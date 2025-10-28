Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Gwiazda „Hotelu Zacisze” nie żyje. Prunella Scales miała 93 lata

W wieku 93 lat zmarła aktorka Prunella Scales, znana z roli Sybil Fawlty, żony właściciela hotelu, Basila Fawlty'ego (w tej roli John Cleese), w serialu „Hotel Zacisze”.

Publikacja: 28.10.2025 14:49

Prunella Scales

Prunella Scales

Foto: PAP/PA

Artur Bartkiewicz

O śmierci Prunelli Scales poinformowali jej synowie, Samuel i Joseph West, w wydanym we wtorek oświadczeniu. 

Reklama
Reklama

Prunella Scales czyli Sybil Fawlty z „Hotelu Zacisze”

„Hotel Zacisze”, którego dwa sezony BBC wyemitowało w latach 1975 i 1979 (łącznie nakręcono 12 odcinków), opowiadał o perypetiach zgorzkniałego właściciela hotelu w Torquay. Prunella Scales grała żonę właściciela, która irytowała go swoją samodzielnością. Serial zaliczany jest dziś do klasyki seriali komediowych. W 1976 i 1980 roku został uhonorowany nagrodą BAFTA dla najlepszej komedii sytuacyjnej. Brytyjski tygodnik „Radio Times” uznał „Hotel Zacisze” jednym z najwybitniejszych w historii brytyjskich sitcomów. Prunella, wraz z Johnem Cleesem, stworzyła jedną z najzabawniejszych par w historii telewizyjnych seriali komediowych. 

Czytaj więcej

- Niektórzy rozumieją, że jeśli wkłada się nonsensy w usta kogoś, z kogo chce się pożartować, to nie
Telewizja
Odcinek "Hotelu Zacisze" usunięty za rasizm. John Cleese: Jeżeli ludzie są zbyt głupi...

Cleese wspominając swoją koleżankę z planu napisał,że była „cudowną aktorką komediową” i „bardzo słodką damą”. Z kolei rzecznik brytyjskiego premiera, Keira Starmera napisał,że Scales była „częścią złotej ery brytyjskiej komedii”, która przyniosła „mnóstwo radości wielu ludziom”. 

W 2024 roku teatralna wersja „Hotelu Zacisze” trafiła na deski londyńskiego West Endu. 

Reklama
Reklama

„Nasza ukochana matka, Prunella Scales, zmarła wczoraj w swoim domu w Londynie” - napisali synowie aktorki w wydanym oświadczeniu. Synowie aktorki dodali, że dzień przed śmiercią Prunella Scales oglądała odcinki „Hotelu Zacisze”.

Zmarła w poniedziałek aktorka przez 61 lat była żoną aktora Timothy'ego Westa. Jej mąż zmarł w listopadzie ubiegłego roku. W ostatnim okresie życia aktorka borykała się z demencją. To właśnie z powodu choroby, jak piszą synowie aktorki, była zmuszona zakończyć „blisko 70-letnią karierę aktorską”. 

Prunella Scales wystąpiła z synem w nagrodzonym trzema Oscarami filmie

Prunella Scales występowała też m.in. w sitcomie „Marriage Lines”. W 1992 roku zagrała w nagrodzonym trzema Oscarami i dwoma nagrodami BAFTA filmie „Powrót do Howards End”, w którym wystąpił też jej syn, Samuel West. W swoim dorobku ma również rolę królowej Elżbiety II w filmie „A Question Of Attribution”.

W 2010 roku Scales wraz z mężem wystąpiła w serialu dokumentalnym „Great Canal Journeys”, w którym para podróżowała barką po Wielkiej Brytanii, Europie, Indiach i Egipcie. 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Film Aktorki i Aktorzy Seriale

O śmierci Prunelli Scales poinformowali jej synowie, Samuel i Joseph West, w wydanym we wtorek oświadczeniu. 

Prunella Scales czyli Sybil Fawlty z „Hotelu Zacisze”

Pozostało jeszcze 94% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Owen Cooper
Telewizja
Nagrody Emmy 2025: Historyczny sukces 15-latka z „Dojrzewania”. „Studio” i „The Pitt” najlepszymi serialami
UltraGrip Performance 3 wyznacza nowy standard w swojej klasie
Materiał Promocyjny
UltraGrip Performance 3 wyznacza nowy standard w swojej klasie
Krzysztof Tyniec (Fredro) i Ireneusz Czop (Mickiewicz) w „Księdze sprośności” Teatru TV
Telewizja
Legendy i nieco sprośności w nowym sezonie Teatru TV: Fredro spotyka Mickiewicza
Serial „Simpsonowie” stworzony przez Matta Groeninga dla stacji Fox zadebiutował 17 grudnia 1989 rok
Telewizja
Finał „Simpsonów” zaskoczył widzów. Nie żyje jedna z głównych bohaterek
Kadr z drugiego sezonu „The Last of Us"
Telewizja
„The Last of Us” bije rekord w Ameryce, a zagrożenie rośnie
Manager w erze AI – strategia, narzędzia, kompetencje AI
Materiał Promocyjny
Manager w erze AI – strategia, narzędzia, kompetencje AI
Jerzy „Duduś" Matuszkiewicz z saksofonem po środku
Telewizja
„Duduś”, który skomponowała muzykę „Stawki większej niż życie” i „Czterdziestolatka”
Prawnik 4.0 – AI, LegalTech, dane w codziennej praktyce
Materiał Promocyjny
Prawnik 4.0 – AI, LegalTech, dane w codziennej praktyce
Reklama
Reklama
e-Wydanie