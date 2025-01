Teatr TV odbił się od dna. Powoli odzyskuje widownię i artystów

Wracają Janda, Englert, Seweryn

W czasach rządów Zjednoczonej Prawicy „Zapiski z wygnania” o marcu 1968 z Krystyną Jandą, musical „1989” z Teatru im. Słowackiego i Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku czy „Jak nie zabiłem swojego ojca i jak bardzo tego żałuję” Mateusza Pakuły (Łaźnia Nowa w Krakowie i Teatr im. Żeromskiego w Kielcach) były więc uznane za najważniejsze wydarzenia artystyczne przez teatromanów i krytykę, otrzymały od kilku do ponad 20 nagród – również w konkursach organizowanych przez rządowe agendy bądź na festiwalach z ministerialnym wsparciem – jednak w Teatrze TV miejsca dla nich lub dla ich twórców nie mogło być. Zaś w tak zwanych programach publicystycznych, informacyjnych na Krystynę Jandę lub Krzysztofa Głuchowskiego, odwoływanego z dyrekcji Teatru im. Słowackiego po premierze „Dziadów”, szczuto bądź wylewano pomyje.

Dlatego w maju 2024 r. symboliczny wymiar miała premiera „Zapisków z wygnania”, gdy pokazano, jak Krystyna Janda wraca na Woronicza, idąc słynnym korytarzem, jak jej bohaterka Agnieszka z cyklu „Człowieka z…” Andrzeja Wajdy. Poza nią wróciły do Teatru TV największe gwiazdy, by wspomnieć Joannę Szczepkowską, Annę Polony, Jana Englerta, Andrzeja Seweryna i Jana Peszka.

Telewidzowie, zwłaszcza ci, którzy żyją poza najważniejszymi ośrodkami teatralnymi, mieli też szansę po wielu latach przerwy zobaczyć spektakle młodszych twórców, reprezentujące to, co najnowsze w polskim teatrze. Nie wszystko wszystkim pewnie się podobało, ale warto wiedzieć, co dzieje się poza jednym, konserwatywnym obiegiem polityki kulturalnej. Teraz ważne jest, by jeden monopol – światopoglądowy i estetyczny – nie został zastąpiony drugim.

Zastałem Teatr TV w zupełnej rozsypce, w redakcji została zaledwie garstka osób. (…) W ostatnich latach Teatrowi Telewizji zabrano pokoje do pracy, sale prób i tak zmieniono strukturę, że stracił on sprawczość produkcyjną. Michał Kotański, dyrektor Teatru TV

Wyniki pierwszego okresu premier nowej dyrekcji dają nadzieję, zwłaszcza że można było się spodziewać odpływu propisowskiej widowni do TV Republika. Tymczasem od maja do grudnia 2024 r. średnia widownia spektakli głównego, poniedziałkowego pasma wobec analogicznego okresu za prezesury Jacka Kurskiego wzrosła z 233 tys. do 284 tys., a udział w rynku z 2,04 do 2,5 proc. Oznacza to, że we wspomnianym okresie widownia Teatru TV powiększyła się z 7 mln 347 tys. do 9 mln 784 tys., czyli o 2 mln 437 tys. widzów. Warto podkreślić, że pierwsza dziesiątka najchętniej oglądanych spektakli za nowej dyrekcji miała oglądalność wyższą niż największy hit w 2023 r. za rządów Jacka Kurskiego. Jednocześnie trzeba pamiętać, że w 2014 r. średnia oglądalność spektaklu wynosiła 700 tys. widzów, gdy już w sezonie 2019/2020 – 425 tys. widzów.