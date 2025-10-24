„Cronos: Nowy Świt”: Horror w Hucie im. Lenina

Rok 1981. W krakowskiej Hucie im. Lenina pojawia się nieznany wirus. Wojciech Jaruzelski, zamiast stanu wojennego, wprowadza kwarantannę. Pomimo zamknięcia ludzi w domach epidemii nie udaje się powstrzymać i ostatecznie doprowadza ona ludzkość na skraj zagłady. Jedną z nielicznych instytucji, które przetrwały, jest tajemnicza organizacja Kolektyw. Wysyła ona swoich agentów do Strefy Zero, aby za pomocą zaawansowanej technologii zbadali przyczyny katastrofy i być może odkryli, jak można było jej zapobiec.