Agnieszka Grochowska i Julian Świeżewski w filmie „Brat”
Kiedyś do szkoły filmowej, na reżyserię, można było zdawać dopiero po skończeniu innych studiów. To był dobry zwyczaj, bo rzemiosło można opanować, ale żeby ludziom powiedzieć coś istotnego, trzeba dojrzeć, samemu czegoś doświadczyć. Ja wchodziłem w ten zawód powoli i świadomie. Byłem po technikum budowy okrętów. Kochałem teatr. Niestety, bez wzajemności. W warszawskiej Akademii Teatralnej skończyłem wydział wiedzy o teatrze, pracowałem jako dziennikarz. Odezwał się jednak film i jestem, gdzie jestem. Miałem 34 lata, gdy trafiłem do Studium Scenariuszowego w łódzkiej Szkole Filmowej, potem był kurs reżyserski w Szkole Wajdy. Spotkałem wspaniałych ludzi, którzy mnie wciągnęli do tego świata. Edward Żebrowski, Wojciech Marczewski – to oni wpłynęli na mój sposób widzenia kina i opowiadania historii.
Swietłana Aleksijewicz w książce „Wojna nie ma nic z kobiety” napisała, że interesuje ją mały człowiek w wielkiej historii. To jest mi bardzo bliskie. Podobnie jak kino Mike’a Leigh czy Kena Loacha. Oni obaj opowiadają o tragediach, które dotykają skromnych ludzi, często odrzuconych, drugo-, trzecioplanowych w tym świecie. Ja też nie szukam w kinie bohatera, półboga który pokazuje, jak żyć Wolę historie, w których możemy się przeglądać, dzięki którym czujemy się mniej samotni. Bo wierzę, że kultura zmniejsza nasze dojmujące odczucie wyobcowania.
Maciej Sobieszczański, reżyser „Brata"
Zaczęło się od tego, że Grzegorz Puda, mój student na scenariopisarstwie w Łodzi, przyszedł z pomysłem na piętnastominutowy film. Bardzo mi się podobał jego świat. Dzieli nas pewnie ze 30 lat, ale mieliśmy podobne tradycje rodzinne: on był starszym bratem, ja młodszym. Ja nie miałem w swoim życiu ojca, poznałem go jako trzydziestokilkulatek. On też miał ojca nieobecnego. Jakoś nam było blisko. Razem napisaliśmy scenariusz.
Maciej Sobieszczański
Bardzo dużo zawdzięczam autorce zdjęć Joli Dylewskiej. Kiedy zobaczyłem jej pracę w „Ajce” Siergieja Dworcewoja, gdzie w ogóle nie istnieje bariera między postacią a widzem, pomyślałem, że tylko ona jest w stanie ten świat dwóch braci sfotografować. I rzeczywiście razem z nią przyszła do filmu prawda. Ale ja też miałem tam swoją prawdę: własne rozrachunki z bratem. Jacek był ode mnie tylko półtora roku starszy, ale zastępował mi nieobecnego ojca. Choć musiało to być dla niego niezwykle obciążające, dźwigał swoją rolę dzielnie. Mieliśmy ze sobą głęboką, niemal magiczną więź. Po „Zgodzie” szukałem materiału, który pozwoliłby mi odrobić własną lekcję emocjonalną. Pomysł Grzegorza bardzo mi odpowiadał. Nie zawracałem widzowi głowy własną historią, a jednocześnie mogłem podzielić się jakąś wiedzą, przeżyciem. Sięgnąć do swojego intymnego świata.
To, przyznam się że dostałem ostatnio piękny list z komplementami od producenta filmów Mike’a Leigh, który zobaczył „Brata” na festiwalu w Cottbus.
Kiedyś w Opolu zobaczyłem chłopca, który przez mur więzienny wywoływał jakimś umówionym kodem ojca. I właśnie poczułem potworną samotność tego dziecka. Robiąc „Brata” myślałem, czy moi bohaterowie wciąż tkwią w tej swojej samotności, czy udaje im się ją przełamać. Dla mnie aktem niezwykłej odwagi jest moment, gdy matka czyta dzieciom list, w którym ujawnia prawdę o ojcu. Dzięki temu jej świat wraca jakoś do równowagi. Gombrowicz napisał, że jeden człowiek od drugiego jest oddalony o miliony lat świetlnych. Spotkanie z innym człowiekiem i spojrzenie sobie w oczy to wielkie święto. Dzieci nie do końca zdają sobie z tego sprawę, ale ich dojrzewanie polega m.in. na tym, że trzeba przełamywać samotność, by nie upaść. Bo jak inaczej żyć? Najtrudniejsza jest w tej historii scena, gdy chłopiec je czekoladkę, bo za chwilę chce popełnić samobójstwo. Na szczęście dobrze przez tę scenę przebrnął nasz młody aktor. Ale kiedy ją nakręciliśmy podszedłem do Joli Dylewskiej. Była kompletnie przybita, po długiej chwili powiedziała: „Maćku, to ważne, jakie filmy robimy, bo one nas zmieniają. Jak się nakręci taką scenę, to już nigdy nic nie będzie takie samo”. Spojrzeliśmy w conradowskie jądro ciemności i to już w nas zostało.
Dawid jest judoką, więc jeździłem na zawody i przypatrywałem się zawodnikom. Około 500 chłopców wzięło udział w ostatecznym castingu. Bardzo uważnie szukaliśmy wykonawców. Mogłem dziećmi kierować, ale emocje, rozumienie świata są ich. Podobnie jak wrażliwość i wyobraźnia.
Maciej Sobieszczański
To było wspaniałe spotkanie. Ona jest w znakomitym momencie swojego życia zawodowego. Jest w pełnej gotowości twórczej. Podczas zdjęć ekipa nie była jeszcze gotowa, ja nie byłem gotowy, a Agnieszka już doskonale wiedziała, co chce przekazać. Ona ma niezwykły dar dotykania głęboko skrywanych emocji. Jest świadoma, gdzie one tkwią i jak po nie sięgnąć. Praca z nią była niezwykłym, twórczym doświadczeniem. Miałem wrażenie, że znalazłem osobę, która w podobny jak ja sposób odbiera i odczuwa świat.
Wiesława Pajdak - bohaterka „Przez ścianę” – jest postacią autentyczną. A chciałem tę historię opowiedzieć właśnie poprzez kobietę. Uciekałem od bohaterszczyzny, tego, co w oczywisty sposób niesie film „o odważnych ludziach w trudnych czasach”. Chciałem pokazać kogoś, kto się zakochał, kto przeżywa wiele wątpliwości, nie boi się swoich słabości i odważnie mierzy się z rzeczywistością. A więc znów: bardzo skromny człowiek, który staje się bohaterem.
