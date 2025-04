„The Last of Us” („Ostatni z nas”) wyprodukowało dla HBO PlayStation Productions i Naughty Dog, zajmujące się produkcją gier, serial jest bowiem ekranizacją przebojowej gry wideo Naughty Dog, zaś autor Neil Druckmann został współautorem telewizyjnego cyklu. Drugi to Craig Mazin, znany z hitowego serialu „Czarnobyl” (2019.

Kiedy gra powstawała w 2013 r., wiceprezes studia, Naughty Dog Neil Druckmana, zacytował Kurta Cobaina:

– Mam prośbę do naszych fanów. Jeśli ktokolwiek z was w jakikolwiek sposób nienawidzi homoseksualistów, ludzi o innym kolorze skóry lub kobiet, niech zrobi nam przysługę – i wyp….la. Nie przychodź na nasze koncerty i nie kupuj naszych nagrań.

„The Last of Us" zachwyty i kontrowersje

Już przy pierwszej serii okazało się, że niektórzy z widzów krytykują rozszerzenie wątku z gry komputerowej. Ktoś, kto nie jest zadomowiony w świecie gier, może być zaskoczony tym, jak gracze rozliczają producentów ze zgodności scenariusza gry z adaptacją. Tak jakby to była Biblia lub konstytucja. A przecież adaptacje i reinterpretacje zwłaszcza w kinie są normą. To nie gra, gdzie grający niczym reżyser panuje nad postacią.

Zwłaszcza trzeci odcinek pierwszego sezonu serialu „The Last of Us" wzbudził emocje na tle wątku homoseksualnego – pozytywne i negatywne.

Zapadła już decyzja o produkcji trzeciego sezonu.