Prunella Scales
O śmierci Prunelli Scales poinformowali jej synowie, Samuel i Joseph West, w wydanym we wtorek oświadczeniu.
„Hotel Zacisze”, którego dwa sezony BBC wyemitowało w latach 1975 i 1979 (łącznie nakręcono 12 odcinków), opowiadał o perypetiach zgorzkniałego właściciela hotelu w Torquay. Prunella Scales grała żonę właściciela, która irytowała go swoją samodzielnością. Serial zaliczany jest dziś do klasyki seriali komediowych. W 1976 i 1980 roku został uhonorowany nagrodą BAFTA dla najlepszej komedii sytuacyjnej. Brytyjski tygodnik „Radio Times” uznał „Hotel Zacisze” jednym z najwybitniejszych w historii brytyjskich sitcomów. Prunella, wraz z Johnem Cleesem, stworzyła jedną z najzabawniejszych par w historii telewizyjnych seriali komediowych.
Cleese wspominając swoją koleżankę z planu napisał,że była „cudowną aktorką komediową” i „bardzo słodką damą”. Z kolei rzecznik brytyjskiego premiera, Keira Starmera napisał,że Scales była „częścią złotej ery brytyjskiej komedii”, która przyniosła „mnóstwo radości wielu ludziom”.
W 2024 roku teatralna wersja „Hotelu Zacisze” trafiła na deski londyńskiego West Endu.
„Nasza ukochana matka, Prunella Scales, zmarła wczoraj w swoim domu w Londynie” - napisali synowie aktorki w wydanym oświadczeniu. Synowie aktorki dodali, że dzień przed śmiercią Prunella Scales oglądała odcinki „Hotelu Zacisze”.
Zmarła w poniedziałek aktorka przez 61 lat była żoną aktora Timothy'ego Westa. Jej mąż zmarł w listopadzie ubiegłego roku. W ostatnim okresie życia aktorka borykała się z demencją. To właśnie z powodu choroby, jak piszą synowie aktorki, była zmuszona zakończyć „blisko 70-letnią karierę aktorską”.
Prunella Scales występowała też m.in. w sitcomie „Marriage Lines”. W 1992 roku zagrała w nagrodzonym trzema Oscarami i dwoma nagrodami BAFTA filmie „Powrót do Howards End”, w którym wystąpił też jej syn, Samuel West. W swoim dorobku ma również rolę królowej Elżbiety II w filmie „A Question Of Attribution”.
W 2010 roku Scales wraz z mężem wystąpiła w serialu dokumentalnym „Great Canal Journeys”, w którym para podróżowała barką po Wielkiej Brytanii, Europie, Indiach i Egipcie.
