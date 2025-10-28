O śmierci Prunelli Scales poinformowali jej synowie, Samuel i Joseph West, w wydanym we wtorek oświadczeniu.

Prunella Scales czyli Sybil Fawlty z „Hotelu Zacisze”

„Hotel Zacisze”, którego dwa sezony BBC wyemitowało w latach 1975 i 1979 (łącznie nakręcono 12 odcinków), opowiadał o perypetiach zgorzkniałego właściciela hotelu w Torquay. Prunella Scales grała żonę właściciela, która irytowała go swoją samodzielnością. Serial zaliczany jest dziś do klasyki seriali komediowych. W 1976 i 1980 roku został uhonorowany nagrodą BAFTA dla najlepszej komedii sytuacyjnej. Brytyjski tygodnik „Radio Times” uznał „Hotel Zacisze” jednym z najwybitniejszych w historii brytyjskich sitcomów. Prunella, wraz z Johnem Cleesem, stworzyła jedną z najzabawniejszych par w historii telewizyjnych seriali komediowych.

Cleese wspominając swoją koleżankę z planu napisał,że była „cudowną aktorką komediową” i „bardzo słodką damą”. Z kolei rzecznik brytyjskiego premiera, Keira Starmera napisał,że Scales była „częścią złotej ery brytyjskiej komedii”, która przyniosła „mnóstwo radości wielu ludziom”.

W 2024 roku teatralna wersja „Hotelu Zacisze” trafiła na deski londyńskiego West Endu.