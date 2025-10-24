„Cronos: Nowy Świt”: Horror w Hucie im. Lenina

Tylko 19 zł miesięcznie przez cały rok.
Aktualizacja: 24.10.2025 16:57 Publikacja: 24.10.2025 16:45
„Cronos: Nowy Świt”, prod. Bloober Team, platf. PS5, PC, X1, XS, Switch 2
Foto: MATERIAŁY PRASOWE
Rok 1981. W krakowskiej Hucie im. Lenina pojawia się nieznany wirus. Wojciech Jaruzelski, zamiast stanu wojennego, wprowadza kwarantannę. Pomimo zamknięcia ludzi w domach epidemii nie udaje się powstrzymać i ostatecznie doprowadza ona ludzkość na skraj zagłady. Jedną z nielicznych instytucji, które przetrwały, jest tajemnicza organizacja Kolektyw. Wysyła ona swoich agentów do Strefy Zero, aby za pomocą zaawansowanej technologii zbadali przyczyny katastrofy i być może odkryli, jak można było jej zapobiec.
