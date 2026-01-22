„Hamnet”: film o małżeństwie Szekspira, który miesza w głowie jak AI

Bez względu na to rodziny, protestancka i katolicka, doszły do porozumienia: Anna i William wzięli ślub sześć miesięcy przed urodzinami pierwszej córki. Co ważne, osiemnastoletni William już wcześniej występował z powodzeniem jako aktor i miał za sobą literackie próby. W filmie eksplozja talentu literackiego następuje już po urodzinach pierwszej córki i to jedyny powód, dla jakiego Szekspir decyduje się wyjechać po sławę do Londynu. W rzeczywistości za powód wyjazdu trzy lata po ślubie uważa się to, że był ścigany przez prawo jako kłusownik i musiał na pewien czas zniknąć. Świadectwem na to, że bywał z rodziną były nie tylko bliźniaki (Judith i Hamnet, którego imienia używano wymiennie z Hamletem), lecz zakup wspaniałego domu. Jest prawdą, że gdy Hamnet zmarł (nic więcej nie wiadomo) Szekspira w domu nie było. Przyjechał na pogrzeb z Londynu.

„Hamnet” i gwiazdy współczesności

Pisarka i reżyserka podjęły temat, który zwraca uwagę także przy okazji życia współczesnych gwiazd. Robert Plant z Led Zeppelin w chwili śmierci syna był na tournée, a nie jak matka przy łożu śmierci. Można powiedzieć, że poświęcił dziecku przebój „All of my Love” i jakoś sobie ułożył życie. Podobnie jak Eric Clapton, który skomponował „Tears In Heaven” po śmierci syna Conora, czy Nick Cave po śmierci swojego syna (spadł pod wpływem narkotyków z klifu). Dramat ojców był sprawą publiczną, ale też jako artyści spożytkowali go dla swojej kariery.

A co z ich żonami, czyli matkami zmarłych tragicznie dzieci? A przecież jest też w „Hamnecie” podjęta inna kwestia – kobiet zajmujących się domem, rodziną, dziećmi, gdy ojciec realizuje się poprzez karierę, często poza rodzinnym miastem. To wszystko prawda i jest o tym w filmie jedna rozdzierająca scena. Resztę „Hamnet” pokazuje tyle mocnymi i sugestywnymi, co bajkowymi obrazami o kategoryczności jednoznacznych komunikatów. Polski operator Łukasz Żal pięknie sfotografował wielkie drzewo, którego korzenie na skarpie są odsłonięte, co grozi upadkiem, tymczasem Agnes leży nieopodal w pozycji prenatalnej, jakby szukała w naturze bezpieczeństwa łona matki. Nie dają jej macocha i rodzina, a być może Agnes rozmyśla też o tym, jak to jest być matką. Agnes przyzywa też jastrzębia. Ten siada na jej rękawicy, a kobieta karmi go mięsem.

Szekspir pokazany jest jako łacinnik w szkole. Wybiega z klasy zauroczony widokiem Agnes, ta zaś, opierając się zawarciu bliższej znajomości – dotyka (podświadomie?) swojego łona, co w ujęciu Zhao robi wrażenie następujące: ten związek będzie cię kosztował utratę dziecka. Jeśli dodać pogłoski, że Agnes jest dzieckiem czarownicy – zaczynamy lewitować w sferze fantasy, w której emocje i język są instrumentalizowane w służbie postaci (Agnes) lub przeciwko niemu (William), widzów zaś traktuje się jak dzieci.

„Hamnet”: mężowie i żony

Mężczyźni osłupieją, a kobiety same sobie odpowiedzą na pytanie, czy to możliwe, by położna uznała, że urodzone dziecko jest martwe, gdy jest żywe? To tylko jedna ze scen, które mają wywołać w nas współodczuwanie z Agnes, tymczasem prowokują wątpliwości. Sugestywna ma być sekwencja w rzece, gdy William rzuca się w toń, by przepłynąć na drugi brzeg. Wkrótce zaczyna londyńskie życie. Jest pokazany jak duże dziecko, które interesuje się ulicznym teatrzykiem kukiełkowym, ale to przecież dziecinada.