechstronność i nieustanne poszukiwanie nowych form wyrazu. Jej bohaterki potrafią być surowe a nawet bezwzględne, lecz zawsze ujawniają emocjonalną głębię i napędzającą je do działania miłość. Jej kreacje nigdy nie pozostawiają widza obojętnym. Nagroda CUTTING EDGE AWARD przyznawana jest twórcom, którzy wnoszą do współczesnej kultury filmowej świeżość, nieoczywistość i siłę artystycznej wizji. Michelle Fairley uosabia wszystkie te cechy – pozostając jednocześnie symbolem odwagi, elegancji i bezkompromisowego podejścia do aktorstwa. – czytamy w uzasadnieniu przyznania nagrody specjalnej dla Michelle Fairley, którą aktorka odbierze w Warszawie w wieczór otwarcia II BNP Paribas Warsaw SerialCon.
O NAGRODZIE CUTTING EDGE AWARD
Nagroda CUTTING EDGE przyznawana jest twórcom, którzy zacierają granice między światem seriali a filmu, redefiniując sposób, w jaki opowiadane są współczesne historie. To wyróżnienie dla artystów, którzy odważnie eksperymentują z formą i narracją, odkrywając nowe języki wizualne i emocjonalne. Docenia tych, którzy nie boją się wyzwań – podejmują tematy ważne społecznie, promują różnorodność i tworzą przestrzeń dla nowych perspektyw. Ich kreacje inspirują, prowokują i pokazują, że sztuka serialowa może być równie głęboka, zaskakująca i poruszająca jak kino. CUTTING EDGE AWARD to nagroda dla wizjonerów, którzy swoim zaangażowaniem, konsekwencją i nieustannym dążeniem do oryginalności wyznaczają kierunek rozwoju współczesnych form odcinkowych.
Foto: HBO ORIGINAL
MICHELLE FAIRLEY – SIŁA I WRAŻLIWOŚĆ
Niedawno zakończyła zdjęcia do filmu „You’ll Never Believe Who’s Dead”, do którego napisał scenariusz i który wyreżyserował Dallan Shovlin. Wkrótce będzie można ją zobaczyć w nowym serialu „How To Get To Heaven From Belfast” dla serwisu Netflix. Wśród jej najważniejszych ról telewizyjnych wymienić należy postać Marion Wallace w serialu „Gangi Londynu” (produkcji HBO i Sky Atlantic) oraz występ w produkcji „Queen Charlotte”, spin-offie serialu „Bridgertonowie” od Netflix, a przekonujący portret Kerry Stephens stworzyła w filmie „Responsible Child” (BBC), nominowanym do nagrody BAFTA. Międzynarodową rozpoznawalność przyniosła jej rola Catelyn Stark w serialu HBO Original „Gra o Tron”, za którą otrzymała nagrodę IFTA. Do obsady została wybrana po roli Emilii w inscenizacji „Otella” w reżyserii Michaela Grandage’a w londyńskim Donmar Warehouse, która to rola przyniosła jej nominację do nagrody Oliviera. Michelle Fairley wystąpiła także jako Lady Margaret Beaufort w adaptacji powieści Philippy Gregory „Biała Księżniczka” (produkcji BBC i Starz) oraz w filmach „W sercu morza”, „Drobiazgi takie jak te”, „Philomena” i „Nobody Has to Know”, w którym zagrała główną rolę.
Jej dorobek potwierdza konsekwencję w doborze ról i umiejętność łączenia klasycznego aktorstwa z nowoczesną wrażliwością ekranową.
SERIALE JAKO NOWY WYMIAR KINEMATOGRAFII
BNP Paribas Warsaw SerialCon jest pierwszym w Polsce międzynarodowym wydarzeniem w całości poświęconym serialom. Podczas pięciu dni seansów, spotkań i paneli festiwal udowadnia, że telewizja to obecnie główne medium artystyczne. Widzów i fanów seriali zapraszamy do Warszawskiej Kinoteki między 26 a 30 listopada.
Patronat Rzeczpospolitej
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Michelle Fairley, znana widzom na całym świecie jako Catelyn Stark z serialu HBO Original „Gra o Tron”, będzie gościem 2giej edycji festiwalu seriali - BNP Paribas Warsaw SerialCon! Fairley to wszechstronna aktorka o imponującym dorobku, łącząca w swoich rolach precyzję warsztatu z wyjątkową, ekranową charyzmą. Jej kariera obejmuje zarówno uznane produkcje telewizyjne, jak i filmowe, a także liczne występy teatralne na najważniejszych scenach Londynu.
Michelle Fairley to aktorka, która swoją wyjątkową charyzmą, emocjonalną intensywnością i artystyczną odwagą zdefiniowała na nowo wizerunek kobiecych bohaterek w światowych serialach. Jej rola Catelyn Stark w „Grze o Tron” przeszła do historii telewizji – łącząc majestat i siłę z głębokim, autentycznym człowieczeństwem. Od lat udowadnia, że prawdziwe aktorstwo to sztuka przekraczania granic – między epicką fikcją a intymną prawdą emocji. Jej kreacje w takich produkcjach jak „Biała Księżniczka, „Gangi Londynu”, czy „The Serpent Queen” pokazują niezwykłą wszechstronność i nieustanne poszukiwanie nowych form wyrazu. Jej bohaterki potrafią być surowe a nawet bezwzględne, lecz zawsze ujawniają emocjonalną głębię i napędzającą je do działania miłość. Jej kreacje nigdy nie pozostawiają widza obojętnym. Nagroda CUTTING EDGE AWARD przyznawana jest twórcom, którzy wnoszą do współczesnej kultury filmowej świeżość, nieoczywistość i siłę artystycznej wizji. Michelle Fairley uosabia wszystkie te cechy – pozostając jednocześnie symbolem odwagi, elegancji i bezkompromisowego podejścia do aktorstwa. – czytamy w uzasadnieniu przyznania nagrody specjalnej dla Michelle Fairley, którą aktorka odbierze w Warszawie w wieczór otwarcia II BNP Paribas Warsaw SerialCon.
„Życie dla początkujących” to horror rozgrywający się w domu opieki społecznej. Z zaskakującymi pointami. Gra m....
Wielu kierowców marzy o jednej oponie zimowej, która sprawdzi się w każdych warunkach – od śniegu po mokry asfalt, od miejskich ulic po autostrady. Goodyear, tworząc model UltraGrip Performance 3, postanowił zbliżyć się do tego ideału, łącząc w jednej konstrukcji cechy, których zazwyczaj trzeba szukać w różnych produktach.
Festiwal filmowy z misją.
Maciej Karpiński, scenarzysta, pisarz, dramaturg, krytyk literacki, teatralny i filmowy, zmarł w piątek, 24 paźd...
Cate Blanchett, wielka gwiazda światowego kina, na festiwalu EnergaCAMERIMAGE odbierze nagrodę Icon Award. Wcześ...
To najszybciej rozwijający się segment kurierskiego rynku, który zmienia nie tylko handel detaliczny, ale i nasze przyzwyczajenia oraz wygląd miast.
Warszawa, miasto-plan filmowy, coraz częściej staje się sceną konfliktu. Mieszkańcy skarżą się na uciążliwości –...
To program dla managerów, który łączy strategiczne spojrzenie na przyszłość zarządzania z konkretnymi narzędziami i umiejętnościami potrzebnymi do wykorzystania potencjału AI.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas