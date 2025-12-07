Spotkanie z innym człowiekiem i spojrzenie sobie w oczy to wielkie święto Maciej Sobieszczański

W „Bracie” czuje się prawdę.

Bardzo dużo zawdzięczam autorce zdjęć Joli Dylewskiej. Kiedy zobaczyłem jej pracę w „Ajce” Siergieja Dworcewoja, gdzie w ogóle nie istnieje bariera między postacią a widzem, pomyślałem, że tylko ona jest w stanie ten świat dwóch braci sfotografować. I rzeczywiście razem z nią przyszła do filmu prawda. Ale ja też miałem tam swoją prawdę: własne rozrachunki z bratem. Jacek był ode mnie tylko półtora roku starszy, ale zastępował mi nieobecnego ojca. Choć musiało to być dla niego niezwykle obciążające, dźwigał swoją rolę dzielnie. Mieliśmy ze sobą głęboką, niemal magiczną więź. Po „Zgodzie” szukałem materiału, który pozwoliłby mi odrobić własną lekcję emocjonalną. Pomysł Grzegorza bardzo mi odpowiadał. Nie zawracałem widzowi głowy własną historią, a jednocześnie mogłem podzielić się jakąś wiedzą, przeżyciem. Sięgnąć do swojego intymnego świata.

„Brat” przywodzi na myśl brytyjskie opowieści tych bliskich panu twórców – Kena Loacha czy Mike’a Leigh.

To, przyznam się że dostałem ostatnio piękny list z komplementami od producenta filmów Mike’a Leigh, który zobaczył „Brata” na festiwalu w Cottbus.

W pana filmie czuje się wielką samotność. Współpracownicy matki, która jest pielęgniarką, nic nie wiedzą o świecie koleżanki. Księdza nie interesuje dziecko, któremu właśnie daje pierwszą komunię. Nauczyciele nie mają bladego pojęcia o problemach uczniów. Jedynie trener judo przełamuje tę barierę obojętności.

Kiedyś w Opolu zobaczyłem chłopca, który przez mur więzienny wywoływał jakimś umówionym kodem ojca. I właśnie poczułem potworną samotność tego dziecka. Robiąc „Brata” myślałem, czy moi bohaterowie wciąż tkwią w tej swojej samotności, czy udaje im się ją przełamać. Dla mnie aktem niezwykłej odwagi jest moment, gdy matka czyta dzieciom list, w którym ujawnia prawdę o ojcu. Dzięki temu jej świat wraca jakoś do równowagi. Gombrowicz napisał, że jeden człowiek od drugiego jest oddalony o miliony lat świetlnych. Spotkanie z innym człowiekiem i spojrzenie sobie w oczy to wielkie święto. Dzieci nie do końca zdają sobie z tego sprawę, ale ich dojrzewanie polega m.in. na tym, że trzeba przełamywać samotność, by nie upaść. Bo jak inaczej żyć? Najtrudniejsza jest w tej historii scena, gdy chłopiec je czekoladkę, bo za chwilę chce popełnić samobójstwo. Na szczęście dobrze przez tę scenę przebrnął nasz młody aktor. Ale kiedy ją nakręciliśmy podszedłem do Joli Dylewskiej. Była kompletnie przybita, po długiej chwili powiedziała: „Maćku, to ważne, jakie filmy robimy, bo one nas zmieniają. Jak się nakręci taką scenę, to już nigdy nic nie będzie takie samo”. Spojrzeliśmy w conradowskie jądro ciemności i to już w nas zostało.

Wspomniał pan o młodych wykonawcach. Podobno rozmawialiście z ponad 2 tysiącami dzieci.

Dawid jest judoką, więc jeździłem na zawody i przypatrywałem się zawodnikom. Około 500 chłopców wzięło udział w ostatecznym castingu. Bardzo uważnie szukaliśmy wykonawców. Mogłem dziećmi kierować, ale emocje, rozumienie świata są ich. Podobnie jak wrażliwość i wyobraźnia.