Brazylijski „Tajny agent” górą

Swoją pozycję na rynku tegorocznych nagród umocnił kandydujący do Oscara brazylijski film „Tajny agent” Klebera Mendonki Filho, który został uznany za najlepszy film zagraniczny. Reżyser swoją nagrodę dedykował młodym filmowcom zachęcając ich do robienia niełatwych filmów. Grający tu główną rolę Warner Moura odebrał statuetkę dla najlepszego aktora w dramacie. Akcja „Tajnego agenta” toczy się w czasach wojskowego reżimu w Brazylii. Główny bohater, wybitny naukowiec, wraca do rodzinnego miasteczka, by odnaleźć swojego syna. To thriller pokazujący terror i przemoc w czasach dyktatury.

Dedykuję tę nagrodę tym, którzy w trudnych chwilach trwają przy swoich wartościach Warner Moura

– To film o pamięci albo o jej braku i o traumie pokoleniowej. Myślę, że jeśli trauma może być przekazywana z pokolenia na pokolenie, to również można przekazywać wartości. Dlatego dedykuję tę nagrodę tym, którzy w trudnych chwilach trwają przy swoich wartościach – powiedział na scenie Moura.

Nagrody dla aktorów

Z kolei za najlepszego aktora w komedii został uznany Timothée Chalamet. W „Wielkim Marty’m” Josha Safdiego stworzył on postać młodego chłopaka, który pracuje w sklepie obuwniczym, ale marzy o wielkiej karierze ping-pongisty. I różnymi drogami, nie zawsze uczciwymi, osiąga cel – w Londynie mierzy się z japońskim mistrzem ping-ponga. Ale przecież film będzie miał bardzo niehollywoodzkie zakończenie. Złoty Glob to pierwsza ważna statuetka w karierze Chalameta, który wcześniej miał już dwie nominacje do Oscara i cztery do Globów.

– Mój tata nauczył mnie, żeby zawsze być wdzięcznym. Przez lata wychodziłem więc z takich ceremonii bez nagrody, ale z poczuciem wdzięczności, że w ogóle mogłem tam być. Byłbym jednak kłamcą, gdybym nie przyznał, że tamte momenty sprawiają, że dzisiejszy wieczór jest jeszcze słodszy.