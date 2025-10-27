W dniach 16–17 października w kinie Muza w Miejskim Ośrodku Kultury w podwarszawskim Józefowie odbyła się stacjonarna część XV edycji EDUKINO Empowering Film Festival ([www.edukino.pl]). Zaprezentowano wówczas najciekawsze produkcje poświęcone człowiekowi – jego zmaganiom z życiem, sile, wrażliwości oraz potrzebie zrozumienia siebie i innych.

Choć festiwal trwa nadal online do 2 listopada na platformie EDUKINO VOD (https://edukino.myvod.pl), podczas uroczystej Gali ogłoszono już zwycięzców konkursu, w którym wzięło udział ponad 300 filmów z 46 krajów, głównie z nurtu kina niezależnego.

Spośród ponad 70 filmów z 24 krajów, które zakwalifikowano do projekcji konkursowych, jury wyłoniło 10 laureatów w 4 kategoriach filmowych i 4 tematycznych, przyznając im statuetki Złotego Kopernika.

Zwycięzcy w kategoriach filmów pełnometrażowych

Dwie główne statuetki trafiły do twórców pełnometrażowych filmów fabularnych:

1. „Lato które zasypało śniegiem” (The Summer that Snowed)

• Kategoria: „Zmagania z losem, bólem, lękiem, samotnością”

• Reżyseria: Nasim Forough (Iran)

• Laudacja (fragment): „Od czego może się zacząć rozpad związku? Czasem wystarczy niepotrzebny sekret, nabudowany złą interpretacją, a czasem małe kłamstwa, brak rozmowy i przebaczenia. To film o tym, że najgłośniej krzyczy cisza, a ten krzyk jest pełen rozpaczy i tęsknoty, żeby było tak jak dawniej. [...] Kontekst kulturowy Iranu jest dodatkowym walorem, a opowiadana historia pokazuje, że dekoracje/scenografia mogą być różne, ale problem człowieka na całym świecie jest zawsze ten sam. Chce kochać i być kochanym.”

2. „Stare serce” (Old Heart)

• Kategoria: „Problemy globalne, człowiek wobec człowieka” EDUKINO VOD

• Reżyseria: Kirk Wahamaki, Leslye Witt (USA)

• Opis: Przepięknie zrealizowany i wyważony dramat o 85-letnim czarnoskórym wdowcu, Tomie, który leci z Ameryki do Holandii, by odnaleźć Sarę – miłość z czasów II wojny światowej, której związek uniemożliwiły uprzedzenia rasowe. Film wzrusza, wywołuje uśmiech i pozytywne emocje. Jak mówi Sarah: „Jeśli jest tylko pożądanie, to możemy odejść w każdej chwili, ale jeśli jest miłość, to kochankowie są zamknięci w marzeniach...”

Zwycięzcy w kategoriach filmów krótkometrażowych i dokumentalnych

Filmy Fabularne Krótkometrażowe (Polskie Akcenty)

Jury nagrodziło Złotym Kopernikiem dwie produkcje młodych polskich reżyserów:

• „Kośba” reż. Karolina Bogus

- Laudacja (fragment): „Historia dwóch braci w podeszłym wieku w znakomitej kreacji Janusza Nowickiego i Dymitra Hołówko. [...] Chociaż to film o bólu i umieraniu, to jest jednak afirmacją życia i przyjaźni braterskiej. Józef, umierający brat, mówi, że jego brat Andrzej nie da rady zanieść go nad jezioro... Andrzej mu odpowiada: Głupek, dla mnie brat nigdy nie jest za ciężki.”

Karolina Bogus reż. filmu KOŚBA

• „Nie ma mnie” reż. Daniel Le Hai

- Kategoria: „Wybory, wartości, prawda o sobie”

- Laudacja (fragment): „Czy w każdym człowieku jest pierwiastek dobra? Czy skończony ojciec alkoholik ma prawo do miłości swoich dzieci? Jak powiązać na nowo zerwane relacje? [...] Bardzo dobry film, poprowadzony sprawną ręką reżysera, [...] Wybitna rola Andrzeja Grabowskiego, który zagrał/pokazał studium rozpadu alkoholika w sposób nie przerysowany i nie ośmieszający.”

Zespół reali. filmu PROCES

Filmy Dokumentalne

Trzy pełnometrażowe dokumenty otrzymały statuetki:

• „Proces” reż. Krzysztof ESTE Łyszkowski

- Kategoria: „Zmagania o sens, samorealizację, marzenia”

- Laudacja (fragment): „Bohater filmu Robert Knapik mówi, że ten film [...] powstał z serca. Prawda tego filmu poraża, a Robert jest wiarygodny i prawdziwy do bólu. [...] Oglądamy film niezwykły, bardzo dobry na każdym etapie realizacji, a obsadzenie głównego bohatera w potrójnej roli: oskarżonego, prokuratora i sędziego jest genialne.”

• „Bez retuszu” reż. Ewa Ewart

- Opis: Dramatyczna i szczera walka Magdy Atkins z chorobą nowotworową. Film zadaje fundamentalne pytania o sens życia w obliczu cierpienia. „Pani Ewa Ewart w niezwykły sposób otworzyła się na bohaterkę, realizując dokument bez retuszu, z ogromną pokorą dla tematu i osoby, co pokazuje klasę reżyserki.”

reż. Ewa Ewart i bohaterka fimu BEZ RETUSZU Magdalena Atkins

• „Kraina Wąsów” (Land of the Mustaches) reż. Leon Joosen, produkcja, scenariusz i realizacja Rutanya Alda (USA)

- Opis: Oparta na osobistych przeżyciach Rutanyi Aldy opowieść o cierpieniu dziecka uciekającego z matką i babką przed armią sowiecką, bez ojca, który trafia do Gułagu. „To, z czułością opowiedziana historia jednej bohaterki, której rodzinę zniszczyły dwa totalitaryzmy: niemiecki i sowiecki, zrealizowana po mistrzowsku, trafiająca prosto do serca.”

Filmy Animowane

Nagrody w różnych kategoriach tematycznych odebrali:

• „Światy Reni” (Reni’s Worlds) reż. Claudia Marcela Ruiz (Argentyna) – Film dla dzieci, pełen radości i koloru.

• „Dziedzictwo” reż. Barbara Koniecka (Studio Filmów Rysunkowych w Bielsku Białej)

- Kategoria: „Wybory, wartości, prawda o sobie”

- Laudacja (fragment): „Znakomicie zrealizowany film, gdzie technika animacji klasycznej przechodzi płynnie w komputerową. [...] Patyna czasu przykryła złe wspomnienia, a ona wraca do swojego gniazda, bo przecież nie można udawać, że się jest znikąd.”

• „Jedwabny szal” reż. Maciej Kądziela

- Opis: Dzieło młodego reżysera. Opowieść o młodym alchemiku, który wyrusza z siostrą, by zdobyć antidotum na zarazę w pajęczej wiosce. „Od strony warsztatowej nie ma się do czego przyczepić. [...] W tej walce pomiędzy dobrem i złem, na końcu zawsze zwycięża dobro.”

Nagroda Specjalna Dyrektora Festiwalu

Nagrodę Dyrektora otrzymał amerykański pełnometrażowy film „Wszystko, co chcę na Święta, to Ty” (All I Want for Christmas Is You) w reżyserii Ashisha Chanany. Film skupia się na autentycznych dylematach młodzieży – przyjaźni, pierwszej miłości, relacjach rodzinnych w okresie świątecznym, oferując widzom możliwość odnalezienia własnych doświadczeń i problemów.

Podsumowanie:

Wszystkie nagrodzone filmy gorąco polecamy miłośnikom kina. Ich przesłanie niesie nadzieję, wiarę w człowieczeństwo oraz inspiruje do myślenia, dyskusji i działania.

Filmy dostępne są online do 2 listopada na platformie EDUKINO VOD: https://edukino.myvod.pl

